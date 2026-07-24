1 отзыв оставили туристы

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Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор

Выберите маршрут по душе: старинная архитектура, секреты Байкала или трекинг по живописным тропам. Откройте для себя удивительный мир Байкала
Эта экскурсия-конструктор предлагает уникальную возможность увидеть Байкал с разных сторон.

Любители архитектуры оценят старинные здания Листвянки, поклонники природы насладятся трекингом по Большой Байкальской Тропе, а интересующиеся историей смогут прогуляться по путям Кругобайкальской железной дороги. Трансфер из Иркутска включен, а опытный гид расскажет о культуре и обычаях местных народов. Не упустите шанс увидеть Байкал во всей его красе
4.7
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные маршруты на выбор
  • 🚶‍♂️ Оздоровительный трекинг
  • 🏛️ Старинная архитектура
  • 🐟 Подводный мир Байкала
  • 🚤 Катание на катере
  • 📜 Исторические факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и экскурсий. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями природы и культурными объектами. Сентябрь и октябрь также хороши для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой маршруты могут быть ограничены из-за снега, но зимние пейзажи Байкала тоже впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор

Что можно увидеть

  • Музей «Тальцы»
  • Казанская церковь Илимского острога
  • Спасская проезжая башня
  • Кругобайкальская железная дорога

Описание экскурсии

Маршрут № 1: нетривиальная Листвянка

Ажурные изразцы

Мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы». Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья, и создам полноценную картину быте старожильческого населения. Вы увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала

Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Также вы сможете посмотреть на лежбище байкальской нерпы на Ушканьих островах в режиме реального времени и погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. После, если захотите, можно будет воплотить увиденное и исследовать дно «Славного моря» в компании опытных дайверов. Мы прогуляемся по набережной поселка Листвянка, прокатимся на подъемнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом ученом и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал, а, может, прокатимся на каяках, катерах или даже конях — решать вам!

Маршрут № 2: Большие Коты

ББТ

Оздоровительный трекинг по живописной Большой Байкальской тропе вдоль Байкала — это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных парков и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я поделюсь историей об ультрамарафонце, почти обежавшем Байкал, и расскажу, как строили тропы и какие здесь можно встретить интересные объекты.

Золотая деревушка

Почему поселок носит такое забавное название? Как раньше добывали золото? Какие легенды помнит эта земля? Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.

Маршрут № 3: Золотая пряжка

Кругобайкальская железная дорога

Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим об их отличии от галерей, строительстве великого пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу или искупаться в целебных водах озера.

Организационные детали

Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы

  • Маршрут № 1:
    — входной билет в музей «Тальцы» — 300 руб/чел.
    — входной билет в музей Байкала — 400 р. /чел.
    — проезд в обе стороны на подъемнике к каменю Черского — 600 р/чел.
    Также по желанию возможна прогулка на катере (1 час) — 11 000/катер, поездка на каяках, конях — 6000 руб. и дайвинг — от 7000 руб.
  • Маршрут № 2:
    — Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 200 руб. /чел.
    — Поездка на катере (Большие-Коты — Листвянка) — 1000 руб. /чел.
    Также возможен обед в кафе в п. Большие Коты (средний чек 750 руб.)
  • Маршрут № 3:
    — Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 200 руб. /чел.
    — Поездка на катере (Листвянка — Порт Байкал — Листвянка) — 7000 руб. / поездка
    — На пароме (в обе стороны) — 200 руб. /чел.
    Также возможен обед в кафе на станции Порт Байкал (средний чек 800 руб.)

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1839 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
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свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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3
4
2
1
Сергей
Мы выбрали Маршрут 3, КБЖД! Сопровождал отличный, прекрасный гид Евгений! Знает много исторического, что, откуда и как строилось, основалось на протяжении всей железной дороги! Подаёт всю информацию интересно, подготавливается к
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экскурсии основательно, с целым обмундированием! Добрый, отзывчивый и предложил классный магазинчик, где своя вкусная выпечка! Хоть дорога пешком и длинная, но прошла на легке, была возможность даже искупаться (будет спуск на прекрасный берег) и увидели редкую Горную Лилию! Очень впечатлены в целом, поэтому рекомендую всем данного гида и организатора!

Мы выбрали Маршрут 3, КБЖД! Сопровождал отличный, прекрасный гид Евгений! Знает много исторического, что, откуда и
Мы выбрали Маршрут 3, КБЖД! Сопровождал отличный, прекрасный гид Евгений! Знает много исторического, что, откуда и
Мы выбрали Маршрут 3, КБЖД! Сопровождал отличный, прекрасный гид Евгений! Знает много исторического, что, откуда и
Мы выбрали Маршрут 3, КБЖД! Сопровождал отличный, прекрасный гид Евгений! Знает много исторического, что, откуда и
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В
Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым ребёнком. Маршрут был составлен под нас, что, безусловно, очень приятно. Спасибо большое за внимание и любовь к своей работе! Мы обязательно вернёмся смотреть Байкал зимой.
Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
Мария единственная из экскурсоводов, к которым я обращалась, взяла нас, «неудобных» туристов. Мы были с годовалым
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Lena
Нам повезло побывать на очень интересной и разноплановой экскурсии. Гид Мария очень грамотно, с множеством интересных фактов рассказала нам и об искусстве деревянного зодчества в деревни-музее Тальцы и об уникальной
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фауне озера Байкал. Кроме огромного объёма новой информации, прекрасные виды, а значит множество фото. И еще удобно, что это экскурсия-конструктор, вносим изменения по желанию. Так мы еще погуляли по центру Иркутска.

Нам повезло побывать на очень интересной и разноплановой экскурсии. Гид Мария очень грамотно, с множеством интересных
Нам повезло побывать на очень интересной и разноплановой экскурсии. Гид Мария очень грамотно, с множеством интересных
Нам повезло побывать на очень интересной и разноплановой экскурсии. Гид Мария очень грамотно, с множеством интересных
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Е
Спасибо обаятельной Марии за прекрасную экскурсию. Все было четко, видно, что человек занимается своим делом. Масса впечатлений всего за один день.
Спасибо обаятельной Марии за прекрасную экскурсию. Все было четко, видно, что человек занимается своим делом. Масса впечатлений всего за один день.
Спасибо обаятельной Марии за прекрасную экскурсию. Все было четко, видно, что человек занимается своим делом. Масса впечатлений всего за один день.
Спасибо обаятельной Марии за прекрасную экскурсию. Все было четко, видно, что человек занимается своим делом. Масса впечатлений всего за один день.
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Марина
Рекомендую! 10 км. пешком за экскурсию - отличный результат!
Рекомендую! 10 км. пешком за экскурсию - отличный результат!
Рекомендую! 10 км. пешком за экскурсию - отличный результат!
Рекомендую! 10 км. пешком за экскурсию - отличный результат!
Рекомендую! 10 км. пешком за экскурсию - отличный результат!
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Вера
Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию КБЖД. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать и увидеть много интересного, Отдельно отмечу - Мария очень позитивный, активный и общительный человек!!!
Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию КБЖД. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и
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