Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день

Отправиться на свидание с Байкалом, увидеть нерп и попробовать дары священного озера

5
2 отзыва
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Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и Иркутск, и Байкал, я с удовольствием вам в этом помогу! Мы осмотрим ключевые локации города, а потом отправимся изучать самое глубокое озеро в мире.

Вы посмотрите на его дно, побываете в нерпинарии, купите вкуснейшего омуля, подниметесь к камню Черского по канатке и полюбуетесь видом на исток Ангары.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
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Описание

Что вас ожидает

По Иркутску на машине

Вы посмотрите на самое старое каменное здание города, побываете в месте, где 362 года назад был основан Иркутский острог, посетите мемориал «Вечный огонь», увидите памятники Александру III и жёнам декабристов, полюбуетесь сохранившимися деревянными домами и познакомитесь с купеческим Иркутском. Я расскажу, где находится дом с привидениями, куда ведут подземные ходы и в каком здании 120 лет назад купец замуровал клад, который до сих пор ищут.

Знакомство с Байкалом

Во время поездки к озеру я покажу вам видео и фотографии, расскажу о его происхождении, флоре и фауне, разных интересных местах. В Листвянке вы сходите в музей Байкала, посетите смотровую площадку у камня Черского (подъём и спуск — на канатке), покатаетесь на колесе обозрения, увидите представление байкальских нерп в нерпинарии, попробуете знаменитого омуля на местном рынке, сходите в сувенирные магазины. Затем отправитесь на незабываемую водную прогулку по Байкалу на кораблике с прозрачным дном. А в конце я обязательно подарю вам сувениры — на память о путешествии.

Организационные детали

  • Я заберу вас из любой точки Иркутска (отель, ж/д вокзал, аэропорт) и привезу обратно
  • Поездка проходит на автомобиле Ford Focus. Детское кресло предоставляется по запросу.
  • Накануне поездки я сориентирую вас, какая ожидается погода в день нашего путешествия и подскажу, как лучше одеться
  • Обед, прогулка на кораблике, подъёмник и все входные билеты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой 6000 руб. на дополнительные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
8 авг 2023
Ольге огромная благодарность за день, который пролетел на одном дыхании. Грамотный рассказчик, увлекает практически с первых минут! Конечно, в один день сложно вместить огромное количество фактов, плюс ещё и съездить на Байкал, но мы узнали очень много интересных исторических моментов, и сын 13 лет так же внимательно слушал и смотрел! За это отдельная благодарность! Если поедем в Иркутск, то экскурсия однозначно будет в с Ольгой🌸🌸🌸
Т
28 июля 2023
Хорошо быть в пути и знать, что тебя где-то ждут. А ещё приятнее, когда тебя встречают в незнакомом городе. Так и было: не смотря на очень ранний приезд нас уже ждали на вокзале Иркутска. Город только начинал просыпаться, туман ещё цеплялся за старинные кружевные наличники, а наш гид Ольга начала свой рассказ об истории города и его жителях. На пустых улицах истории оживали, и мы то попадали в прошлое, то возвращались в настоящее, заглядывали в потаенные, неприметные уголки города. Живой рассказ не просто горожанина, а человека знающего и любящего свой город - это наилучшая возможность познакомиться с регионом.
А дальше мы отправились на Байкал. Ехали с предвкушением встречи с этим знаменитым местом. Впервые увидеть великое озеро - потрясающе. Ольга ещё больше разжигала наш интерес, делясь по пути историческими фактами и собственным опытом и эмоциями. За сотни лет об озере сложено много легенд, они дополняют личные эмоции от красоты и мощи этого места.
А благодаря радушному приёму влюбленого в свои родные места гида Ольги, хочется вернуться сюда ещё не раз, чтобы открывать новые уголки этого края.

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