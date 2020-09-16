Сопровождающий встретит Вас в аэропорту/ на ЖД вокзале Иркутска и сопроводит до пристани.
Важно: Прилет должен состояться до 8:00 по Иркутскому времени.
09:30 Трансфер к пристани «Ракета» в Иркутске от ЖД вокзала.
09:50 Трансфер к пристани «Ракета» в Иркутске от аэропорта.
До трансфера рекомендуем купить с собой перекус в дорогу и позавтракать (в стоимость не входит).
10:30 Посадка на рейсовое судно «Баргузин», которое доставит Вас прямо к отелю в бухте Песчаной.
15:00 По прибытии размещение в номере, отдых.
Водный трансфер до бухты Песчаной занимает пол дня без возможности горячего обеда, но с возможностью купить на борту горячие напитки, бутерброды.
Питание включено: ужин.
Дни отдыха в бухте Песчаной.
Каждый день вам будет предложена пешая экскурсия с гидом турбазы.
Вы сможете забраться на пик Обзорный, увидеть своими глазами «ходульные» деревья, насладиться уединенным отдыхом на пляже, посетить заповедные бухты, сделать тысячи потрясающих фотографий, с которыми воспоминания будут еще тепле и ярче.
На базе отдыха к вашим услугам ресторан со вкусной сибирской кухней, уютное костровое место, детская комната, оборудованный лежаками пляж, водные развлечения, баня у воды, моторный катер, бильярд, спортивный корт, различный спорт.инвентарь.
Скучать будет некогда!
На турбазе очень приветливый и внимательный персонал.
Тут вам помогут организовать времяпрепровождение с ребенком: работает аниматор, проводятся мастер-классы, игры.
Что не маловажно – на базе работает мед.пункт.
В течение отдыха будет бесплатно предложен вечер у большого костра с песнями под гитару, а также дискотека в ресторане отеля.
Кроме того, за дополнительную оплату в центре отдыха можно приобрести следующие услуги: катание на водных лыжах, катание на банане, водные экскурсии на теплоходе.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжение отдыха в бухте Песчаной.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжение отдыха в бухте Песчаной.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжение отдыха в бухте Песчаной.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Первая половина дня пройдет в бухте. Вы еще можете посетить одну из предлагаемых базой экскурсий.
16:30 Посадка на судно «Баргузин», отправление в Иркутск.
21:00 Прибытие в город.
Трансфер в отель «Иркутск», размещение.
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак.
Сборы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|размещение
|номера Стандарт
|номера Комфорт
|двухместное
|48 700
|58 700
|на доп. месте
|42 800
|42 800
|доплата за 1-номестное
|18 000
|33 000
|Цена для детей до 4 лет без размещения. Питание, место в транспорте и прочие опции включены
|29 800
|29 800
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена страховка при укусе клеща (проверка клещей в Иркутске, первая мед. помощь). Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».