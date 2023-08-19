На Большие Коты на теплоходе «Восход»

Иркутск - Листвянка - Большие Коты: прогулка на теплоходе с ланч-боксом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Катание на теплоходе. Важно! Дети до 5 лет перед предоставления места.
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
На Большие Коты на теплоходе «Восход»

Что вас ожидает:

  • Листвянка
  • Большие Коты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Листвянка – Большие Коты – Иркутск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Проезд на теплоходе "Восход" Ланч-бокс
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
Водные развлечения
На теплоходе

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