Откройте для себя мифы и легенды Иркутска с нашими экскурсиями

Найдено 8 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Иркутске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500 за всё до 6 чел.
Иркутск: история, легенды и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
«Вас удивит необычный монгольский ландшафт с мирно пасущимися табунами лошадей, сохранившаяся наскальная живопись курыкан, древние легенды и истории о коренных народах»
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
20 отзывов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
«Места силы и легенды Тажеранских степей»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 3 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Я расскажу о казацком остроге, католическом костеле и визите цесаревича Николая, а граффити по мотивам местных легенд познакомит вас с мифологией края»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее
Начало: В центральной части Иркутска
«Легенда о Шаман-камне и канатная дорога»
Завтра в 09:00
13 июня в 10:00
от 12 990 за всё до 6 чел.
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
«Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000 за всё до 3 чел.
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Начало: На площади графа Сперанского
«Про Русскую Америку существует много мифов и легенд»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
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    рассказывала информативно и с любовью к истории своего края! Отличный формат для людей которые приехали в первый раз в Иркутск. Нас было четыре человека - все остались довольны!!!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
    Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почтиБыли вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти
  • А
    Александр
    14 апреля 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Очень грамотный гид ольга все рассказала маршрут составила интересный весь день на одном дыхании байкала
  • А
    Антон
    9 апреля 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Я очень доволен экскурсией. Удачно выбран маршрут, были учтены мои пожелания. Алина рассказала очень много не только по истории мест, но и по геологии Байкала и по биологическим особенностям. Очень рекомендую Алину
  • Д
    Дмитрий
    7 апреля 2024
    Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
    Эксурсия в Листвянку с Ольгой оставиао прекрасные впечатления. Интересное 1-дневное путешествие на автомобиле дало возможность познакомиться с Байкалом и Ангарой,
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    Листвянкой, Тальцами и т. д. Огромная благодарность гиду Ольге -она очень комфортна и доброжелательна, любит свой край, с удовольствием отвечает на вопросы, помогла в выборе рыбы на рынке для моих близких. Теперь планирую вернуться на Байкал уже на неделю)

  • А
    Анджела
    25 марта 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек.
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    Ненавязчиво делилась информацией, не скупилась на слова, не возникало неловких пауз. Всего было в меру. Передвигаясь на автомобиле между точками продолжали получать информацию о городе. Когда мы стали подмерзать Альбина предложила кофе-паузу. Время автоматически добавилось к экскурсии. Еще и подвезла нас до места, где мы решили пообедать. Узнали много интересного и увидели много красивого. Так как субъективные ощущения от встреч с гидами мы ведь переносим на город, а нам очень понравился Иркутск, то с Альбиной он стал ближе. Спасибо огромное Альбине.

    Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором иАльбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и
  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку,
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    поэтому заранее решили, что поедем на экскурсию на Байкал. Я не ожидала, что эта поездка будет настолько запоминающейся! Александр отлично и легко рассказал о местах, где мы были, очень много от него узнали о традициях народов коренных жителей, поездка на машине до Тажеранских степей и Байкала сопровождалась интересными историями об истории этих мест. Под конец путешествия мы даже смогли попробовать блюда местной кухни! Это было очень запоминающееся путешествие, очень хочется побывать там еще разок! Большое спасибо Александру!:)

    Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и оченьАлександр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень
  • А
    Альберт
    18 марта 2024
    Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
    Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии! Однозначно будем рекомендовать знакомым! Удачи и успешного развития в Вашей не лёгкой работе Александр! ✊️
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  • Г
    Галина
    26 февраля 2024
    Иркутск: история, легенды и современность
    Спасибо огромное за содержательную прогулку!
  • Э
    Элина
    2 декабря 2023
    Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
    Это просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. было ощущение что ты общаешься
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    со старой знакомой, так легко и интересно. Обязательно сходите пообедать на рынок омулем, непередаваемый колорит. Смотровая топчик - Такого золотого, даже горящего заката я ни где не видела! Один восторг. А сколько историй, необычных фактов было рассказано за этот день. 🤩 а ещё очень комфортная машина. А жопки нерпочек рулят

    Это просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. былоЭто просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. былоЭто просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. былоЭто просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. былоЭто просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. былоЭто просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. было

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
  2. Иркутск: история, легенды и современность
  3. Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
  4. Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
  5. Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
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  2. Набережная
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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