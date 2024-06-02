за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом

за всё до 5 чел.

2 270 ₽ за всё до 5 чел.

Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей

за всё до 5 чел.

13 500 ₽ за всё до 5 чел.

Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска

за всё до 15 чел.

от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

Начало: В сквере им. Кирова

Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии

за всё до 5 чел.

от 7 300 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом

за всё до 5 чел.

4 670 ₽ за всё до 5 чел.

Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально

за всё до 19 чел.

от 15 700 ₽ за всё до 19 чел.

Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера

за всё до 3 чел.

6 250 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории

за всё до 7 чел.

6 670 ₽ за всё до 7 чел.

Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники

за всё до 3 чел.

8 960 ₽ за всё до 3 чел.

История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта

за всё до 4 чел.

17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: У места вашего проживания в Иркутске

Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты

за всё до 3 чел.

5 500 ₽ за всё до 3 чел.

О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия

за всё до 4 чел.

6 900 ₽ за всё до 4 чел.

Знакомство с моим городом через его людей

за всё до 3 чел.

22 800 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска

Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам

за всё до 3 чел.

6 700 ₽ за всё до 3 чел.

О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке

за всё до 3 чел.

6 500 ₽ за всё до 3 чел.

за всё до 3 чел.

14900 13 410 ₽ за всё до 3 чел.

Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день

за всё до 7 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного

Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты

за всё до 3 чел.

от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля «Прогуляемся до набережной, засвидетельствуем свое почтение основателю города – Якову Похабову, чей памятник высится над Ангарой»

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности