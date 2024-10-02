Екатерина — ваш гид в Иркутске

Провела экскурсии для 244 туристов

читать дальше с удовольствием их покажу. Встречи со мной — это не только иркутские фотокарточки, но и много забавных историй, разговоры по душам и волшебство общения людей, которые увиделись на пару часов для чего-то неслучайного и по каким-то немыслимым «алгоритмам» Вселенной. С удовольствием жду вас на улицах любимого города!

Я выбрала Иркутск после жизни в северной столице и точно могу рассказать про сильные стороны это сибирского города. А как фотограф я точно знаю самые эстетичные и интересные места и