Иркутск: экскурсия на коньках на зеркальной поверхности залива Малого Моря
Вы покатаетесь на коньках на отполированной ветром и снегом до зеркального блеска поверхности залива Малого Моря. Сквозь прозрачный лед увидите дно подводных обитателей и полюбуетесь своим отражением. Пообедаете на льду свежеприготовленной ухой из байкальской рыбы и сделаете памятные фотографии. Захватывайте с собой хорошее настроение и приезжайте!
Ближайшие даты:
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мыс Кобылья Голова
- Мыс Хоргой (пещера)
- Остров Огой, мыс Дракон
- Ступа Просветления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Январь — время первого чистого льда, когда поверхность залива Малое Море, где мы проводим наши январские программы, отполирована ветром и снегом до зеркального блеска. Теперь самое время, когда вы можете прокатиться на коньках или полюбоваться своим отражением. К тому же, сквозь прозрачный лед можно увидеть дно подводных обитателей.
В процессе нашего времяпрепровождения вас ожидает обед-пикник на льду (свежеприготовленная уха из Байкальской рыбы, закуски, пирог, байкальский чай) и классные фотографии.
Важная информация:
Необходимо взять с собой: перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт в обе стороны
- Экскурсия на ТРЭКОЛе
- Экологические сборы
- Услуги гида
- Обед-пикник с горячей ухой
- Сюрпризы от организаторов
- Услуги фотографа (групповой)
- Что не входит
- Перекус с собой
- Аренда коньков
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ленина, д. 14Б, парковка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- 🟧 ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
- Перекус, теплую одежду, коньки, powerbank, наличные деньги, хорошее настроение😊
- 📍МЕСТО СБОРА: ЛЕНИНА 14Б, ПАРКОВКА
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании