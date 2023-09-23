Прогулки на теплоходе в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «На теплоходе» в Иркутске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
⛴ На теплоходе
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
«Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г»
Расписание: Среда в null
13 700 за человека
В Тальцы на теплоходе «Восход»
⛴ На теплоходе
Групповая
4.5 часа
В Тальцы на теплоходе «Восход»
Расписание: Пятница в 11:30
2 500 за человека
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
На Большие Коты на теплоходе «Восход»
Расписание: Воскресенье в 11:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    На экскурсии мы были 17 июня. Нас трое: я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Нам повезло с погодой -
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    дождя не было, было прохладно, для путешествия по тропе вдоль берега Байкала погода отличная! С Еленой мы уже были на другой экскурсии 16 июня, поэтому встретились утром как старые знакомые! Она замечательный человек, много знающий и интересно рассказывающий, прекрасный водитель и фотограф! Наше путешествие продлилось чуть больше 8-ми часов, мы прошли где-то 21-24 км. Байкал завораживает, манит к себе! Вода вкуснейшая, мы пили прямо из речушки, которая впадает в Байкал! А какая природа: цветов великое множество, деревья причудливых форм! А чего стоит узкая тропинка на горной круче, по которой надо пройти! И Елена еще фотографировать нас в это время успевала! Незабываемое путешествие! Как мы сами себя зауважали после него! Мы смогли! Елена, большое Вам спасибо за Ваш прекрасный труд! За любовь к Байкалу! За фотографии отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Хайкинг по Большой Байкальской тропе
  2. Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
  3. В Тальцы на теплоходе «Восход»
  4. На Большие Коты на теплоходе «Восход»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На теплоходе" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 13 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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