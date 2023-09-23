1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
«А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
«Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г»
Расписание: Среда в null
13 700₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Расписание: Пятница в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Воскресенье в 11:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь23 сентября 2023Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
- ССветлана12 сентября 2023Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
- ЛЛюдмила20 августа 2023На экскурсии мы были 17 июня. Нас трое: я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Нам повезло с погодой -
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На теплоходе»
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