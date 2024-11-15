Приглашаю вас зарядиться энергией Байкала и познакомиться с сибирским гостеприимством! В Иркутске мы погуляем по набережной Ангары, а затем отправимся в Листвянку. По пути вы насладитесь природой таёжного края и услышите историю губернии. А затем полюбуетесь великим озером со смотровой площадки и посетите рыбный рынок. По желанию зайдёте в любой музей или локацию на выбор.

Описание экскурсии

Пешая экскурсия по Иркутску (1 час)

Мы пройдём вдоль набережной Ангары. Вы увидите Московские Триумфальные ворота, памятник Якову Похабову и сквер им. Кирова. Изучите внутри и снаружи собор Богоявления и Спасскую церковь. Услышите историю основания города.

К батюшке Байкалу

Далее отправимся в Листвянку (дорога занимает около часа). Со смотровой площадки полюбуемся Байкалом и прогуляемся вдоль берега. Зайдём на рыбный и сувенирный рынки. На рыбном базаре большой выбор омуля — я посоветую вам, какой лучше взять. По желанию вы посетите музей, нерпинарий или другие достопримечательности посёлка.

Вы узнаете:

о первооткрывателях Иркутска и главной площади города

как появился Иркутский острог и формировалась религия в Сибири

о Байкале, его обитателях, климате и природе вокруг

коренном населении и обычаях местных жителей

интересные легенды Байкала

Организационные детали