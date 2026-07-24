1 отзыв оставили туристы

Любители архитектуры оценят старинные здания Листвянки, поклонники природы насладятся трекингом по Большой Байкальской Тропе, а интересующиеся историей смогут прогуляться по путям Кругобайкальской железной дороги. Трансфер из Иркутска включен, а опытный гид расскажет о культуре и обычаях местных народов. Не упустите шанс увидеть Байкал во всей его красе
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные маршруты на выбор
- 🚶♂️ Оздоровительный трекинг
- 🏛️ Старинная архитектура
- 🐟 Подводный мир Байкала
- 🚤 Катание на катере
- 📜 Исторические факты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Музей «Тальцы»
- Казанская церковь Илимского острога
- Спасская проезжая башня
- Кругобайкальская железная дорога
Описание экскурсии
Маршрут № 1: нетривиальная Листвянка
Ажурные изразцы
Мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы». Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья, и создам полноценную картину быте старожильческого населения. Вы увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.
Сокровища Байкала
Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Также вы сможете посмотреть на лежбище байкальской нерпы на Ушканьих островах в режиме реального времени и погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. После, если захотите, можно будет воплотить увиденное и исследовать дно «Славного моря» в компании опытных дайверов. Мы прогуляемся по набережной поселка Листвянка, прокатимся на подъемнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом ученом и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал, а, может, прокатимся на каяках, катерах или даже конях — решать вам!
Маршрут № 2: Большие Коты
ББТ
Оздоровительный трекинг по живописной Большой Байкальской тропе вдоль Байкала — это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных парков и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я поделюсь историей об ультрамарафонце, почти обежавшем Байкал, и расскажу, как строили тропы и какие здесь можно встретить интересные объекты.
Золотая деревушка
Почему поселок носит такое забавное название? Как раньше добывали золото? Какие легенды помнит эта земля? Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.
Маршрут № 3: Золотая пряжка
Кругобайкальская железная дорога
Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим об их отличии от галерей, строительстве великого пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу или искупаться в целебных водах озера.
Организационные детали
Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы
- Маршрут № 1:
— входной билет в музей «Тальцы» — 300 руб/чел.
— входной билет в музей Байкала — 400 р. /чел.
— проезд в обе стороны на подъемнике к каменю Черского — 600 р/чел.
Также по желанию возможна прогулка на катере (1 час) — 11 000/катер, поездка на каяках, конях — 6000 руб. и дайвинг — от 7000 руб.
- Маршрут № 2:
— Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 200 руб. /чел.
— Поездка на катере (Большие-Коты — Листвянка) — 1000 руб. /чел.
Также возможен обед в кафе в п. Большие Коты (средний чек 750 руб.)
- Маршрут № 3:
— Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 200 руб. /чел.
— Поездка на катере (Листвянка — Порт Байкал — Листвянка) — 7000 руб. / поездка
— На пароме (в обе стороны) — 200 руб. /чел.
Также возможен обед в кафе на станции Порт Байкал (средний чек 800 руб.)