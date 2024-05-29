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Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска
Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас
Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иркутск: история, легенды и современность
Иркутск - столица Восточной Сибири, которая покорит вас разнообразием архитектурных стилей и самобытным характером. Узнайте о прошлом и настоящем города
12 июня в 08:30
14 июня в 13:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске
«Вас удивит необычный монгольский ландшафт с мирно пасущимися табунами лошадей, сохранившаяся наскальная живопись курыкан, древние легенды и истории о коренных народах»
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
«Места силы и легенды Тажеранских степей»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Я расскажу о казацком остроге, католическом костеле и визите цесаревича Николая, а граффити по мотивам местных легенд познакомит вас с мифологией края»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Иркутска в посёлок Листвянка
Познакомиться с Байкалом, узнать легенду о Шаман-камне и побывать в музее
Начало: В центральной части Иркутска
«Легенда о Шаман-камне и канатная дорога»
Завтра в 09:00
13 июня в 10:00
от 12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская железная дорога: история, тайны и легенды
Погулять вдоль знаменитой дороги, полюбоваться Байкалом и посетить поселок Листвянка
«Вы погуляете вдоль Кругобайкальской железной дороги и узнаете о ней интересные факты: как изначально выглядел ее проект, как ее возводили и какие легенды с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Начало: На площади графа Сперанского
«Про Русскую Америку существует много мифов и легенд»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина29 мая 2024На экскурсии были 11 мая. Все очень понравилось. Интересный маршрут, автомобильное передвижение чередовали с пешими прогулками, время пролетело незаметно. Альбина
- ЕЕлена24 мая 2024Были вдвоем с мужем. Экскурсия очень понравилась, Мария молодец интересно рассказала про Иркутск. Хоть мы почти местные переехали из Братска 6 лет назад, но многие вещи не знали. Поэтому было увлекательно и познавательно. Спасибо большое, буду рекомендовать друзьям!
- ААлександр14 апреля 2024Очень грамотный гид ольга все рассказала маршрут составила интересный весь день на одном дыхании байкала
- ААнтон9 апреля 2024Я очень доволен экскурсией. Удачно выбран маршрут, были учтены мои пожелания. Алина рассказала очень много не только по истории мест, но и по геологии Байкала и по биологическим особенностям. Очень рекомендую Алину
- ДДмитрий7 апреля 2024Эксурсия в Листвянку с Ольгой оставиао прекрасные впечатления. Интересное 1-дневное путешествие на автомобиле дало возможность познакомиться с Байкалом и Ангарой,
- ААнджела25 марта 2024Альбина очень позитивный гид, время за 3 часа, проведенных вместе, пролетели незаметно. С легким юмором и речь журчала как ручеек.
- ЕЕлена22 марта 2024Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку,
- ААльберт18 марта 2024Прекрасная экскурсия с Александром! Удобный маршрут и учёт личных пожеланий, оживленная беседа на протяжении всей экскурсии! Однозначно будем рекомендовать знакомым! Удачи и успешного развития в Вашей не лёгкой работе Александр! ✊️
- ГГалина26 февраля 2024Спасибо огромное за содержательную прогулку!
- ЭЭлина2 декабря 2023Это просто восторг! Интересно, ярко и восхитительно вкусное было приключение. Спасибо Ксении за душевное путешествие. было ощущение что ты общаешься
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Иркутске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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