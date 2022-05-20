6 день

Экскурсия «Путешествие на край Земли!»

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Туда и лежит наш путь.

Чтобы добраться на север острова, нужно преодолеть: степной ландшафт с невероятными подъёмами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.

Во время поездки вы сможете увидеть лик батюшки Байкала на склонах Приморского хребта, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец, побывать на краю Земли, загадать желание на скале Любви, а также отведать ухи, приготовленной по старинному бурятскому рецепту.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!