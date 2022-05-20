Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска утром (время и место указаны в маршрутном листе).
Трансфер Иркутск-Сахюртэ.
Обед в юрт-кафе.
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Переправа через пролив "Ольхонские ворота" на пароме.
Небольшой трансфер до живописного и удивительно уютного залива.
Ночёвка на берегу Байкала в палатках (возможно проживание в юртах, обговаривается дополнительно).
Сборка байдарок.
Инструктаж по технике безопасности.
Основы управления байдаркой.
Сегодня первый день сплава.
По возможности (зависит от погодных условий и возможностей группы) зайдём на самый крупный остров в Малом море – Огой.
Остров Огой знаменит буддийской Ступой Просветления.
Обед (возможно перекус).
Ночёвка в Щебетском заливе в палатках.
Осмотр местности.
После завтрака мы продолжаем сплав.
Путь проходит вдоль скал с живописными гротами, в которые при благоприятных погодных условиях можно зайти на байдарках.
Пройдём озеро Ханхой, отделённое от Малого моря песчаной косой.
Остановимся на ночь в удивительно красивом заливе.
Сегодня заключительный день сплава.
Мы пройдём вдоль Хужирского залива и обогнём знаменитую овеянную тайнами и легендами скалу Шаманку (мыс Бурхан), на ночёвку остановимся в Сарайском заливе.
Размещение на турбазе.
Прогулка на велосипедах по просторам острова Ольхон.
Маршрут зависит от возможностей группы.
Обед в кафе за свой счёт.
Вечером возможно заказать баню (оплачивается отдельно).
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Туда и лежит наш путь.
Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
В программе посещение пещеры Большая Байдинская, пещеры Ая, обед на скале с потрясающим видом на Байкал, посещение пещеры Ловушка Вологодского.
Пещера – это необычное место.
Часто пещеры называют вратами в потусторонние миры.
Эти скрытые от человеческих глаз подземелья хранят в себе секреты прошлого, историю планеты Земля.
Загадочные лабиринты, абсолютная темнота и тишина.
Туристам предоставляется снаряжение для посещения пещер: защитные костюмы, каски, фонарики, перчатки.
На Ольхон уже не возвращаемся.
После завершения экскурсии трансфер до Иркутска.
Размещение в гостинице, ужин.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе и в гостинице Иркутска.
Ночёвки на берегу Байкала в палатках.
Номер секционный, удобства на этаже.
Размещение в гостинице в г. Иркутск.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».