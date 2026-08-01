Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
Отправиться на свидание с Байкалом, увидеть нерп и попробовать дары священного озера
Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и Иркутск, и Байкал, я с удовольствием вам в этом помогу! Мы осмотрим ключевые локации города, а потом отправимся изучать самое глубокое озеро в мире.
Вы посмотрите на его дно, купите вкуснейшего омуля, подниметесь к камню Черского по канатке и полюбуетесь видом на исток Ангары.
Вы посмотрите на самое старое каменное здание города, побываете в месте, где 362 года назад был основан Иркутский острог, посетите мемориал «Вечный огонь», увидите памятники Александру III и жёнам декабристов, полюбуетесь сохранившимися деревянными домами и познакомитесь с купеческим Иркутском. Я расскажу, где находится дом с привидениями, куда ведут подземные ходы и в каком здании 120 лет назад купец замуровал клад, который до сих пор ищут.
Знакомство с Байкалом
Во время поездки к озеру я покажу вам видео и фотографии, расскажу о его происхождении, флоре и фауне, разных интересных местах. В Листвянке вы сходите в музей Байкала, посетите смотровую площадку у камня Черского (подъём и спуск — на канатке), покатаетесь на колесе обозрения, попробуете знаменитого омуля на местном рынке, сходите в сувенирные магазины. Затем отправитесь на незабываемую водную прогулку по Байкалу на кораблике с прозрачным дном. А в конце я обязательно подарю вам сувениры — на память о путешествии.
Организационные детали
Я заберу вас из любой точки Иркутска (отель, ж/д вокзал, аэропорт) и привезу обратно
Поездка проходит на автомобиле Nissan Qashqai. Детское кресло предоставляется по запросу.
Накануне поездки я сориентирую вас, какая ожидается погода в день нашего путешествия и подскажу, как лучше одеться
Обед, прогулка на кораблике, подъёмник и все входные билеты оплачиваются отдельно. Возьмите с собой 6000 руб. на дополнительные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 406 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная иркутянка. Люблю свой родной город и, конечно же, обожаю Байкал. С удовольствием поделюсь с гостями нашего края своими знаниями о городе и своей любовью к Байкалу! Экскурсии провожу в удобное для туристов время на легковом автомобиле. Каждому гостю обязательно дарю на память сувенир! 🤗
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Всё супер!!!! 👍 👍 👍 Ольга, она просто лучшая в своем деле!!! 🥰 ❤️ 🌹 Мы с сыном первый раз поехали на Байкал… И вся экскурсия, обстановка, прошло всё так, читать дальшеуменьшить
как, наверное, я даже представить не могла…! Олечка это Человечек с большой буквы 🤗С первых минут было всё родное 🙂уютное ❤️как будто тебя встретил родной и очень близкий тебе человек 🤗 Мы в восторге!!! 💃 Компания должна дорожить таким сотрудником! Рекомендую!!! И буду всей Хакасии рассказывать, что на Байкал только с Ольгой! 🌹
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Ю
Юрий
Спасибо Ольге за то, что смогла в один день экскурсии уместить "невпихуемое". Мы посмотрели и город, и Тальцы, и Листвянку. Успели и на кораблике покатались, и на канатке, и на нерп посмотрели. Байкал прекрасен. Впечатлений масса. Ольга очень хорошо почувствовала то, что нужно было нам. Получилось интересно, ненавязчиво и достаточно информативно. Рады были познакомиться.
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Н
Надежда
28 июля состоялась мое знакомство с Байкалом и Иркутском. Эту встречу я запланировала полгода назад на основе отзывов путешественников о работе Ольги, гида, патриота малой и большой Родины, человека знающего, любящего свой край. И не ошиблась! Все было отлично:погода, локации, интересные факты, поданные Ольгой четко, системно, профессионально, душевно и с любовью! Получился прекрасный день, который с удовольствием вспоминаю! Однозначно рекомендую!
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Евгения
Поездка полностью оправдала наши ожидания - Байкал - самое настоящее чудо природы. Немного про нашего гида! Ольга, замечательный, душевный человек, знающая и ценящая свое дело, про таких говорят - человек на своём месте!! Жизнерадостная, заряжает своим положительным настроем - любить и ценить жизнь. Уважать то место в котором живёшь!! Спасибо Вам большое за положительные эмоции и совместно проведённое время.
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Антон
Ольга - замечательный гид! Было интересно и взрослым и детям! Всем рекомендуем! До встречи летом 👍🤝
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Н
Николай
Дата посещения: 22 авг 2025
Отлично сбалансированная программа! Гид Ольга настоящий профессионал своего дела, доброжелательный, отзывчивый и заботливый человек. Это все позволило получить максимум полезной инфо и радости от увиденного на Байкале, мировой жемчужины и прилегающей красоты на его берегах!🥰 Рекомендуем всем прибывшим в эти прекрасные места гостям!🤝
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