Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур

Остров Ольхон - сердце Байкала, самый большой из его островов

5
3 отзыва
Остров Ольхон – сердце Байкала, самый большой из его островов, окруженный древними легендами и считающийся сакральным центром шаманизма северного полушария.

Удивительный, потрясающий, загадочный! Он овеян тайнами и легендами, необычайно красив, не перестаёт восхищать туристов и местных жителей. Отдых на Ольхоне запомнится Вам навсегда!
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Ближайшие даты:
23
июн
8
июл
22
июл
5
авг

Что вас ожидает 🤩

Сплавы по живописным местам
Сплавы по живописным местам
Совершим сплав вдоль скал с живописными гротами. Пройдём озеро Ханхой, отделённое от Малого моря песчаной косой.
Велопрогулка по Байкалу
Велопрогулка по Байкалу
С ветерком прокатимся по просторам острова Ольхон
Пещеры Тажеранских степей
Пещеры Тажеранских степей
Посетим удивительные пещеры Большая Байдинская, пещеры Ая, пещеры Ловушка Вологодского

Программа тура по дням

1 день

На байкальский берег

Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска утром (время и место указаны в маршрутном листе).

Трансфер Иркутск-Сахюртэ.

Обед в юрт-кафе.

Знакомство с национальной бурятской кухней.

Переправа через пролив "Ольхонские ворота" на пароме.

Небольшой трансфер до живописного и удивительно уютного залива.

Ночёвка на берегу Байкала в палатках (возможно проживание в юртах, обговаривается дополнительно).

На байкальский берегНа байкальский берегНа байкальский берегНа байкальский берег
2 день

Первый день сплава

Сборка байдарок.

Инструктаж по технике безопасности.

Основы управления байдаркой.

Сегодня первый день сплава.

По возможности (зависит от погодных условий и возможностей группы) зайдём на самый крупный остров в Малом море – Огой.

Остров Огой знаменит буддийской Ступой Просветления.

Обед (возможно перекус).

Ночёвка в Щебетском заливе в палатках.

Осмотр местности.

Первый день сплаваПервый день сплаваПервый день сплаваПервый день сплава
3 день

Через озеро Ханхой

После завтрака мы продолжаем сплав.

Путь проходит вдоль скал с живописными гротами, в которые при благоприятных погодных условиях можно зайти на байдарках.

Пройдём озеро Ханхой, отделённое от Малого моря песчаной косой.

Остановимся на ночь в удивительно красивом заливе.

Через озеро ХанхойЧерез озеро ХанхойЧерез озеро ХанхойЧерез озеро ХанхойЧерез озеро ХанхойЧерез озеро Ханхой
4 день

До Сарайского залива

Сегодня заключительный день сплава.

Мы пройдём вдоль Хужирского залива и обогнём знаменитую овеянную тайнами и легендами скалу Шаманку (мыс Бурхан), на ночёвку остановимся в Сарайском заливе.

Размещение на турбазе.

До Сарайского заливаДо Сарайского заливаДо Сарайского заливаДо Сарайского залива
5 день

Велосипедная прогулка по острову Ольхон

Прогулка на велосипедах по просторам острова Ольхон.

Маршрут зависит от возможностей группы.

Обед в кафе за свой счёт.

Вечером возможно заказать баню (оплачивается отдельно).

Велосипедная прогулка по острову ОльхонВелосипедная прогулка по острову ОльхонВелосипедная прогулка по острову ОльхонВелосипедная прогулка по острову ОльхонВелосипедная прогулка по острову Ольхон
6 день

Экскурсия «Путешествие на край Земли!»

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Туда и лежит наш путь.

Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Экскурсия «Путешествие на край Земли!»Экскурсия «Путешествие на край Земли!»Экскурсия «Путешествие на край Земли!»Экскурсия «Путешествие на край Земли!»
7 день

Экскурсия «Пещеры Тажеранских степей»

В программе посещение пещеры Большая Байдинская, пещеры Ая, обед на скале с потрясающим видом на Байкал, посещение пещеры Ловушка Вологодского.

Пещера – это необычное место.

Часто пещеры называют вратами в потусторонние миры.

Эти скрытые от человеческих глаз подземелья хранят в себе секреты прошлого, историю планеты Земля.

Загадочные лабиринты, абсолютная темнота и тишина.

Туристам предоставляется снаряжение для посещения пещер: защитные костюмы, каски, фонарики, перчатки.

На Ольхон уже не возвращаемся.

После завершения экскурсии трансфер до Иркутска.

Размещение в гостинице, ужин.

Экскурсия «Пещеры Тажеранских степей»Экскурсия «Пещеры Тажеранских степей»Экскурсия «Пещеры Тажеранских степей»Экскурсия «Пещеры Тажеранских степей»
8 день

Отъезд

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе и в гостинице Иркутска.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи

Ночёвки на берегу Байкала в палатках.

Турбаза в пос. Хужир

3 ночи

Номер секционный, удобства на этаже.

Гостиница в г. Иркутск

1 ночь

Размещение в гостинице в г. Иркутск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (на активной части варят туристы самостоятельно! Услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы: 3 000 руб. /день. Для групп от 10 человек, повар включён).
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида-проводника, инструктора по водному туризму
  • Аренда сплавного снаряжения: байдарки (2,3-х местные), спасательные жилеты, вёсла, гермомешки
  • Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, тент, костровое оборудование, газовое оборудование
  • Оплата за Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Экскурсии по программе, в том числе входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Аренда спальника, рюкзака, коврика
  • Проживание в Иркутске до начала и после завершения тура
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе).
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Гермомешок - используется вместо рюкзака.
  2. Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5!
  3. Пенка (пенополиуретановый коврик).
  4. Пенка (для сидения).
  5. Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) - каждому обязательно!
  6. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара.
  7. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
  8. Фонарик (с запасным набором батареек).
  9. Фотоаппарат.
  10. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка…)
  11. Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки - будут мокрыми!
  12. Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии.
  13. Носки шерстяные или полартековые (для ночевки)– 2 п.
  14. Носки х/б– 2 п.
  15. Сменное белье.
  16. Купальник.
  17. Штаны и куртка ветро-влагозащитные - для сплава
  18. Термобельё (рейтузы и кофта вниз)
  19. Штаны спортивные (для ночевки и суши).
  20. Футболки– 2 шт. .
  21. Шапочка шерстяная или ушки
  22. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
  23. Тёплая куртка или жилетка.
  24. Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой).
  25. Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана.
  26. Очки солнцезащитные.
  27. Перчатки рабочие (для работы у костра).
  28. Спички в герметичной упаковке - каждому обязательно! Любые средства розжига!
  29. Надувная подушка-сидушка для байдарки.
  30. Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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