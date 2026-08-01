Если вы ограничены во времени и хотите за один день увидеть и Иркутск, и Байкал, я с удовольствием вам в этом помогу! Мы осмотрим ключевые локации города, а потом отправимся изучать самое глубокое озеро в мире. Вы посмотрите на его дно, купите вкуснейшего омуля, подниметесь к камню Черского по канатке и полюбуетесь видом на исток Ангары.

Описание экскурсии

По Иркутску на машине

Вы посмотрите на самое старое каменное здание города, побываете в месте, где 362 года назад был основан Иркутский острог, посетите мемориал «Вечный огонь», увидите памятники Александру III и жёнам декабристов, полюбуетесь сохранившимися деревянными домами и познакомитесь с купеческим Иркутском. Я расскажу, где находится дом с привидениями, куда ведут подземные ходы и в каком здании 120 лет назад купец замуровал клад, который до сих пор ищут.

Знакомство с Байкалом

Во время поездки к озеру я покажу вам видео и фотографии, расскажу о его происхождении, флоре и фауне, разных интересных местах. В Листвянке вы сходите в музей Байкала, посетите смотровую площадку у камня Черского (подъём и спуск — на канатке), покатаетесь на колесе обозрения, попробуете знаменитого омуля на местном рынке, сходите в сувенирные магазины. Затем отправитесь на незабываемую водную прогулку по Байкалу на кораблике с прозрачным дном. А в конце я обязательно подарю вам сувениры — на память о путешествии.

Организационные детали