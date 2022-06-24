Описание

Программа

Начнем мы наше автопутешествие из исторического центра Иркутска, проезжая мимо самых старинных каменных храмов и кружевных домов деревянного зодчества.

Наш путь к Листвянке — это 68 км по Байкальскому тракту. По пути я представлю вам небольшой экскурс в историю и современность земли Иркутской.

В Листвянке, в первую очередь, конечно же, нужно насладиться чистым воздухом и красивыми видами священного озера Байкал, увидеть самый крупный исток реки в мире шириной в 863 м — исток реки Ангары, знаменитый Шаман-камень, порт Байкал и залив Лиственничный, увидеть и посетить единственный в мире музей Байкала, где можно совершить виртуальный, почти что 3D, тур на дно Байкала (Батискаф), а также Свято-Никольский храм, тематическую картинную галерею в Крестовой Пади, насладиться пейзажами с одной из лучших панорамных площадок Байкала с высоты в 755 м — камня Черского.

Также в Листвянке можно покататься на квадроциклах, велосипедах, совершить прогулки по воде, посмотреть на шоу дрессированных байкальских нерп, отведать традиционный байкальский омуль и хариус, совершить пешую прогулку по побережью и помечтать о будущем у кристально чистой воды залива..

Наше путешествие предполагает свободное время на побережье озера Байкал для прогулки, отдыха, туристического обеда, самостоятельного посещения музеев, аквариума Байкальской нерпы, православного храма, выставки картин, посещения местного стихийного рынка для покупки байкальских сувениров и байкальской рыбы.

Чехов о Листвянке

Летом 1890-го года по Байкальскому тракту проезжал Чехов Антон Павлович и в письмах родным повествовал: «Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая берёт начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса. Погода была чудная, тихая, сол­нечная, тёплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров; мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероят­но, оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое и оригинальное. Ехали по бере­гу, доехали до устья (вернее, до истока. — авт.) и повернули вле­во; тут уже берег Байкала, кото­рый в Сибири называют мо­рем. Зеркало. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и нале­во видны мысы. Похоже на Крым. Станция Лиственичная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту; будь дома белые, совсем была бы Ялта. Только на горах нет построек, так как горы слишком отвесны и строиться на них нельзя… ”

Организационные детали

Экскурсия подходит для групп до 4 человек, можно с детьми, желающими провести весь день на живописном побережье Байкала, готовых к пешим прогулкам по поселку.