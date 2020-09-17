1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Маршрут № 1: нетривиальная Листвянка

Ажурные изразцы

Мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы». Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья, и создам полноценную картину быте старожильческого населения. Вы увидите Казанскую церковь ⛪ Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала

Байкал — озеро, у которого есть музей 🖼. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Также вы сможете посмотреть на лежбище байкальской нерпы на Ушканьих островах в режиме реального времени и погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. После, если захотите, можно будет воплотить увиденное и исследовать дно «Славного моря» в компании опытных дайверов. Мы прогуляемся по набережной поселка Листвянка, прокатимся на подъемнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом ученом и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал, а, может, прокатимся на каяках, катерах или даже конях — решать вам!

Маршрут № 2: Большие Коты

ББТ

Оздоровительный трекинг по живописной Большой Байкальской тропе вдоль Байкала — это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных парков 🌳 и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я поделюсь историей 📖 об ультрамарафонце, почти обежавшем Байкал, и расскажу, как строили тропы и какие здесь можно встретить интересные объекты.

Золотая деревушка

Почему поселок носит такое забавное название? Как раньше добывали золото? Какие легенды помнит эта земля? Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.

Маршрут № 3: Золотая пряжка

Кругобайкальская железная дорога

Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться 👣 по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим об их отличии от галерей, строительстве великого пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу или искупаться в целебных водах озера.

Организационные детали

Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле 🚘 включен в стоимость экскурсии 🧭.

Дополнительные расходы