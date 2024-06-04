Экскурсии по воде в Иркутске

Найдено 29 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Иркутске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Листвянка - туристическая столица Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
«И отсюда вернетесь к началу посёлка, на причал Рогатка, откуда отправитесь в круиз на одном из шести кораблей в России с прозрачным дном (зимой прогулка на аэроходе до истока и прогулка по льду)»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 670 за всё до 7 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
«Кроме того, зимой можно прокатиться на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, а летом совершить мини-круиз по озеру на катере»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за человека
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на катере (по желанию)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Золото Байкала
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
20 000 за всё до 8 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за человека
Сплав на байдарках в Листвянке по Байкалу и Ангаре
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре с культурной программой
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на байдарках по Байкалу и Ангаре. Уникальный маршрут с культурным обогащением ждет вас
Начало: Ваш отель в Иркутске
«Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока»
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 24 000 за всё до 4 чел.
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
⛴ На теплоходе
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
«Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г»
Расписание: Среда в null
13 700 за человека
В Тальцы на теплоходе «Восход»
⛴ На теплоходе
Групповая
4.5 часа
В Тальцы на теплоходе «Восход»
«Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Тальцы – Иркутск»
Расписание: Пятница в 11:30
2 500 за человека
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
«Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по маршруту: Иркутск – Листвянка – Большие Коты – Иркутск»
Расписание: Воскресенье в 11:00
5 500 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
«Смешенная: пешеходная и катание на катере (тип Ямаха)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500 за человека
Рыбалка с гидом на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500 за всё до 3 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.
На сапах - по реке Иркут
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Александр кладезь знаний. Когда в музее Байкала он рассказывал, вокруг нас собралась целая толпа. И ходила за ним как привязанная.
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Дайвинг на Байкале
    Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
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    абсолютным даже не чайником, а топором… Алексей забрал нас от дома, довез до места, все оборудование подошло, после вернул обратно. Из рекомендаций для последователей ранней весной: возьмите термобелье для погружения, сменную одежду и термос с сибирским чаем - это закрепит впечатления. Спасибо Алексею за ТЕРПЕНИЕ и внимание, теплое отношение! Подводные фотографии стали очень приятным бонусом. Удачи и процветания!

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Спасибо Александру - очень грамотный гид, экскурсия интересная, логистика комфортная. Александр прекрасный водитель, машина чистая. Очень рекомендую его услуги.
  • П
    Пономарева
    12 апреля 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая энциклопедия". НО! Важный момент!
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    Александр рассказывал легко и непринужденно, его хотелось слушать "раскрыв рот". На все вопросы получили ответы. Учитывая, что мы в Иркутске были проездом, Александр согласился начать экскурсию с 6 утра! В ресторане посоветовал нам самую вкусную местную еду. Потом, как оказалось, я забыла очки в его машине, так он мне их еще и СДЕК- почтой отправил. Очень рекомендую, очень советую. Не пожалеете! ВСЯ НАША ГРУППА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА!

    Гид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячаяГид Александр - гениальный. Очень умный, очень начитанный, очень образованный. Для себя я его прозвала "ходячая
  • В
    Вадим
    12 февраля 2024
    Зимняя рыбалка на острове Ольхон
    Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
  • Ж
    Жанна
    26 января 2024
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    В очередной раз собрались посетить один из уголков нашей страны. Этот раз выбор пал на Иркутск и оз. Байкал. Период
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    - новогодние праздники, 3 дня. По причине ограниченного времени на ознакомление с достопримечательностями, как всегда, решили заранее проработать маршруты перемещения, воспользовавшись услугами местных гидов. Через интернет, примерно за месяц до поездки, списались с Галиной. Ознакомились с ее программами. Стало понятно, что все красоты края охватить не получится, пришлось совместно корректировать программу путешествия с учетом наших пожеланий и текущих погодных условий. В итоге все прошло отлично. Передвигались на микроавтолбусе, который был нам предоставлен командой Галины. Было очень интересно и познавательно! В первый день была проведена краткая обзорная экскурсия (знакомство) по г. Иркутск, поездка в п. Листвянка с катанием на собачьих упряжках и в завершении дня ужин в ресторане «Маяк», там же в п. Листвянка. Два следующих дня провели в путешествии на о. Ольхон, с проживанием в усадьбе Бенчарова на самом острове. Все путешествие сопровождалось рассказами об исторических фактах по краю и знакомством с его настоящим. На обратном пути заехали в центр «золотая орда» пообщались с Шаманом. Супер! Огромное спасибо Галине и ее команде за организацию тура. Понравилось все – люди, природа, общение. Галине и ее команде – огромное спасибо и удачи в дальнейшей работе.

  • М
    Марина
    6 октября 2023
    Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте
    По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы есть; сумма приличная подать
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    машину от Иркутска до Листвянки и обратно 7000 руб; это для нас оказался сюрприз за двое суток, когда уже мы перед вылетом в самолете и деваться некуда, это было неприятно, предлагаю расписывать подробно о всех денежных моментах; Пришлось сокращать время экскурсии и галопом смотреть местные достопримечательности;

    По структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросыПо структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросыПо структурированию и маршруту вопросов нет; по неоповещению на сайте о дополнительной стоимости подачи машины вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
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  4. Зимняя рыбалка на острове Ольхон
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Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 2 500 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Иркутске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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