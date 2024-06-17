«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон

Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
В нашем мини-туре отправимся исследовать красоты Ольхона — сакрального и географического центра Байкала.

Мы встретим закат во время прогулки по Малому Морю, увидим скалу Шаманку, причудливые ходульные деревья, Сарайский пляж и
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побываем на севере острова, у мыса Хобой.

В свободный от экскурсий день у вас будет возможность выбрать активности по душе: покататься на катамаранах, сапах и байдарках, а, может, посетить неизведанные уголки окрестностей самого глубоко озера.

«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В туре предусмотрены разные уровни проживания. Будем жить на базе отдыха на Ольхоне. Размещение 2- и 3-местное с удобствами на территории (уровень «стандарт») или в номере (уровень «комфорт»)

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед во второй день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон и прогулка по Малому Морю

Встретим вас в Иркутске и направимся на Ольхон, в самое сердце Байкала. Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до острова на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.

Вечером выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем, скалой Шаманкой, Сарайским пляжем, мысом Харанцы и причудливыми островами Едор и Модото, населёнными чайками. Встретим закат и вернёмся к месту проживания.

Прибытие на Ольхон и прогулка по Малому МорюПрибытие на Ольхон и прогулка по Малому МорюПрибытие на Ольхон и прогулка по Малому МорюПрибытие на Ольхон и прогулка по Малому Морю
2 день

Окрестности мыса Хобой, пикник

Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.

У мыса устроим привал и пообедаем вкусностями, приготовленными на костре.

Окрестности мыса Хобой, пикникОкрестности мыса Хобой, пикникОкрестности мыса Хобой, пикникОкрестности мыса Хобой, пикник
3 день

День отдыха

В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют озёра Сердце, Ханхой и Курыканскую стену. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
4 день

Окончание тура

Сегодня возвращаемся в Иркутск и провожаем вас до аэропорта или ж. -д. вокзала. Рекомендуем брать билеты на рейсы не ранее 20:00. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Уровень «стандарт»31 300 ₽
Уровень «комфорт»38 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, обед во 2-ой день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 4700 руб. ("стандарт) / 8400 руб. ("комфорт")
  • Дополнительные экскурсии: в бурятскую деревню (от 1500 руб. /чел.), «Южная экскурсия» к озёрам Сердце, Ханхой и Курыканской стене (от 1500 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру (от 2500 руб. /чел.) прокат катамарана, лодки, байдарки или сапсёрфа (от 1000 руб.)
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 29 500 руб. ("стандарт) / 35 700 руб. ("комфорт")
  • Обратите внимание, что стоимость на даты 21.05 и 03.06 составляет 36 700 руб. (только «комфорт»)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. - д. вокзале в 10:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, не ранее 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхБайкалВыездныеВсе турыОльхонМыс ХобойПопулярные места3-дневные турыМалое море БайкалаПрирода и пейзажи4-дневные турыНа 4 дняВодные развлеченияГастрономическиеНа островаНа катере

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