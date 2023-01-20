Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Двухдневный ледовый поход по Байкалу

Пройти по фантастическому льду и прочувствовать магию местной природы в дружной компании

Бескрайняя ледяная пустыня ждет активных путешественников! Приглашаю вас в несложный поход от поселка Листвянка до деревни Большие Коты и обратно.

Проходя по прозрачному льду, вы увидите голубые льдины-леденцы, знаменитые пузырьки, каменистое дно и скалы.

Ночевать будем в уютном гостевом доме, а на второй день полюбуемся морем Сибири с горы Скрипер и покатаемся на коньках.
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Двухдневный ледовый поход по Байкалу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

День 1: неизведанный Байкал в походе до Больших Котов

Мы встретимся в центре Иркутска, познакомимся и на машине поедем в Листвянку. В этом поселке и начнется наш поход: чем дальше мы будем удаляться от шумной столицы Байкала, тем красивее и девственнее будет природа. Под нами 1,5 метра крепкого льда: даже при такой толщине вы увидите каменистое дно. Залюбуетесь подледными трещинами и полями голубых торосов. В первый день мы преодолеем 15 км за 4,5 часа и придем в деревню Большие Коты.

Вечером, после горячего ужина, сварим глинтвейн и пойдем на Байкал — под звездным небом послушаем, как дышит озеро!

День 2: панорамы с открыток, катание на коньках и путь назад

После завтрака предлагаю подняться на гору Скрипер. Вид с высоты этого утеса стал визитной карточкой Байкала. Затем будет здорово покататься на коньках — вы же на самом большом катке мира! С множеством впечатлений и фотографий отправимся в обратный поход до Листвянки, а затем на машине в Иркутск.

Рассказы без скучных лекций

Это экскурсия в небольшой компании до 6 человек, с индивидуальным подходом и камерной атмосферной. Я отвечу на любые вопросы о Байкале, поделюсь легендами озера, расскажу о его названии, географии, фауне и эндемиках, о народах этого края и об истории поселков по маршруту.

Организационные детали

  • Программа подходит для всех путешественников с нормальной физической подготовкой, главное быть в удобной, желательно треккинговой, обуви
  • Что надеть: теплые ветрозащитные куртку и штаны, шарф и варежки. Также рекомендую купить самогревы для рук/ног и взять с собой солнцезащитные очки и крем.

Что включено в стоимость

  • Трансфер на машине из Иркутска до Листвянки и обратно
  • Проживание (1 ночь в гостевом доме в Больших Котах, комнаты на 4 человека)
  • Питание: перекус и горячий чай в походе, ужин, глинтвейн и завтрак

Катание на коньках по желанию и оплачивается отдельно (500 руб. за прокат коньков на весь день).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь деньБайкалВ Большие Коты🍀Природа и пейзажиЭкскурсии на 8 марта🗽Популярные места

Похожие туры в Иркутске

Магия Байкальского льда
4 дня
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Магия Байкальского льда
В январе на Байкале замерзает первый лёд и начинается настоящая магия
г. Иркутск
20 янв
45 700 за 1 человека
Волшебное Рождество на Байкале
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Волшебное Рождество на Байкале
Эксклюзивный Рождественский отдых на льду Байкала
г. Иркутск
5 янв
347 900 за 1 человека
Знакомство с Байкалом. Круиз
7 дней
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Круиз
Познакомиться с Байкалом за одну неделю
Россия, Иркутск
5 июля
от 321 100 за 1 человека
Лето на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Лето на Байкале
Лето на Байкале - желанное и долгожданное время года
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 4900047 000 за 1 человека
Зимний треккинг на Байкале
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Зимний треккинг на Байкале
Пойдем в поход к мысу Кобылья голова и послушаем шаманские истории
Аэропорт Иркутска, 10:00
52 000 за 1 человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
1 день 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
6 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать
место Вашего проживания в Иркутске
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
49 900 за всё до 4 чел.
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
7 дней
Авторский тур
до 32 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Бухта Песчаная - одно из самых известных мест отдыха на Байкале
Россия, Иркутск
12 июня
19 июня
26 июня
1 июля
от 48 700 за 1 человека
23 февраля и 8 марта на Байкале: празднуем с сибирским размахом
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
23 февраля и 8 марта на Байкале: празднуем с сибирским размахом
Поймать первые рассветные лучи над Байкалом, побывать в Иркутской слободе и попробовать местную уху
Аэропорт Иркутска, время встречи зависит от рейсов...
19 фев
4 мар
62 900 за 1 человека
Спортивный день на зимнем Байкале
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Спортивный день на зимнем Байкале
Покататься на коньках по космическому льду и на лыжах по дивному сосновому лесу
у вашего отеля в Иркутске
13 620 за всё до 4 чел.
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
11 отзывов
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
О Байкале слышали многие. В последнее время на озеро все больше
по договоренности
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
от 9 900 за всё до 2 чел.
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
3
2 отзыва
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
Легенды о Байкале и красавице Ангаре оживут на ваших глазах
Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
18 янв
21 янв
22 янв
25 янв
4 000 за 1 человека
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
12 отзывов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
2 мар
3 мар
4 мар
5 мар
36 400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ