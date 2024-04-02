Места релаксации на Байкале. Летний и осенний тур
Групповой тур в Иркутске

Исследуйте красоты Байкала: теплые дни, чистые воды, величественный Ольхон и местная кухня

5
3 отзыва
Представляем вашему вниманию уникальный групповой тур на Байкал, который станет незабываемым приключением для всей семьи. Лето и осень на Байкале - это время, когда природа показывает свою красоту во всем великолепии.

Вас ждут теплые солнечные дни, прохладные вечера, а также возможность отдохнуть на пляже Ольхона с белоснежным песком.

В программе тура - посещение живописной Листвянки, где вы сможете насладиться местной кухней и узнать о культуре региона. Откройте для себя места энергетической силы и почувствуйте связь с природой. Тур подходит для семейного отдыха: дети до 2 лет присоединяются к путешествию бесплатно.

Этот тур доступен для бронирования в любые даты по индивидуальному запросу, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет гибкость в планировании своего отпуска.

Забронируйте свое место сейчас и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от отдыха на Байкале
Места релаксации на Байкале. Летний и осенний тур
Места релаксации на Байкале. Летний и осенний тур
Места релаксации на Байкале. Летний и осенний тур
Ближайшие даты:
4
июн
8
июн
11
июн
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июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Семейные приключения
Семейные приключения
Отличный тур, чтобы поехать всей семьей, а малыши до 2 лет могут поехать бесплатно
Места энергетической силы
Места энергетической силы
Почувствуем связь с природой, заложенную в каждом из нас
Релаксация на пляже Ольхона
Релаксация на пляже Ольхона
Этот чистый красивый пляж с белоснежным песком похож на заграничное место отдыха в жарких странах

Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

5 день

Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

6 день

Переезд в Листвянку

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено и оплачивается дополнительно.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

7 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

8 день

Трансфер в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание: завтрак.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

Хостел ЭкономСтандарт
обычные даты с 03.06 по 14.07, с 12.08 по 23.0967 00073 10082 300
праздничные даты с 15.07 по 11.0870 10076 20087 100
доплата за одноместное размещение, обычные даты с 03.06 по 14.07, с 12.08 по 23.09-15 50021 500
доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 15.07 по 11.08-17 50024 500

Размещение Хостел:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Хостел Лайк (Like) – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Турбаза Обитаемый остров – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 6-7;

Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Матрешка (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 6-7;

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Виктория (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7.

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • завтрак;
  • wi-Fi;
  • гладильная комната;
  • побудка;
  • вызов такси.
Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

В 2 минутах ходьбы от гостиницы расположен рынок с сувенирами и байкальскими деликатесами, рядом колесо обозрения, набережная и нерпинарий.

В номерах есть терраса или балкон. В числе удобств — телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома «Байкальский кедр» предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.

Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором.

При размещении эконом санузел общий на несколько номеров, а в номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.

На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2, 4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5, 7-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5, 7-8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: по ОльхонуДень 4: по ОльхонуДень 5: Ольхон - ИркутскДень 6: Иркутск - ЛиствянкаДень 8: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 4: по Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • День 6: Иркутск - Листвянка
  • День 8: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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