Экскурсии по набережной Иркутска

Найдено 28 экскурсий в категории «Набережная» в Иркутске, цены от 2 270 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск: история повседневности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
232 отзыва
Иркутск: путешествие в прошлое городской культуры
Исследуйте уникальные традиции Иркутска, от чаепития до архитектуры, в индивидуальной экскурсии с гидом
Начало: В центре города
«На набережной Ангары мы поговорим о том, как выбиралось место для сибирского города и как он был организован»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
75 отзывов
К истокам Иркутска: историческая прогулка в 19 век
Откройте для себя исторический Иркутск в уникальной экскурсии, погружаясь в атмосферу 19 века среди знаковых достопримечательностей
Начало: у Иркутского драматического театра
«Затем прогуляемся по набережной Ангары и обсудим, какие дома предпочитали горожане, почему некоторые здания кажутся непропорционально высокими и как мощный пожар 1879 года повлиял на архитектуру Иркутска»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2 270 за всё до 5 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
108 отзывов
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«Мы обязательно прогуляемся по берегу озера и посетим рынок, где можно купить сувениры и отведать свежеприготовленную байкальскую рыбку»
23 июня в 09:30
25 июня в 09:30
13 500 за всё до 5 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«Погуляем по набережной Ангары, где вы увидите первые каменные церкви города и польский костел в неоготическом стиле»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Об Иркутске - с теплотой и любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Прогуляетесь до набережной мимо Московских ворот, долгое время обозначавших въезд в город»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7 300 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия «Из Иркутска с любовью»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
33 отзыва
Фотоэкскурсия в Иркутске: история, культура и профессиональные снимки
Приглашаем на уникальную фото-прогулку по Иркутску. Откройте для себя историю города и запечатлейте воспоминания профессионально
Завтра в 09:30
10 июня в 13:30
4 670 за всё до 5 чел.
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
«Расстояние от города до берега Байкала составляет 70 километров: чтобы скоротать время в пути, я расскажу об истории нашего региона»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, вы проедете по центральной площади имени Сперанского и по улице Карла Маркса, прогуляетесь по набережной Ангары и рассмотрите центральный вокзал на другом берегу»
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«По «самой шикарной улице Сибири» проедем до набережной Ангары»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Мы окажемся на зеленой набережной Иркутска (бульвар Гагарина), в ее исторических зданиях сейчас располагаются корпуса Иркутского Университета»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Большое Голоустное - сакральное место Байкала
Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви
«Летом мы устроим пикник на берегу Байкала, зимой пообедаем в кафе»
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
«Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион, университеты — и многие другие достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Прогуляемся по набережной Ангары, до памятника первопроходцам и Московских ворот, через которые въезжали в город путешественники, следовавшие из европейской части России»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
«Набережную Ангары, откуда можно увидеть 7-тысячелетнее кладбище — оно старше египетских пирамид»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам
Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска
«А дальше — берег Байкала и его чистейшая вода»
Завтра в 07:30
10 июня в 06:00
22 800 за всё до 3 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«Улица Карла Маркса и набережная Ангары Далее мы проедем по улице Карла Маркса и прогуляемся по набережной реки Ангара, где расположен комплекс административных зданий уникальной архитектурной и исторической ценности»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Прогуливаясь по живописной Нижней набережной и наслаждаясь видом Ангары, вы услышите об истории освоения региона и возникновении города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
«Нижнюю набережную Ангары и Московские ворота»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
«Мы прогуляемся с вами по излюбленному месту отдыха гостей и жителей города — набережной реки Ангары»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Прогуляемся до набережной, засвидетельствуем свое почтение основателю города – Якову Похабову, чей памятник высится над Ангарой»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
«Осматриваем снаружи и изнутри старинные городские церкви, любуемся на панораму слияния двух рек: Ангары и Иркута, прогуливаемся по набережной реки Ангара»
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
«Вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по набережной и раскроете тайны шаманизма»
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Байкал и Мраморный карьер за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Байкал и Мраморный карьер за 1 день
Побывать в поселке Бугульдейка на берегу священного озера и оценить грандиозный карьер
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 29 000 за всё до 4 чел.
Байкал заповедный - восточные берега
Индивидуальная
12 часов
Байкал заповедный - восточные берега
Начало: Мы забираем наших гостей утром из гостиницы
«Это путешествие по восточным берегам Байкала, от самой южной точки озера и далее по кромке воды»
Расписание: Ежедневно с 08:00
Сегодня в 20:00
17 июня в 08:00
23 000 за всё до 3 чел.
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
«В поездке по уютному посёлку на западном берегу Байкала и его окрестностям вы проведёте день, наполненный красотой и вдохновением»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 6 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
«Тёмные воды Ангары и иркутские набережные хранят знания поистине древние — о первых людях и их попытках устроить быт на суровых землях»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
«Мы пройдём по Нижней набережной и бульвару Гагарина»
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    2 июня 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Сергей настоящий джентльмен.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
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    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Ольга провела экскурсию на высшем уровне, рассказывая интересно и доступно. Узнали много нового не только про Байкал, но и про
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    Иркутск. Все слушали с удовольствием, было интересно погрузиться в историю. Заранее были учтены все наши пожелания. Большое спасибо Ольге и Дмитрию за знакомство с этим чудесным местом.

  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Иркутск: история повседневности
    Приятная, неспешная, но при этом информативная и интересная прогулка по центру Иркутска.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
    Прекрасный гид! Бронировала эту экскурсию родителям. Экскурсия в первый день пребывания в Иркутске. Смс от родителей - классная экскурсия. Гид
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    прекрасный непринужденно, без ненужных фактов рассказал историю города. Предложил свой зонт во время дождя. Ответил на все интересующие вопросы! Честно если ходить самим не так интересно! Скрасил дождливый день! И согласитесь стоимость прекрасная, чтобы послушать интересный рассказ и прогуляться в компании экскурсовода!

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и на катере. Тальцы заслуживают особого упоминания. Все замечательно. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия.
    Отличная экскурсия. Посетили много интересных мест, услышали море информации, пофоткали, пообедали, покатали ребенка на лошади и
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
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    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    В полном восторге. Индивидуальный подход, все везде успели 👍 Экскурсоводу Ольге и водителю Дмитрию большре спасибо за потрясающий день. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Иркутск: история повседневности
  2. К истокам Иркутска: прогулка в 19 век
  3. Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
  4. Иркутск: история на каждом шагу
  5. Об Иркутске - с теплотой и любовью
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Набережная" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 270 до 29 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 968 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Иркутске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Иркутска. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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