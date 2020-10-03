4 отзыва оставили туристы

Исследовать природные красоты Байкала
Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала. Мы будем переходить с сопки на сопку, любоваться пейзажами и дышать чистейшим воздухом, пропитанным запахом цветущих лесных трав и сосновой хвои. По пути я расскажу об истории 📖 этих мест, сибирских легендах, редких растениях и животных, которых можно встретить на берегах Байкала.
Удобный и продуманный маршрут
Почти каждый час нам будут встречаться оборудованные места для отдыха, у которых мы сможем остановиться, чтобы перевести дух, устроить перекус или искупаться в озере. Конечной точкой хайкинга станет поселок Большие Коты, где вы сможете пообедать в местном кафе и выпить 🍹 чашечку чая. А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала!
Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего хайкинга. Фотографии 📸 вы получите сразу после экскурсии 🧭.
Экскурсия подходит для путешественников любого возраста, которые хорошо переносят длительные 6-7 часовые прогулки. Протяженность пешего маршрута 23 км.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет
В пик сезона (июль) бронировать экскурсию ⛳ лучше за неделю, так как необходимо выкупить места на водный транспорт (ракету, теплоход).