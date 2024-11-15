Приглашаю вас зарядиться энергией Байкала и познакомиться с сибирским гостеприимством! В Иркутске мы погуляем по набережной Ангары, а затем отправимся в Листвянку. По пути вы насладитесь природой таёжного края и услышите историю губернии. А затем полюбуетесь великим озером со смотровой площадки и посетите рыбный рынок. По желанию зайдёте в любой музей или локацию на выбор.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 18:30
Описание экскурсии
Пешая экскурсия по Иркутску (1 час)
Мы пройдём вдоль набережной Ангары. Вы увидите Московские Триумфальные ворота, памятник Якову Похабову и сквер им. Кирова. Изучите внутри и снаружи собор Богоявления и Спасскую церковь. Услышите историю основания города.
К батюшке Байкалу
Далее отправимся в Листвянку (дорога занимает около часа). Со смотровой площадки полюбуемся Байкалом и прогуляемся вдоль берега. Зайдём на рыбный и сувенирный рынки. На рыбном базаре большой выбор омуля — я посоветую вам, какой лучше взять. По желанию вы посетите музей, нерпинарий или другие достопримечательности посёлка.
Вы узнаете:
- о первооткрывателях Иркутска и главной площади города
- как появился Иркутский острог и формировалась религия в Сибири
- о Байкале, его обитателях, климате и природе вокруг
- коренном населении и обычаях местных жителей
- интересные легенды Байкала
Организационные детали
- По Иркутску мы пройдём пешком, а в Листвянку поедем на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn 2016 г. в.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет — детских кресел нет
- Отдельно оплачиваются обед и входные билеты в локации по желанию
ежедневно в 09:30 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9 500 ₽
|Дети до 12 лет
|2 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Московских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 18:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Иркутске
Доброго дня всем путешественникам! Меня зовут Алёна. Я сибирячка с добрым и горячим сердцем! Организую и провожу туры для гостей города. Всегда готова помочь, чем могу, и, конечно, оставить незабываемые впечатления от увиденного и услышанного. Красота нашего края превосходна и я постараюсь вам это показать. До скорых встреч, дорогие друзья!Задать вопрос
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