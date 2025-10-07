4 отзыва оставили туристы

Пройдите по живописной Большой Байкальской тропе и насладитесь красотами Байкала. Завершите день водной прогулкой на теплоходе или ракете
Нет лучше способа зарядиться энергией Сибирского моря, чем пройти по Байкальской тропе - самому живописному маршруту в окрестностях Иркутска. Во время похода открываются сказочные пейзажи озера, лучшие смотровые площадки и читать дальшеуменьшить
истории этих мест. На обратном пути можно полюбоваться берегами Байкала с палубы теплохода.
Протяженность маршрута 23 км, подходит для путешественников любого возраста, которые хорошо переносят длительные прогулки. Включен трансфер из Иркутска в Листвянку, фотографии с экскурсии предоставляются сразу
Лучшее время для хайкинга по Большой Байкальской тропе - это июль и август. В эти месяцы природа Байкала особенно красива, а дни достаточно длинные, чтобы насладиться всеми прелестями маршрута. В июле и августе погода наиболее стабильная, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу путешествия.
Июнь и сентябрь также подходят для прогулок. В июне природа оживает после зимы, а в сентябре можно увидеть удивительное сочетание осенних красок. Эти месяцы менее загружены туристами, что делает прогулку более уединенной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большая Байкальская тропа
Берега Байкала
Поселок Большие Коты
Описание экскурсии
Исследовать природные красоты Байкала
Наш путь пройдет по красивейшим эко-тропам на берегу озера, где за каждым поворотом вам будут открываться потрясающие панорамы Байкала. Мы будем переходить с сопки на сопку, любоваться пейзажами и дышать чистейшим воздухом, пропитанным запахом цветущих лесных трав и сосновой хвои. По пути я расскажу об истории этих мест, сибирских легендах, редких растениях и животных, которых можно встретить на берегах Байкала.
Удобный и продуманный маршрут
Почти каждый час нам будут встречаться оборудованные места для отдыха, у которых мы сможем остановиться, чтобы перевести дух, устроить перекус или искупаться в озере. Конечной точкой хайкинга станет поселок Большие Коты, где вы сможете пообедать в местном кафе и выпить чашечку чая. А затем нас ждет обратная дорога в Листвянку на теплоходе или ракете: с воды вам откроются чудесные ракурсы берегов Байкала!
Фотография — моё увлечение, поэтому я с удовольствием проведу для вас репортажную съемку нашего хайкинга. Фотографии вы получите сразу после экскурсии.
Кому подойдет хайкинг
Экскурсия подходит для путешественников любого возраста, которые хорошо переносят длительные 6-7 часовые прогулки. Протяженность пешего маршрута 23 км.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Если вы остановились в Листвянке, на обратном пути я довезу вас до гостиницы. Если вам нужно вернуться в Иркутск — довезу до места проживания в Иркутске.
Экскурсия переносится на другой день, если ожидается сильный ливень
Сезонность экскурсии: с 1 июня по 30 сентября
Начало экскурсии ранним утром (7 — 8 часов утра), завершение — около 19:00 по местному времени.
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из Иркутска в Листвянку для группы 1-4 человека на легковом автомобиле включен в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается: вход в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. /чел., водный переход (Большие-Коты — Листвянка) — 550 руб. /чел., обед в кафе в п. Большие Коты (средний чек 500 руб.)
В пик сезона (июль) бронировать экскурсию лучше за неделю, так как необходимо выкупить места на водный транспорт (ракету, теплоход).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Листвянке или Иркутстке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1289 туристов
Путешествия для меня — это движение, свобода, это моя жизнь. Я коренная сибирячка, родилась и живу в Иркутске. Байкал — это моё место силы. У меня есть опыт работы в читать дальшеуменьшить
туристическом агентстве, сейчас я организую и провожу авторские путешествия и экскурсии по Иркутску и Байкалу.
Люблю природу, длительные пешие прогулки-хайкинг, увлекаюсь фотографией. Свои увлечения вплетаю в экскурсионную программу.
Во время экскурсии я познакомлю вас с историей и традициями моего родного края, наполню образ легендами и сказаниями, вкус — местными национальными блюдами, а красоту мест запечатлею в объектив фотокамеры.
С собой вы увезёте теплые воспоминания об Иркутске и Байкале, зарядитесь его силой и энергией,полюбите это место так, как люблю его я:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Елена невероятно душевный и тёплый человек! Я получила огромное удовольствие от путешествия с ней. Маршрут живописный, темп комфортный. Елена заблаговременно связалась со мной и уточнила все детали. Море удовольствия и от маршрута и от общения с Еленой! Большой бонус, что Елена сделает фото во время прогулки. Однозначно рекомендую это путешествие!
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Инесса
Экскурсия была у нас с Павлом. Это очень здорово, когда сопровождает человек, который хорошо знает местность, местный быт, нравы и обычаи. Мы прекрасно провели время в компании чужого человека, но читать дальшеуменьшить
настолько близкого нам. Нам было комфортно и уютно с ним провести время. Он никуда нас не торопил, терпеливо ждал, пока мы сделаем фото, а где-то делал фото нам сам. Иногда мы даже не знали об этом и получались шикарные фотки. А еще подкармливал нас орешками. Дал рекомендации, где и что выгоднее и вкуснее приобрести. Большое значение имеет человек и те эмоции и настроение, которыми он делится. Спасибо вам за теплые воспоминания. Молодые ребята, что приезжали к вам 1,5 года назад. Вы помогли в реализации нашей мечты. Простите, что так поздно об этом говорим.
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Е
Елена
Огромное спасибо Елене за чудесный день на ББТ! Я очень переживала, что не справлюсь, но Елена с самого начала задала легкий, позитивный настрой, благодаря которому я забыла про все свои читать дальшеуменьшить
страхи, а только наслаждалась трекингом, любовалась природой. Елена отлично проработала тайминг, и было стратегически верным решение плыть до Б. Котов с утра и идти к Листвянке, а не наоборот. Мы не торопились, шли в удобном темпе, делали столько остановок, сколько хотелось. Отдельное спасибо за вкусный чай с байкальской водичкой и перекус. Очень рекомендую Елену как гида по ББТ. Она очень приятный человек и профессионал своего дела. Удачи Вам! 🙂
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Ирина
Спасибо огромное Елене за замечательную организацию и сопровождение нашего марш-броска по Большой Байкальской тропе! И не думали, что более 20км пешком могут доставить только наслаждение. . С Еленой чувствовали себя читать дальшеуменьшить
уверенными, что точно дойдём) Она контролировала и нужный темп и своевременные привалы в живописных местах с чайком и угощениями… Очень интересные и живые рассказы о местной природе и истории края. А красота вокруг питала энергией и не давала уставать. Это был самый увлекательный фитнес в жизни!))) Рады знакомству! Увидимся на других маршрутах!
ПС Сила ледяной Байкальской воды волшебна! На стоянках у озера купали ноги до ломоты и они несли дальше как новенькие. . Рекомендуем!)
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Елена
Потрясающие эмоции! ☀️🔥 Елена очень внимательная и приятная, много знает) Сама экскурсия - стоящая, происходит полная перезагрузка! 🏋️🌷Моментами кажется сложно, но все преодолимо)) Не получалось отзыв добавить ранее, программа не давала, но вот хотябы сейчас могу написать и добавить фото, видео некуда добавить к сожалению 😀
+1
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Светлана
Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
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