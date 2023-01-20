Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Бескрайняя ледяная пустыня ждет активных путешественников! Приглашаю вас в несложный поход от поселка Листвянка до деревни Большие Коты и обратно. Проходя по прозрачному льду, вы увидите голубые льдины-леденцы, знаменитые пузырьки, каменистое дно и скалы. Ночевать будем в уютном гостевом доме, а на второй день полюбуемся морем Сибири с горы Скрипер и покатаемся на коньках.

Описание

Что вас ожидает

День 1: неизведанный Байкал в походе до Больших Котов

Мы встретимся в центре Иркутска, познакомимся и на машине поедем в Листвянку. В этом поселке и начнется наш поход: чем дальше мы будем удаляться от шумной столицы Байкала, тем красивее и девственнее будет природа. Под нами 1,5 метра крепкого льда: даже при такой толщине вы увидите каменистое дно. Залюбуетесь подледными трещинами и полями голубых торосов. В первый день мы преодолеем 15 км за 4,5 часа и придем в деревню Большие Коты.

Вечером, после горячего ужина, сварим глинтвейн и пойдем на Байкал — под звездным небом послушаем, как дышит озеро!

День 2: панорамы с открыток, катание на коньках и путь назад

После завтрака предлагаю подняться на гору Скрипер. Вид с высоты этого утеса стал визитной карточкой Байкала. Затем будет здорово покататься на коньках — вы же на самом большом катке мира! С множеством впечатлений и фотографий отправимся в обратный поход до Листвянки, а затем на машине в Иркутск.

Рассказы без скучных лекций

Это экскурсия в небольшой компании до 6 человек, с индивидуальным подходом и камерной атмосферной. Я отвечу на любые вопросы о Байкале, поделюсь легендами озера, расскажу о его названии, географии, фауне и эндемиках, о народах этого края и об истории поселков по маршруту.

Организационные детали

Программа подходит для всех путешественников с нормальной физической подготовкой, главное быть в удобной, желательно треккинговой, обуви

Что надеть: теплые ветрозащитные куртку и штаны, шарф и варежки. Также рекомендую купить самогревы для рук/ног и взять с собой солнцезащитные очки и крем.

Что включено в стоимость

Трансфер на машине из Иркутска до Листвянки и обратно

Проживание (1 ночь в гостевом доме в Больших Котах, комнаты на 4 человека)

Питание: перекус и горячий чай в походе, ужин, глинтвейн и завтрак

Катание на коньках по желанию и оплачивается отдельно (500 руб. за прокат коньков на весь день).