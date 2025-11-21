Мои заказы

Горящие туры – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Иркутске, цены от 27 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
На машине
На снегоходах
6 дней
-
15%
На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
Протий обряд очищения у шамана, попариться в баньке и увидеть Мраморный карьер
Начало: Аэропорт Иркутска, время по договорённости
5 мар в 08:00
12 мар в 08:00
83 725 ₽98 500 ₽ за человека
Владения Байкала: путешествие по природным достопримечательностям и сакральным местам
На машине
На катере
6 дней
-
10%
Владения Байкала: путешествие по природным достопримечательностям и сакральным местам
Подняться к ступе Просветления, покататься на катере и полюбоваться Ольхоном
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхо...
18 мая в 08:00
7 июн в 08:00
74 101 ₽82 334 ₽ за человека
Удивительная Маньчжурия: путешествие в русский Китай со стартом в Иркутске
На машине
7 дней
-
10%
Удивительная Маньчжурия: путешествие в русский Китай со стартом в Иркутске
Оказаться в городе контрастов, погулять среди мамонтов и матрёшек и устроить шопинг
Начало: Ж/д вокзал Иркутска, отправление поезда в 21:45
24 ноя в 21:45
1 дек в 21:45
27 000 ₽30 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Горящие туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
  2. Владения Байкала: путешествие по природным достопримечательностям и сакральным местам
  3. Удивительная Маньчжурия: путешествие в русский Китай со стартом в Иркутске
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Бухта Песчаная
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 83 725 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Горящие туры», цены от 27000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь