1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду)»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на катере (по желанию)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
«Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока»
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
«Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г»
Расписание: Среда в null
13 700₽ за человека
Групповая
4.5 часа
В Тальцы на теплоходе «Восход»
«Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Тальцы – Иркутск»
Расписание: Пятница в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
«Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Листвянка – Большие Коты – Иркутск»
Расписание: Воскресенье в 11:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
- ООлеся3 июня 2024Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
- ЮЮлия29 мая 2024Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
- ААлена19 мая 2024Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
- ИИрина27 апреля 2024Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
- ООксана27 апреля 2024Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
- ППономарева12 апреля 2024Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
- ВВадим12 февраля 2024Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
- ЖЖанна26 января 2024В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период
- ММарина6 октября 2023По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Иркутске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 2 500 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Иркутске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024