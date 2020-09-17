1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор

Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД

5
1 отзыв
Мария
Мария – Гид из Иркутска
Что вам интереснее: старинная архитектура, секреты легендарного озера или же насыщенный трекинг по тропам с историей? Я могу показать Байкал с разных сторон и познакомить не только с культурой и обычаями местных жителей, но также природными памятниками и уникальными рукотворными объектами.

Выбирайте маршрут по душе и отправляйтесь на поиски приключений!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор

Что вас ожидает

Маршрут № 1: нетривиальная Листвянка

Ажурные изразцы
Мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы». Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья, и создам полноценную картину быте старожильческого населения. Вы увидите Казанскую церковь ⛪ Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала
Байкал — озеро, у которого есть музей 🖼. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Также вы сможете посмотреть на лежбище байкальской нерпы на Ушканьих островах в режиме реального времени и погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. После, если захотите, можно будет воплотить увиденное и исследовать дно «Славного моря» в компании опытных дайверов. Мы прогуляемся по набережной поселка Листвянка, прокатимся на подъемнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом ученом и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал, а, может, прокатимся на каяках, катерах или даже конях — решать вам!

Маршрут № 2: Большие Коты

ББТ
Оздоровительный трекинг по живописной Большой Байкальской тропе вдоль Байкала — это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных парков 🌳 и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я поделюсь историей 📖 об ультрамарафонце, почти обежавшем Байкал, и расскажу, как строили тропы и какие здесь можно встретить интересные объекты.

Золотая деревушка
Почему поселок носит такое забавное название? Как раньше добывали золото? Какие легенды помнит эта земля? Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.

Маршрут № 3: Золотая пряжка

Кругобайкальская железная дорога
Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться 👣 по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим об их отличии от галерей, строительстве великого пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу или искупаться в целебных водах озера.

Организационные детали

Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле 🚘 включен в стоимость экскурсии 🧭.

Дополнительные расходы

  • Маршрут № 1:
    — входной билет 🎫 в музей «Тальцы» — 250 руб/чел.
    — входной билет в музей Байкала — 370 р. /чел.
    — проезд в обе стороны на подъемнике к каменю Черского — 400 р/чел.
    Также по желанию возможна прогулка на катере (1 час) — 1700/чел, поездка на каяках, конях — 6000 руб. и дайвинг — от 7000 руб.
  • Маршрут № 2:
    — Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. /чел.
    — Поездка на катере (Большие-Коты — Листвянка) — 550 руб. /чел.
    Также возможен обед в кафе в п. Большие Коты (средний чек 500 руб. )
  • Маршрут № 3:
    — Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. /чел.
    — Поездка на катере (Листвянка — Порт Байкал — Листвянка) — 150 руб. / чел.
    Также возможен обед в кафе на станции Порт Байкал (средний чек 500 руб. )
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор
Три истории о Байкале: экскурсия-конструктор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу свирели... ». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы :)
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

17 сентября 2020
Отличная экскурсия. Мария - веселая, приветливая девушка, экскурсия велась легко и непринужденно. Нам все понравилось.

Мария проводит ещё 3 экскурсии

Знакомство с Иркутском на самокатах!
3 500
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах!
2 отзыва
Охватить главные достопримечательности города и раскрыть его тайны на дружеской обзорной прогулке
Об Иркутске — с интересом и любовью!
5 000
3 часа
Об Иркутске — с интересом и любовью!
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
По Иркутску с ветерком!
6 000
4 часа
По Иркутску с ветерком!
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск от истоков до наших дней
3 250
3 часа
Иркутск от истоков до наших дней
64 отзыва
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
5 200
7 часов
Путешествие на Байкал
55 отзывов
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Иркутск — столица Восточной окраины
3 500
3 часа
Иркутск — столица Восточной окраины
47 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6 960
7 часов
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
1 500
2 часа
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
22 отзыва
Идеальный день на Байкале
скидка10%
9890
8 901
8 часов
Идеальный день на Байкале
21 отзыв
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое