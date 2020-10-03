4 отзыва оставили туристы

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Хайкинг по Большой Байкальской тропе

Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала

5
4 отзыва
Елена
Елена – Гид из Иркутска
Нет лучше способа зарядиться энергией Сибирского моря 🌊, чем пройти по Байкальской тропе — самому живописному маршруту в окрестностях Иркутска.

Во время нашего похода вы увидите сказочные пейзажи озера, доберетесь до лучших смотровых площадок и услышите истории 📖 этих мест.

А на обратном пути полюбуетесь берегами Байкала с палубы теплохода.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе

Что вас ожидает

Исследовать природные красоты Байкала
Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала. Мы будем переходить с сопки на сопку, любоваться пейзажами и дышать чистейшим воздухом, пропитанным запахом цветущих лесных трав и сосновой хвои. По пути я расскажу об истории 📖 этих мест, сибирских легендах, редких растениях и животных, которых можно встретить на берегах Байкала.

Удобный и продуманный маршрут
Почти каждый час нам будут встречаться оборудованные места для отдыха, у которых мы сможем остановиться, чтобы перевести дух, устроить перекус или искупаться в озере. Конечной точкой хайкинга станет поселок Большие Коты, где вы сможете пообедать в местном кафе и выпить 🍹 чашечку чая. А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала!

Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего хайкинга. Фотографии 📸 вы получите сразу после экскурсии 🧭.

Кому подойдет хайкинг

Экскурсия подходит для путешественников любого возраста, которые хорошо переносят длительные 6-7 часовые прогулки. Протяженность пешего маршрута 23 км.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Если вы остановились в Листвянке, на обратном пути я довезу вас до гостиницы. Если вам нужно вернуться в Иркутск — довезу до места проживания в Иркутске.
  • Экскурсия переносится на другой день, если ожидается сильный ливень
  • Сезонность экскурсии: с 1 июня по 30 сентября
  • Начало экскурсии ранним утром (7 — 8 часов утра), завершение — около 19. 00 по местному времени.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле 🚘 включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается: вход в Прибайкальский национальный парк 🌳 — 100 руб. /чел., водный переход (Большие-Коты — Листвянка) — 550 руб. /чел., обед в кафе в п. Большие Коты (средний чек 500 руб. )

В пик сезона (июль) бронировать экскурсию ⛳ лучше за неделю, так как необходимо выкупить места на водный транспорт (ракету, теплоход).

Начало и место завершения
🚩 в Листвянке или Иркутстке
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Хайкинг по Большой Байкальской тропе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу. Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу. Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры. С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией, влюбитесь в это место так, как люблю его я :)
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4 отзыва оставили туристы

3 октября 2020
Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию и чудесную фотосессию. Очень люблю прогулки по пешеходным тропам. Данную экскурсию выбрала по описанию и отзывам, и она превзошла все мои ожидания. Этот день стал одним из лучших, проведенных на Байкале. Всю дорогу нас сопровождали чудесные виды Байкала и осеннего леса. Впервые попробовала ватрушку с черемухой :) Спасибо Елене за доброжелательность, ответственность и профессионализм. Однозначно рекомендую!
1 октября 2020
К сожалению мне не удалось пройти тот маршрут, который я запланировала, это не вина гида, а военных, у которых на эти даты был запланирован марш бросок и Тропу закрыли. Погода была прекрасная, рада, что увидела волшебную красоту осеннего леса. Большое спасибо Елене, очень ей благодарна. А у меня теперь есть повод вернуться, чтобы пройти свой маршрут до конца! 😊
Наталья
19 сентября 2020
Из всех предложенных Трипстером экскурсий на Байкал хайкинг по Большой Байкальской тропе показался мне наиболее интересным. Я люблю ходить, люблю природу. И экскурсия оказалась действительно отличной. 20 километров проходятся совершенно комфортно (если, конечно, у вас всё нормально со здоровьем, и вы не залежались на диване). Виды потрясающие. Организация и работа гида на все сто.
4 августа 2020
Экскурсия превзошла все ожидания. Нам не повезло с погодой, с утра лил сильный дождь, но Елена предложила запасной безопасный вариант (на байкальской тропе по мокрым камням над Байкалом лучше не ходить). Прошли по берегу в других местах. Мы могли отказаться без потерь, но не отказались и не пожалели. День прошел на одном дыхании. Такой ошеломляющей красоты мы ещё не видели! Нерпа несколько раз нас побаловала своим появлением. Елена прекрасный собеседник, интересный талантливый рассказчик и просто очень обаятельный человек. И ещё наделала нам десятки отличных фотографий. Спасибо!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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