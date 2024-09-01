Экскурсии в Иркутске весной

Найдено 5 экскурсий в категории «Весенние» в Иркутске, цены от 7 030 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
На автобусе
скидка
5%
44 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
74007 030 за человека
К острову Ольхон - по льду Байкала
Джиппинг
На машине
55 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
«В марте также рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица»
Завтра в 10:00
5 сен в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Джиппинг
На машине
скидка
10%
21 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы
Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы
Начало: В черте города, кроме отдаленных районов
Завтра в 07:00
5 сен в 07:00
от 3300029 700 за всё до 2 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
На машине
скидка
15%
24 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«С января по март, когда озеро покрывается хрустальным льдом и превращается в гигантский каток, сможете присоединиться к любимому занятию приезжающих»
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
1700014 450 за всё до 4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Джиппинг
На машине
47 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона
Начало: В Иркутске
«В январе и апреле экскурсия не проводится из-за неподходящих условий — становление и таяние льда»
Завтра в 10:00
5 сен в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 сентября 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Самый лучший гид из всех, кого когда-либо я встречал - Екатерина! Заботливая, заинтересованная в своей работе, внимательная. Очень глубоко погрузились
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    в шаманизм и буддизм. Загадали желания. Маршрут потрясающий! Огромное спасибо вашей команде! Очень приятно провели время. Екатерина замечательный человек и гид! Спасибо огромное! От Александра и Людмилы

    Самый лучший гид из всех, кого когда-либо я встречал - Екатерина! Заботливая, заинтересованная в своей работеСамый лучший гид из всех, кого когда-либо я встречал - Екатерина! Заботливая, заинтересованная в своей работеСамый лучший гид из всех, кого когда-либо я встречал - Екатерина! Заботливая, заинтересованная в своей работе
  • А
    Анастасия
    27 августа 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Отличный маршрут, гид. Все прошло замечательно и душевно.
  • А
    Анастасия
    26 августа 2024
    Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
    Водитель вел автомобиль аккуратно, на водопадах было много людей, купание в минеральной воде было своеобразным (все советское и старое).
  • М
    Марек
    24 августа 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Хорошо организованная экскурсия. Северная часть острова нас удивила своей красотой. Погода только подчеркнул все краски природы. Сергей опытный водитель джипа, интересно рассказывал. Рекомендую всем эту экскурсию и организатора.
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  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Были день на Ольхоне, всё супер. Наш гид Сергей профессионал своего дела, спасибо ему за чудесную поездку. Все понравилось, жаль, что были один день, так как остров необъятен и очень интересен, особенно летом.
  • И
    Илья
    22 июля 2024
    Большое Голоустное - сакральное место Байкала
    Мое мнение, что такой экскурсией надо заканчивать знакомство с Байкалом. Полнейший релакс на пикнике, который будет прямо на берегу Байкала
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    (чай на байкальской воде просто бесподобен). Тишина, природа, пытались увидеть плавающих нерп, но к сожалению, они не захотели нам показаться. Большое Голоустное - милейшая деревушка с таким же спокойным и размеренным образом жизни. Не буду использовать спойлеры, но Елена очень неожиданно (и этим еще более приятно) удивит вас своей подготовкой к пикнику:)

  • И
    Игорь
    1 июля 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Всё было очень круто и интересно, спасибо! <3
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Тур абсолютно замечательный и комфортный, потому как он из ИРКУТСКА. Нас забрал Николай на комфортном, подготовленном внедорожнике прямо от гостиницы.
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    Николай был восхитителен. Он не только отличный водитель и интересный рассказчик - но и очень компанейский человек. Все о чем мы мечтали на Ольхоне - сбылось и реализовалось в отличные воспоминания и фото. Однозначно рекомендуем, при такой организации тура он совсем не кажется тяжелым несмотря на продолжительность и порадует даже самых взыскательных фотогрфов и туристов.

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  • Я
    Яцек
    20 июня 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Поездка с Василием на Ольхон (независимо от плохой погоды) была замечательная! Василий не только показал интересные места на острове но тоже рассказал нам много о шаманах и шаманизме. Рекомендую! Яцек Раук
  • A
    Anzhelika
    8 июня 2024
    Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
    Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые! Василий превосходный гид! Катались с ним три дня. Знакомство с Байкалом состоялось! Всем рекомендую Василия. Отличные маршруты! Отличные фото! Отличный рассказчик! Будем планировать зимний Байкал только с Василием! Спасибо огромное за яркие эмоции!
    Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!Только что вернулись с Байкала! Впечатления не забываемые!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тункинская долина и Аршан из Иркутска: групповая поездка по местам силы
  2. К острову Ольхон - по льду Байкала
  3. Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
  4. Большое Голоустное - сакральное место Байкала
  5. День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Тальцы
  3. Набережная
  4. Спасская церковь
  5. Озеро Байкал
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. 130 Квартал
  9. Знаменский монастырь
  10. Памятник Колчаку
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в сентябре 2024
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