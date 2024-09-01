скидка
5%
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
74007 030₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
«В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица»
Завтра в 10:00
5 сен в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
5 сен в 07:00
от 3300029 700₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«С января по март, когда озеро покрывается хрустальным льдом и превращается в гигантский каток, сможете присоединиться к любимому занятию приезжающих»
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
1700014 450₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
«В январе и апреле экскурсия не проводится из-за неподходящих условий — становление и таяние льда»
Завтра в 10:00
5 сен в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 сентября 2024Самый лучший гид из всех, кого когда-либо я встречал - Екатерина! Заботливая, заинтересованная в своей работе, внимательная. Очень глубоко погрузились
- ААнастасия27 августа 2024Отличный маршрут, гид. Все прошло замечательно и душевно.
- ААнастасия26 августа 2024Водитель вел автомобиль аккуратно, на водопадах было много людей, купание в минеральной воде было своеобразным (все советское и старое).
- ММарек24 августа 2024Хорошо организованная экскурсия. Северная часть острова нас удивила своей красотой. Погода только подчеркнул все краски природы. Сергей опытный водитель джипа, интересно рассказывал. Рекомендую всем эту экскурсию и организатора.
- ЮЮлия26 июля 2024Были день на Ольхоне, всё супер. Наш гид Сергей профессионал своего дела, спасибо ему за чудесную поездку. Все понравилось, жаль, что были один день, так как остров необъятен и очень интересен, особенно летом.
- ИИлья22 июля 2024Мое мнение, что такой экскурсией надо заканчивать знакомство с Байкалом. Полнейший релакс на пикнике, который будет прямо на берегу Байкала
- ИИгорь1 июля 2024Всё было очень круто и интересно, спасибо! <3
- ЕЕлена1 июля 2024Тур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленном внедорожнике прямо от гостиницы.
- ЯЯцек20 июня 2024Поездка с Василием на Ольхон (независимо от плохой погоды) была замечательная! Василий не только показал интересные места на острове но тоже рассказал нам много о шаманах и шаманизме. Рекомендую! Яцек Раук
- AAnzhelika8 июня 2024Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые! Василий превосходный гид! Катались с ним три дня. Знакомство с Байкалом состоялось! Всем рекомендую Василия. Отличные маршруты! Отличные фото! Отличный рассказчик! Будем планировать зимний Байкал только с Василием! Спасибо огромное за яркие эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Весенние»
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