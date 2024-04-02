Туры в Бухту «Песчаная» из Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Бухта Песчаная» в Иркутске, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
«Мы увидим священный Ольхон, величественный мыс Хобой, отправимся отдыхать в бухту Песчаную, а также побываем в Байкальском биосферном заповеднике и Тункинской долине»
2 авг в 10:00
5 авг в 10:00
от 126 300 за человека
Байкальское путешествие
На автобусе
1 отзыв
5 дней
Байкальское путешествие
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Мы полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой, отправимся к бухте Песчаной и сделаем множество уникальных фотографий»
Расписание: Даты тура обговариваются по заявкам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
80 000 за человека
Круиз на теплоходе в бухту Песчаная
На автобусе
На теплоходе
3 дня
Круиз на теплоходе в бухту Песчаная
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Наконец, мы прибываем в бухту Песчаную»
Расписание: Даты тура: <br>17.08.2024 — 18.08.2024, <br>24.08.2024 — 25.08.2024.
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
40 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Южный Байкал. Летний или осенний отдых
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Южный Байкал. Летний или осенний отдых
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Алексей
    28 марта 2023
    Зимнее турне по Байкалу. Листвянка, Ольхон и бухта Песчаная
    Я провел незабываемые дни на Байкале и острове Ольхон в марте 2023 года. Это было потрясающее путешествие, полное приключений и
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    впечатлений. Мы ездили на уазиках и хивусах по льду, посещали самые красивые и интересные места острова: скалу Шаманку, мыс Хобой, остров Огой и другие. Лёд Байкала просто волшебный: прозрачный, бирюзовый, с уникальными узорами и трещинами. Мы видели ледяные гроты, торосы, пещеры. Наслаждались чистым воздухом, солнечными закатами и звездным небом. Организация тура была на высшем уровне: отличное питание, уютное проживание, профессиональные гиды и водители. Я очень благодарен туроператору за этот незабываемый опыт и рекомендую всем поехать на Байкал и остров Ольхон!

    Я провел незабываемые дни на Байкале и острове Ольхон в марте 2023 года. Это было потрясающее
  • П
    Полина
    7 марта 2023
    Зимнее турне по Байкалу. Листвянка, Ольхон и бухта Песчаная
    Путешествие оставило у нас приятные, незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Так что благодарим Вас за этот тур:)
  • К
    Константин
    22 сентября 2022
    Южный Байкал. Летний или осенний отдых
    Можно узнать не только Байкал, но и прилежащие территории. А они весьма интересные! Путешествовал с коржиком) он посетил все экскурсии (т. е. достаточно легкие). Все отлично и очень интересно! Проживание в целом норм, но есть куда расти)
  • С
    Самойленко
    31 марта 2022
    Зимнее турне по Байкалу. Листвянка, Ольхон и бухта Песчаная
    Восхитительная поездка!
  • А
    Алексей
    16 сентября 2020
    Отдых в бухте Песчаная на Байкале
    Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
  • Ш
    Шляпугина Елена
    12 августа 2019
    Отдых в бухте Песчаная на Байкале
    От всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте
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    Песчаная. Сказочный лес, чудесный воздух и ледяная вода, в которой мы всё-таки искупались! Отдельное спасибо капитану нашего корабля, который проводил альтернативную экскурсию на добровольных началах во время поездки!

  • С
    Семья Лебедевых
    18 июня 2017
    Отдых в бухте Песчаная на Байкале
    Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
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    не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бухта Песчаная»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Южный Байкал. Летний или осенний отдых
  2. Байкальское путешествие
  3. Круиз на теплоходе в бухту Песчаная
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Озеро Байкал
  4. Малое море Байкала
  5. Тальцы
  6. Тункинская долина
  7. Тажеранские степи
  8. Малое Море
  9. Набережная
  10. Прибайкальский национальный парк
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Бухта Песчаная" можно забронировать 3 тура от 40 000 до 126 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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