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Описание
Программа
Начнем мы наше автопутешествие из исторического центра Иркутска, проезжая мимо самых старинных каменных храмов и кружевных домов деревянного зодчества.
Наш путь к Листвянке — это 68 км по Байкальскому тракту. По пути я представлю вам небольшой экскурс в историю и современность земли Иркутской.
В Листвянке, в первую очередь, конечно же, нужно насладиться чистым воздухом и красивыми видами священного озера Байкал, увидеть самый крупный исток реки в мире шириной в 863 м — исток реки Ангары, знаменитый Шаман-камень, порт Байкал и залив Лиственничный, увидеть и посетить единственный в мире музей Байкала, где можно совершить виртуальный, почти что 3D, тур на дно Байкала (Батискаф), а также Свято-Никольский храм, тематическую картинную галерею в Крестовой Пади, насладиться пейзажами с одной из лучших панорамных площадок Байкала с высоты в 755 м — камня Черского.
Также в Листвянке можно покататься на квадроциклах, велосипедах, совершить прогулки по воде, посмотреть на шоу дрессированных байкальских нерп, отведать традиционный байкальский омуль и хариус, совершить пешую прогулку по побережью и помечтать о будущем у кристально чистой воды залива..
Наше путешествие предполагает свободное время на побережье озера Байкал для прогулки, отдыха, туристического обеда, самостоятельного посещения музеев, аквариума Байкальской нерпы, православного храма, выставки картин, посещения местного стихийного рынка для покупки байкальских сувениров и байкальской рыбы.
Чехов о Листвянке
Летом 1890-го года по Байкальскому тракту проезжал Чехов Антон Павлович и в письмах родным повествовал: «Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая берёт начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса. Погода была чудная, тихая, солнечная, тёплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров; мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероятно, оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое и оригинальное. Ехали по берегу, доехали до устья (вернее, до истока. — авт.) и повернули влево; тут уже берег Байкала, который в Сибири называют морем. Зеркало. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы. Похоже на Крым. Станция Лиственичная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту; будь дома белые, совсем была бы Ялта. Только на горах нет построек, так как горы слишком отвесны и строиться на них нельзя… ”
Организационные детали
Экскурсия подходит для групп до 4 человек, можно с детьми, желающими провести весь день на живописном побережье Байкала, готовых к пешим прогулкам по поселку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Провела 36 экскурсий для 15 туристов
Я - Анна. Коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с Вами красотой и историей нашего города и края.