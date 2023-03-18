На Байкал за загаром, походами и купанием

Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места

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Ответы на вопросы
Думаете, что пляжный отдых, загар и Сибирь — вещи несовместимые? А мы докажем обратное! Отправляемся к Малому морю Байкала, чтобы понежиться на пляжах уединённых бухт и искупаться в воде, прогревающейся летом до 22 градусов Цельсия! А ещё устроим поход налегке вдоль заливов и бухт, погрузимся в культуру местного населения в аутентичном этнопарке, насладимся национальной кухней и сделаем необычные кадры в Мраморном каньоне.
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
Ближайшие даты:
25
июн
16
июл
19
июл
26
июл
29
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 7 лет.

Вам понадобятся: купальник, сланцы, полотенце, крем от загара, головной убор, маленький рюкзачок, удобная обувь с нескользящей подошвой для похода по горам, одежда по сезону, зарядное устройство, фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на день раньше, то заберём вас от вашей гостиницы
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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