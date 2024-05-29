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Ненавязчиво делилась информацией, не скупилась на слова, не возникало неловких пауз. Всего было в меру. Передвигаясь на автомобиле между точками продолжали получать информацию о городе. Когда мы стали подмерзать Альбина предложила кофе-паузу. Время автоматически добавилось к экскурсии. Еще и подвезла нас до места, где мы решили пообедать. Узнали много интересного и увидели много красивого. Так как субъективные ощущения от встреч с гидами мы ведь переносим на город, а нам очень понравился Иркутск, то с Альбиной он стал ближе. Спасибо огромное Альбине.