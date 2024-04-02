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впечатлений. Мы ездили на уазиках и хивусах по льду, посещали самые красивые и интересные места острова: скалу Шаманку, мыс Хобой, остров Огой и другие. Лёд Байкала просто волшебный: прозрачный, бирюзовый, с уникальными узорами и трещинами. Мы видели ледяные гроты, торосы, пещеры. Наслаждались чистым воздухом, солнечными закатами и звездным небом. Организация тура была на высшем уровне: отличное питание, уютное проживание, профессиональные гиды и водители. Я очень благодарен туроператору за этот незабываемый опыт и рекомендую всем поехать на Байкал и остров Ольхон!