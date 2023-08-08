Отправиться на свидание с Байкалом, увидеть нерп и попробовать дары священного озера
Вы посмотрите на его дно, побываете в нерпинарии, купите вкуснейшего омуля, подниметесь к камню Черского по канатке и полюбуетесь видом на исток Ангары.
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Описание
Что вас ожидает
По Иркутску на машине
Вы посмотрите на самое старое каменное здание города, побываете в месте, где 362 года назад был основан Иркутский острог, посетите мемориал «Вечный огонь», увидите памятники Александру III и жёнам декабристов, полюбуетесь сохранившимися деревянными домами и познакомитесь с купеческим Иркутском. Я расскажу, где находится дом с привидениями, куда ведут подземные ходы и в каком здании 120 лет назад купец замуровал клад, который до сих пор ищут.
Знакомство с Байкалом
Во время поездки к озеру я покажу вам видео и фотографии, расскажу о его происхождении, флоре и фауне, разных интересных местах. В Листвянке вы сходите в музей Байкала, посетите смотровую площадку у камня Черского (подъём и спуск — на канатке), покатаетесь на колесе обозрения, увидите представление байкальских нерп в нерпинарии, попробуете знаменитого омуля на местном рынке, сходите в сувенирные магазины. Затем отправитесь на незабываемую водную прогулку по Байкалу на кораблике с прозрачным дном. А в конце я обязательно подарю вам сувениры — на память о путешествии.
Организационные детали
- Я заберу вас из любой точки Иркутска (отель, ж/д вокзал, аэропорт) и привезу обратно
- Поездка проходит на автомобиле Ford Focus. Детское кресло предоставляется по запросу.
- Накануне поездки я сориентирую вас, какая ожидается погода в день нашего путешествия и подскажу, как лучше одеться
- Обед, прогулка на кораблике, подъёмник и все входные билеты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой 6000 руб. на дополнительные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А дальше мы отправились на Байкал. Ехали с предвкушением встречи с этим знаменитым местом. Впервые увидеть великое озеро - потрясающе. Ольга ещё больше разжигала наш интерес, делясь по пути историческими фактами и собственным опытом и эмоциями. За сотни лет об озере сложено много легенд, они дополняют личные эмоции от красоты и мощи этого места.
А благодаря радушному приёму влюбленого в свои родные места гида Ольги, хочется вернуться сюда ещё не раз, чтобы открывать новые уголки этого края.