Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В туре предусмотрены разные уровни проживания. Будем жить на базе отдыха на Ольхоне. Размещение 2- и 3-местное с удобствами на территории (уровень «стандарт») или в номере (уровень «комфорт»)

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед во второй день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.