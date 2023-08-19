Иркутск - Листвянка - Большие Коты: прогулка на теплоходе с ланч-боксом
Катание на теплоходе. Важно! Дети до 5 лет перед предоставления места.
Что вас ожидает:
- Листвянка
- Большие Коты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Листвянка – Большие Коты – Иркутск.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Проезд на теплоходе "Восход" Ланч-бокс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
На весь день
Водные развлечения
На теплоходе
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Дата и количество участников выбирается при бронировании