Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

День 1: неизведанный Байкал в походе до Больших Котов
Мы встретимся в центре Иркутска, познакомимся и на машине поедем в Листвянку. В этом поселке и начнется наш поход: чем дальше мы будем удаляться от шумной столицы Байкала, тем красивее и девственнее будет природа. Под нами 1,5 метра крепкого льда: даже при такой толщине вы увидите каменистое дно. Залюбуетесь подледными трещинами и полями голубых торосов. В первый день мы преодолеем 15 км за 4,5 часа и придем в деревню Большие Коты.
Вечером, после горячего ужина, сварим глинтвейн и пойдем на Байкал — под звездным небом послушаем, как дышит озеро!
День 2: панорамы с открыток, катание на коньках и путь назад
После завтрака предлагаю подняться на гору Скрипер. Вид с высоты этого утеса стал визитной карточкой Байкала. Затем будет здорово покататься на коньках — вы же на самом большом катке мира! С множеством впечатлений и фотографий отправимся в обратный поход до Листвянки, а затем на машине в Иркутск.
Рассказы без скучных лекций
Это экскурсия в небольшой компании до 6 человек, с индивидуальным подходом и камерной атмосферной. Я отвечу на любые вопросы о Байкале, поделюсь легендами озера, расскажу о его названии, географии, фауне и эндемиках, о народах этого края и об истории поселков по маршруту.
Организационные детали
Программа подходит для всех путешественников с нормальной физической подготовкой, главное быть в удобной, желательно треккинговой, обуви
Что надеть: теплые ветрозащитные куртку и штаны, шарф и варежки. Также рекомендую купить самогревы для рук/ног и взять с собой солнцезащитные очки и крем.
Что включено в стоимость
Трансфер на машине из Иркутска до Листвянки и обратно
Проживание (1 ночь в гостевом доме в Больших Котах, комнаты на 4 человека)
Питание: перекус и горячий чай в походе, ужин, глинтвейн и завтрак
Катание на коньках по желанию и оплачивается отдельно (500 руб. за прокат коньков на весь день).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Здравствуйте дорогие путешественники. Меня зовут Екатерина. Я организую и провожу походы по Байкалу. Очень люблю наш Байкал — это вдохновляет меня показывать вам это удивительное место на нашей планете и рассказывать о нем. Со мной вы увидите множество интересных и красивых мест. До встречи в Сибири!