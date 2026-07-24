1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и экскурсий. В это время вы сможете насладиться всеми прелестями природы и культурными объектами. Сентябрь и октябрь также хороши для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой маршруты могут быть ограничены из-за снега, но зимние пейзажи Байкала тоже впечатляют.

Эта экскурсия-конструктор предлагает уникальную возможность увидеть Байкал с разных сторон. Любители архитектуры оценят старинные здания Листвянки, поклонники природы насладятся трекингом по Большой Байкальской Тропе, а интересующиеся историей смогут прогуляться по путям Кругобайкальской железной дороги. Трансфер из Иркутска включен, а опытный гид расскажет о культуре и обычаях местных народов. Не упустите шанс увидеть Байкал во всей его красе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут № 1: нетривиальная Листвянка

Ажурные изразцы

Мы приоткроем нетуристическую сторону Листвянки. Вы познакомитесь с уникальным искусством деревянного зодчества XVII–XX веков в музее под открытым небом «Тальцы». Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов — коренных народностей Прибайкалья, и создам полноценную картину быте старожильческого населения. Вы увидите Казанскую церковь Илимского острога, Спасскую проезжую башню, необычные крестьянские усадьбы и каскад водяных мельниц, а также сможете приобрести изделия местных мастеров.

Сокровища Байкала

Байкал — озеро, у которого есть музей. Осматривая огромные аквариумы, связанные с озером трубопроводом, вы познакомитесь с подводной фауной. Понаблюдаете за нерпами, гигантскими омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. Также вы сможете посмотреть на лежбище байкальской нерпы на Ушканьих островах в режиме реального времени и погрузиться в глубины Байкала на модели батискафа. После, если захотите, можно будет воплотить увиденное и исследовать дно «Славного моря» в компании опытных дайверов. Мы прогуляемся по набережной поселка Листвянка, прокатимся на подъемнике до камня Черского, где поговорим о знаменитом ученом и полюбуемся видом на исток Ангары, мыс Баранчик и порт Байкал, а, может, прокатимся на каяках, катерах или даже конях — решать вам!

Маршрут № 2: Большие Коты

ББТ

Оздоровительный трекинг по живописной Большой Байкальской тропе вдоль Байкала — это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных парков и заповедников, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я поделюсь историей об ультрамарафонце, почти обежавшем Байкал, и расскажу, как строили тропы и какие здесь можно встретить интересные объекты.

Золотая деревушка

Почему поселок носит такое забавное название? Как раньше добывали золото? Какие легенды помнит эта земля? Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.

Маршрут № 3: Золотая пряжка

Кругобайкальская железная дорога

Как вам идея переправиться на пароме до другого берега и прогуляться по путям старинной КБЖД? Вы посетите конечную станцию «Порт Байкал» и заглянете в первый тоннель, где мы поговорим об их отличии от галерей, строительстве великого пути и современном состоянии памятника архитектурно-инженерного искусства. После у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на берегу или искупаться в целебных водах озера.

Организационные детали

Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы