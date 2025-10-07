4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для хайкинга по Большой Байкальской тропе - это июль и август. В эти месяцы природа Байкала особенно красива, а дни достаточно длинные, чтобы насладиться всеми прелестями маршрута. В июле и августе погода наиболее стабильная, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу путешествия. Июнь и сентябрь также подходят для прогулок. В июне природа оживает после зимы, а в сентябре можно увидеть удивительное сочетание осенних красок. Эти месяцы менее загружены туристами, что делает прогулку более уединенной.

Нет лучше способа зарядиться энергией Сибирского моря, чем пройти по Байкальской тропе - самому живописному маршруту в окрестностях Иркутска. Во время похода открываются сказочные пейзажи озера, лучшие смотровые площадки и

истории этих мест. На обратном пути можно полюбоваться берегами Байкала с палубы теплохода. Протяженность маршрута 23 км, подходит для путешественников любого возраста, которые хорошо переносят длительные прогулки. Включен трансфер из Иркутска в Листвянку, фотографии с экскурсии предоставляются сразу

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исследовать природные красоты Байкала

Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала. Мы будем переходить с сопки на сопку, любоваться пейзажами и дышать чистейшим воздухом, пропитанным запахом цветущих лесных трав и сосновой хвои. По пути я расскажу об истории этих мест, сибирских легендах, редких растениях и животных, которых можно встретить на берегах Байкала.

Удобный и продуманный маршрут

Почти каждый час нам будут встречаться оборудованные места для отдыха, у которых мы сможем остановиться, чтобы перевести дух, устроить перекус или искупаться в озере. Конечной точкой хайкинга станет поселок Большие Коты, где вы сможете пообедать в местном кафе и выпить чашечку чая. А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала!

Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего хайкинга. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.

Кому подойдет хайкинг

Экскурсия подходит для путешественников любого возраста, которые хорошо переносят длительные 6-7 часовые прогулки. Протяженность пешего маршрута 23 км.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Если вы остановились в Листвянке, на обратном пути я довезу вас до гостиницы. Если вам нужно вернуться в Иркутск — довезу до места проживания в Иркутске.

Экскурсия переносится на другой день, если ожидается сильный ливень

Сезонность экскурсии: с 1 июня по 30 сентября

Начало экскурсии ранним утром (7 — 8 часов утра), завершение — около 19:00 по местному времени.

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается: вход в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. /чел., водный переход (Большие-Коты — Листвянка) — 550 руб. /чел., обед в кафе в п. Большие Коты (средний чек 500 руб.)

В пик сезона (июль) бронировать экскурсию лучше за неделю, так как необходимо выкупить места на водный транспорт (ракету, теплоход).