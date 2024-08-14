Вас ждут интересные экскурсионные поездки, посещение сакральных мест и море живописных картин природы.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Иркутск - Байкальск
Отправление из Иркутска в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальск - Иркутск
Отправление из Байкальска, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|59 000
|68 900
|75 000
|праздничные даты
|63 600
|72 800
|78 900
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|16 000
|20 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|18 500
|22 500
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 1: ужиндень 2, 4: завтрак, обед, ужиндень 3, 6, 7: завтрак, ужиндень 5, 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 4: завтрак, обед, ужин
- День 3, 6, 7: завтрак, ужин
- День 5, 8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: по Ольхонудень 5: Ольхон - Иркутскдень 6: Иркутск - Байкальскдень 8: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 4: по Ольхону
- День 5: Ольхон - Иркутск
- День 6: Иркутск - Байкальск
- День 8: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой Байкал летом и осенью?
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.