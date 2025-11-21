-
На Байкал за впечатлениями: подлёдная рыбалка, ритуалы, катание на снегоходах и купание в проруби
Протий обряд очищения у шамана, попариться в баньке и увидеть Мраморный карьер
Начало: Аэропорт Иркутска, время по договорённости
5 мар в 08:00
12 мар в 08:00
83 725 ₽
98 500 ₽ за человека
Владения Байкала: путешествие по природным достопримечательностям и сакральным местам
Подняться к ступе Просветления, покататься на катере и полюбоваться Ольхоном
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхо...
18 мая в 08:00
7 июн в 08:00
74 101 ₽
82 334 ₽ за человека
Удивительная Маньчжурия: путешествие в русский Китай со стартом в Иркутске
Оказаться в городе контрастов, погулять среди мамонтов и матрёшек и устроить шопинг
Начало: Ж/д вокзал Иркутска, отправление поезда в 21:45
24 ноя в 21:45
1 дек в 21:45
27 000 ₽
30 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Горящие туры», цены от 27000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь