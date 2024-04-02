9 дней
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
«Мы увидим священный Ольхон, величественный мыс Хобой, отправимся отдыхать в бухту Песчаную, а также побываем в Байкальском биосферном заповеднике и Тункинской долине»
2 авг в 10:00
5 авг в 10:00
от 126 300₽ за человека
5 дней
Байкальское путешествие
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Мы полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой, отправимся к бухте Песчаной и сделаем множество уникальных фотографий»
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
80 000₽ за человека
3 дня
Круиз на теплоходе в бухту Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Наконец, мы прибываем в бухту Песчаную»
Расписание: Даты тура: <br>17.08.2024 — 18.08.2024, <br>24.08.2024 — 25.08.2024.
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААлексей28 марта 2023Зимнее турне по Байкалу. Листвянка, Ольхон и бухта ПесчанаяЯ провел незабываемые дни на Байкале и острове Ольхон в марте 2023 года. Это было потрясающее путешествие, полное приключений и
- ППолина7 марта 2023Зимнее турне по Байкалу. Листвянка, Ольхон и бухта ПесчанаяПутешествие оставило у нас приятные, незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Так что благодарим Вас за этот тур:)
- ККонстантин22 сентября 2022Можно узнать не только Байкал, но и прилежащие территории. А они весьма интересные! Путешествовал с коржиком) он посетил все экскурсии (т. е. достаточно легкие). Все отлично и очень интересно! Проживание в целом норм, но есть куда расти)
- ССамойленко31 марта 2022Зимнее турне по Байкалу. Листвянка, Ольхон и бухта ПесчанаяВосхитительная поездка!
- ААлексей16 сентября 2020Отдых в бухте Песчаная на БайкалеСпасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
- ШШляпугина Елена12 августа 2019Отдых в бухте Песчаная на БайкалеОт всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте
- ССемья Лебедевых18 июня 2017Отдых в бухте Песчаная на БайкалеХотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бухта Песчаная»
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