Места отдыха на Байкале. Летнее или осеннее путешествие

Места отдыха на Байкале
Этот тур для тех, кто хочет увидеть за одну поездку как можно больше красивых уголков Байкала и оценить разнообразие байкальских пейзажей в разных частях священного озера.

Вас ждут интересные экскурсионные поездки, посещение сакральных мест и море живописных картин природы.
4.67
3 отзыва
Места отдыха на Байкале. Летнее или осеннее путешествие
Места отдыха на Байкале. Летнее или осеннее путешествие
Места отдыха на Байкале. Летнее или осеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
5 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
6 день

Иркутск - Байкальск

Отправление из Иркутска в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
8 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостелэкономстандарт
обычные даты59 00068 90075 000
праздничные даты63 60072 80078 900
доплата за одноместное размещение в обычные даты -16 00020 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -18 50022 500

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

Гостиница «Маргобай»

2 ночи

Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: ужиндень 2, 4: завтрак, обед, ужиндень 3, 6, 7: завтрак, ужиндень 5, 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3, 6, 7: завтрак, ужин
  • День 5, 8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: по Ольхонудень 5: Ольхон - Иркутскдень 6: Иркутск - Байкальскдень 8: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 4: по Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • День 6: Иркутск - Байкальск
  • День 8: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой Байкал летом и осенью?

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

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