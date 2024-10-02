У вас мало времени на знакомство с городом, а фотографий на память хочется? Приглашаю вас создать красивую фотоисторию вместе! 25 минут — и вы получите 25 готовых снимков в течение недели.
Католический костёл, здания-памятники деревянного зодчества, набережная Ангары или улица Карла Маркса? Выбирайте локации по душе, а поймаю вас в объектив с лучшего ракурса!
Католический костёл, здания-памятники деревянного зодчества, набережная Ангары или улица Карла Маркса? Выбирайте локации по душе, а поймаю вас в объектив с лучшего ракурса!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Я предложу вам несколько маршрутов на выбор:
- Роскошное здание Драматического театра и прилегающий к нему сквер с фонтанами — грандиозное здание Управления Восточно-Сибирской железной дороги в стиле сталинского ампира — уютный дворик с отреставрированными деревянными домиками
- Величественный Католический костёл — яркий собор Богоявления — просторная набережная реки Ангара
- Улица Карла Маркса с постройками 19 века — тихие улочки с прекрасными домами-памятниками деревянного зодчества
Мы не будем много разговаривать, наша цель — красивые фотографии:)
Организационные детали
- Вы получите 25 фотографий в цветокоррекции и при необходимости лёгкой ретуши ссылкой на Яндекс Диск в течение недели
- По желанию можем составить для вас индивидуальный маршрут
- Я покажу, как встать/сесть/лечь и куда деть руки. Также могу подсказать по образам для съёмки
- Если вы хотите добавить съёмку на летней веранде в кафе, нужно будет приобрести там кофе (около 300 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 244 туристов
Я выбрала Иркутск после жизни в северной столице и точно могу рассказать про сильные стороны это сибирского города. А как фотограф я точно знаю самые эстетичные и интересные места иЗадать вопрос
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