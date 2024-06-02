1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
«На набережной Ангары мы поговорим о том, как выбиралось место для сибирского города и как он был организован»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
«Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Погуляем по набережной Ангары, где вы увидите первые каменные церкви города и польский костел в неоготическом стиле»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Прогуляетесь до набережной мимо Московских ворот, долгое время обозначавших въезд в город»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Мы окажемся на зеленой набережной Иркутска (бульвар Гагарина), в ее исторических зданиях сейчас располагаются корпуса Иркутского Университета»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион, университеты — и многие другие достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Прогуляемся по набережной Ангары, до памятника первопроходцам и Московских ворот, через которые въезжали в город путешественники, следовавшие из европейской части России»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
«Набережную Ангары, откуда можно увидеть 7-тысячелетнее кладбище — оно старше египетских пирамид»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
«А дальше — берег Байкала и его чистейшая вода»
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Улица Карла Маркса и набережная Ангары Далее мы проедем по улице Карла Маркса и прогуляемся по набережной реки Ангара, где расположен комплекс административных зданий уникальной архитектурной и исторической ценности»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Прогуливаясь по живописной Нижней набережной и наслаждаясь видом Ангары, вы услышите об истории освоения региона и возникновении города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
«Нижнюю набережную Ангары и Московские ворота»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
«Мы прогуляемся с вами по излюбленному месту отдыха гостей и жителей города — набережной реки Ангары»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Прогуляемся до набережной, засвидетельствуем свое почтение основателю города – Якову Похабову, чей памятник высится над Ангарой»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Осматриваем снаружи и изнутри старинные городские церкви, любуемся на панораму слияния двух рек: Ангары и Иркута, прогуливаемся по набережной реки Ангара»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
«Вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по набережной и раскроете тайны шаманизма»
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Мраморный карьер за 1 день
Побывать в поселке Бугульдейка на берегу священного озера и оценить грандиозный карьер
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
«Это путешествие по восточным берегам Байкала, от самой южной точки озера и далее по кромке воды»
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
«В поездке по уютному посёлку на западном берегу Байкала и его окрестностям вы проведёте день, наполненный красотой и вдохновением»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
«Тёмные воды Ангары и иркутские набережные хранят знания поистине древние — о первых людях и их попытках устроить быт на суровых землях»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Мы пройдём по Нижней набережной и бульвару Гагарина»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан2 июня 2024Сергей настоящий джентльмен.
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ММария29 мая 2024Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
- ММихаил28 мая 2024Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
- ЮЮлия28 мая 2024Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
- ССергей27 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
- ННаталья27 мая 2024Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
- ННаталья26 мая 2024В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Набережная»
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