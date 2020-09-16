Отдых в бухте Песчаная на Байкале

Бухта Песчаная - одно из самых известных мест отдыха на Байкале

5
3 отзыва
Бухта Песчаная – одно из самых известных мест отдыха на Байкале.

За бухтой закрепилось название «Сибирская Ривьера», и неслучайно – здешние виды просто великолепны в любые сезоны года. В бухте Песчаная мягкий микроклимат и большое количество солнечных дней в году.

Этот уголок природы прекрасно располагает к приятному отдыху: вы насладитесь живописными видами прибрежных скал, увидите уникальные ходульные деревья, а также совершите увлекательные пешие экскурсии вдоль побережья.
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
Отдых в бухте Песчаная на Байкале
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Что вас ожидает 🤩

Отдых на пляже Байкала
Отдых на пляже Байкала
Насладимся уединенным отдыхом на пляже, оборудованном лежаками
Вкусная сибирская кухня
Вкусная сибирская кухня
На базе отдыха к нашим услугам уютный ресторан с местными блюдами
Семейный отдых
Семейный отдых
Для семей с детьми работает аниматор, проводятся мастер-классы, игры
Большой костер
Большой костер
Весело проведем вечер у большого костра с песнями под гитару

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в бухту Песчаную

Сопровождающий встретит Вас в аэропорту/ на ЖД вокзале Иркутска и сопроводит до пристани.

Важно: Прилет должен состояться до 8:00 по Иркутскому времени. 

09:30 Трансфер к пристани «Ракета» в Иркутске от ЖД вокзала.

09:50 Трансфер к пристани «Ракета» в Иркутске от аэропорта.

До трансфера рекомендуем купить с собой перекус в дорогу и позавтракать (в стоимость не входит).

10:30 Посадка на рейсовое судно «Баргузин», которое доставит Вас прямо к отелю в бухте Песчаной.

15:00 По прибытии размещение в номере, отдых.

Водный трансфер до бухты Песчаной занимает пол дня без возможности горячего обеда, но с возможностью купить на борту горячие напитки, бутерброды.

Питание включено: ужин.

Трансфер в бухту ПесчануюТрансфер в бухту ПесчануюТрансфер в бухту ПесчануюТрансфер в бухту ПесчануюТрансфер в бухту Песчаную
2 день

Отдых в бухте Песчаной

Дни отдыха в бухте Песчаной. 

Каждый день вам будет предложена пешая экскурсия с гидом турбазы. 

Вы сможете забраться на пик Обзорный, увидеть своими глазами «ходульные» деревья, насладиться уединенным отдыхом на пляже, посетить заповедные бухты, сделать тысячи потрясающих фотографий, с которыми воспоминания будут еще тепле и ярче. 

На базе отдыха к вашим услугам ресторан со вкусной сибирской кухней, уютное костровое место, детская комната, оборудованный лежаками пляж, водные развлечения, баня у воды, моторный катер, бильярд, спортивный корт, различный спорт.инвентарь. 

Скучать будет некогда! 

На турбазе очень приветливый и внимательный персонал. 

Тут вам помогут организовать времяпрепровождение с ребенком: работает аниматор, проводятся мастер-классы, игры. 

Что не маловажно – на базе работает мед.пункт. 

В течение отдыха будет бесплатно предложен вечер у большого костра с песнями под гитару, а также дискотека в ресторане отеля. 

Кроме того, за дополнительную оплату в центре отдыха можно приобрести следующие услуги: катание на водных лыжах, катание на банане, водные экскурсии на теплоходе.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Отдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте Песчаной
3 день

Отдых в бухте Песчаной

Продолжение отдыха в бухте Песчаной.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Отдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте ПесчанойОтдых в бухте Песчаной
4 день

Отдых в бухте Песчаной

Продолжение отдыха в бухте Песчаной.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день

Отдых в бухте Песчаной

Продолжение отдыха в бухте Песчаной.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день

Отправление в Иркутск

Первая половина дня пройдет в бухте. Вы еще можете посетить одну из предлагаемых базой экскурсий. 

16:30 Посадка на судно «Баргузин», отправление в Иркутск. 

21:00 Прибытие в город.

Трансфер в отель «Иркутск», размещение.

Питание включено: завтрак, обед.

7 день

Отъезд

Завтрак. 

Сборы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

размещениеномера Стандартномера Комфорт
двухместное 48 70058 700
на доп. месте42 80042 800
доплата за 1-номестное18 00033 000
Цена для детей до 4 лет без размещения. Питание, место в транспорте и прочие опции включены29 80029 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Пешие экскурсии в бухте Песчаной во все дни пребывания в центре отдыха «Байкальские дюны», кроме дня заезда, так как экскурсии проводятся в первой половине дня
  • Страховка при укусе клеща (проверка клещей в Иркутске, первая мед. помощь)
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена страховка при укусе клеща (проверка клещей в Иркутске, первая мед. помощь). Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 сен 2020
Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
С
18 июня 2017
Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.
Ш
12 авг 2019
От всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте Песчаная. Сказочный лес, чудесный воздух и ледяная вода, в которой мы всё-таки искупались! Отдельное спасибо капитану нашего корабля, который проводил альтернативную экскурсию на добровольных началах во время поездки!

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