Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие

5
3 отзыва
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Путешествие на Байкал — возможность увидеть озеро во всей его красе.

Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала — все это ждет вас в этом туре.
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Ближайшие даты:
21
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дек
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Что вас ожидает:

Ольхон
Ольхон
Невероятно красивые мысы, гроты, буддийские ступы, окруженные льдами?
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Нас ожидает поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой
Байкальский заповедник
Байкальский заповедник
Побываем в Байкальском государственном биосферном заповеднике вблизи поселка Танхой

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 150 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных – Ухо Байкала.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится. Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
4 день

Байкальск - Ольхон

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка. Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.

Автотранспортом: примерно 450 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Байкальск - ОльхонБайкальск - ОльхонБайкальск - Ольхон
5 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
6 день

Свободный день на Ольхоне

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
7 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 120 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
8 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер73 50079 60077 50083 600
доплата за одноместное размещение15 30019 50018 00022 300

Частично благоустроенное размещение – ЭКОНОМ:

  • Байкальск – Гостиница Маргобай, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже)

Благоустроенное размещение – СТАНДАРТ:

  • Байкальск – Гостиница Маргобай, 2-местный номер (удобства в номере);
  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2, 5, 7: завтрак, обед, ужин День 3-4, 6: завтрак, ужин День 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4, 6: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - Байкальск День 2: Байкальск - Танхой - Байкальск День 4: Байкальск - Иркутск - Ольхон День 5: По Ольхону День 7: По Ольхону День 8: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Иркутск - Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 7: По Ольхону
  • День 8: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон День 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 ноя 2023
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий, задержек, опозданий Гид и водитель Иван -только положительные и добрые слова Вам, Отличные знания, на все темы о этой прекрасной земле На острове Ольхон - водителям, гидам и поварам в одном лице, низкий поклон, поразительно ездят по острову, где бездорожье и ямы в пол роста. Интересные рассказы, очень хорошие отношение к туристам Также хочу написать о гостиницах в Байкальске и Ольхоне - кормили хорошо, заботились как о родных Единственный негатив - это, нет асфальтированных дорог на острове Ольхон, хотя государство выделяли огромную сумму на дороги - пыль столбом, одежда, обувь не очистить;(Надеюсь, что асфальт будет до следующего приезда моего на остров;)
Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,Хороший тур по Иркутским землям и о. Байкал с 23.09.2023г. Заказывайте персонального гида - никаких ожиданий,
В
5 ноя 2023
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех. Огромная всем благодарность за прекрасную поездку на о. Байкал!
Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.Всё было СУПЕР!!! Все было ЗДОРОВО! Уехали с очень хорошими впечатлениями обо всём и обо всех.
Е
21 окт 2023
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что набирается группа, которую везде возят в одном и том же составе. На самом деле всё оказалось намного лучше. Из Иркутска наш тур курировала Антонина. Она постоянно держала нас в курсе, кто и откуда нас заберет, либо куда надо подойти. Кроме этого, нам давалась информация, что можно успеть самостоятельно посмотреть в свободное время, чем мы тоже не раз воспользовались. Все экскурсии (на катерах, на «буханке») были малыми группами, разными компаниями. Была возможность познакомиться с туристами из разных мест, обменяться с ними впечатлениями и информацией. Так, туристы из Уфы посоветовали нам замечательный ресторан, в который сами бы мы вряд ли догадались зайти. Понравились гиды, которые возили нас на КЖД и в бухту Песчаную (Кристина, и, если правильно запомнила, Тимур). А, начиная с отъезда из Листвянки и до возвращения в Иркутск у нас вообще был индивидуальный гид Татьяна, вместе с которой мы совершили все экскурсии из Байкальска. Ей огромное спасибо, мы получили колоссальное количество не только стандартной экскурсионной информации, но и много других сведений о жизни в тех краях. Конечно, нам ещё очень повезло с погодой. Из поездки привезли массу впечатлений. И, думаю, что и дальше будем продолжать путешествовать по России.
Тур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, чтоТур прошел замечательно. Честно говоря, сначала я не очень понимала, как проходят такие туры. Думала, что

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