Любовь проводит ещё 2 экскурсии

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Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска

Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала

Любовь
Любовь – представитель из Иркутска
В поездке по крупнейшему острову Сибирского моря 🌊 вы посетите его юго-западную часть, где увидите Нурское озеро и зимнее чудо Байкала — метановые пузырьки.

На востоке откроете панорамы берегов Бурятии, живописную бухту с «художественной» скалой и остров 🏝️ Огой, где сможете совершить ритуал в буддийской традиции.

А на севере посетите одну из девяти великих святынь Азии — легендарную скалу Шаманку.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 20 800 ₽ за экскурсию

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Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска

Что вас ожидает

Юго-Западный Ольхон: космический лед
Доехав до берега материка из Иркутска/Листвянки, вы переправитесь на юго-западную часть острова. По пути можно будет остановиться у придорожного кафе. У Нурского озера, одного из трех популярных озер Ольхона, вас будет ждать незаменимый УАЗик для дальнейшего путешествия. А еще здесь состоится ваша первая встреча с миром метановых пузырьков, или «космическим льдом» Байкала.

Восточный Ольхон: буддийская ступа
Далее вы отправитесь в Падь Халзын, или Халзаны — самую солнечную часть острова, где открывается чудесный вид на Большое море 🌊 и берега Бурятии. На участках между сопками («распадками») вы взглянете на красивую бухту с высокой скалой и решите, что она вам напоминает: ангела, голову орла, два лица или что-то другое. Затем побываете на острове 🏝️ Огой — крупнейшем в Малом море, где не так давно построили буддийскую ступу. Сможете последовать местным традициям и выполнить ритуал на исполнение желания. Увидите ледяные гроты, пещеры и снова погрузитесь в царство изумрудного байкальского льда.

Северный Ольхон: скала Шаманка
В завершение вы посетите одну из девяти великих святынь Азии — живописный мыс Бурхан. Именно она притягивает большинство путешественников, приезжавших на Байкал. Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв.

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
  • По вашему желанию мы можем организовать экскурсию ⛳ в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории 📖 поселений.
  • Путешествие возможно с января по март (включительно)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер Листвянка/Иркутск — Хужир (время в пути до острова составит 3, 5-4 часа), поездка по острову на УАЗе, обед на острове (уха)
  • Дополнительные расходы:
    — обратный трансфер, если вы хотите съездить на Ольхон одним днем — 7000 руб.
    — въезд в национальный парк 🌳 (оплачивается онлайн на сайте национального парка, цена представлена там)
    — переправа до острова на аэроходе в период, когда закрыта бесплатная официальная ледовая переправа, — 400 руб. /человека
    — услуги гида по желанию — 3000 руб. /группу
    — обед в придорожном кафе по пути
    — развлечения по желанию: катание на тюбах по льду (тюб прикрепляется к машине) — 350 руб. ; зимний коктейль, сделанный на льду Байкала — 500 руб.

Если вы планируете остановиться на ночь на Ольхоне, мы можем помочь с бронированием жилья.

Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
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Любовь проводит ещё 2 экскурсии

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