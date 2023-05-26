Любовь проводит ещё 2 экскурсии

Ольхон вдоль и поперек: поездка из Листвянки/Иркутска
Погрузитесь в мир Ольхона: от ледяных гротов до святыни Азии. Уникальная поездка из Иркутска на крупнейший остров Байкала
Экскурсия на Ольхон - это уникальная возможность увидеть крупнейший остров Байкала.
Туристы отправляются из Иркутска или Листвянки, чтобы посетить юго-западную часть острова с Нурским озером и метановыми пузырьками. Восточная часть порадует читать дальшеуменьшить
видами на берега Бурятии и остров Огой с буддийской ступой. На севере находится легендарная скала Шаманка, одна из великих святынь Азии. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и откроет новые горизонты
Доехав до берега материка из Иркутска/Листвянки, вы переправитесь на юго-западную часть острова. По пути можно будет остановиться у придорожного кафе. У Нурского озера, одного из трех популярных озер Ольхона, вас будет ждать незаменимый УАЗик для дальнейшего путешествия. А еще здесь состоится ваша первая встреча с миром метановых пузырьков, или «космическим льдом» Байкала.
Восточный Ольхон: буддийская ступа
Далее вы отправитесь в Падь Халзын, или Халзаны — самую солнечную часть острова, где открывается чудесный вид на Большое море и берега Бурятии. На участках между сопками («распадками») вы взглянете на красивую бухту с высокой скалой и решите, что она вам напоминает: ангела, голову орла, два лица или что-то другое. Затем побываете на острове Огой — крупнейшем в Малом море, где не так давно построили буддийскую ступу. Сможете последовать местным традициям и выполнить ритуал на исполнение желания. Увидите ледяные гроты, пещеры и снова погрузитесь в царство изумрудного байкальского льда.
Северный Ольхон: скала Шаманка
В завершение вы посетите одну из девяти великих святынь Азии — живописный мыс Бурхан. Именно она притягивает большинство путешественников, приезжавших на Байкал. Вы откроете незабываемые панорамы и попробуете ощутить главное место силы региона, куда столетиями приходили для поклонения и принесения клятв.
Организационные детали
Как проходит путешествие
В указанную стоимость входит сопровождение только водителя, который готов ответить на уточняющие вопросы
По вашему желанию мы можем организовать экскурсию в сопровождении гида (оплачивается дополнительно). Вы погрузитесь в легенды и поверья Байкала, узнаете о его природе и истории поселений.
Путешествие возможно с января по март (включительно)
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер Листвянка/Иркутск — Хужир (время в пути до острова составит 3,5-4 часа), поездка по острову на УАЗе, обед на острове (уха)
Дополнительные расходы: — обратный трансфер, если вы хотите съездить на Ольхон одним днем — от 15 000 руб. — въезд в национальный парк (оплачивается онлайн на сайте национального парка, цена представлена там) — переправа до острова на аэроходе в период, когда закрыта бесплатная официальная ледовая переправа, — 400 руб. /человека — услуги гида по желанию (точную сумму уточняйте в переписке) — обед в придорожном кафе по пути — развлечения по желанию: катание на тюбах по льду (тюб прикрепляется к машине) — 350 руб.; зимний коктейль, сделанный на льду Байкала — 500 руб.
Если вы планируете остановиться на ночь на Ольхоне, мы можем помочь с бронированием жилья.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 930 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Собираетесь на Байкал? Наша команда с радостью поможет вам узнать великолепный край. Мы работаем с профессиональными водителями и интересными гидами. Также всегда готовы помочь с бронированием жилья на Байкале. Приезжайте!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
Очень понравилась поездка. Организация выше всяких похвал. Сергей замечательно провел экскурсию, а обед на льду Байкала был просто замечательным. Уха из омуля, которую приготовил Сергей, была самой вкусной за все время отдыха на Байкале. Рекомендуем всем обращаться именно в эту фирму.
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Екатерина
Благодарны за чудесную экскурсию!! Приезжали на праздники 23-26 февраля 2023, поздно спохватились с экскурсией, но Любовь все организовала и прошло все на ура!! Всегда была на связи, поддерживала связь с водителями читать дальшеуменьшить
и контролировала как все проходит через водителей. Сам маршрут красивый 😍!! Нас не куда не торопили, у нас была индивидуальная экскурсия ☺️ Нам приготовили вкусную уху из Омуля 🙏🏼 Спасибо Вам и вашей команде!!
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А
Арина
2 дня катались с Сергеем по льду Байкала. Впечатлений море! Потрясающая поездка получилась, успели всё – и пузырики рассмотреть, и шикарные виды пофотать, и все острова, и ледяные пещеры, и читать дальшеуменьшить
торосы, и закаты. Ребёнок в восторге от ватрушки, муж от ухи, а я от удачных фото в платье на фоне ледяных скал! Сергею почти всегда удавалось оторваться от массы туристов, мы посетили как стандартные точки осмотра, так и подъезжали в тихие пустынные места. Про все места Сергей рассказывал много интересного. А ещё я заметила посреди Байкала лису, и Сергей приманил её на пряники!!! И коктейль классный и необычный! До такой степени, что бокалы мы ещё неоднократно использовали, довезли до Иркутска и, если бы в какой-то момент не потеряли, прошлось бы тащить в Москву)) Организация всей поездки просто отличная. Все машины всегда приходят точно по времени, все люди доброжелательные, позитивные и спокойные. Все друзья нам теперь ооочень завидуют, и половина из них уже поставила в планы на жизнь обязательно увидеть Байкал зимой! А мы уже запланировали по осени приехать на рыбалку. Огромное спасибо Любови и её команде!
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В
Василий
Отличное путешествие на Ольхон из Листвянки за один день. Всё было очень хорошо организованно, главное не забыть заранее получить разрешение нац парка:) Экскурсовод, местная жительница, интересно рассказала несколько фактов о читать дальшеуменьшить
Байкале и Ольхоне. Виды Ольхона и огромное количество льда просто шикарны! Оставят у любого огромное количество впечатлений, воспоминаний и фотографий! Но конечно если посещать Ольхон за один день, поездка весьма утомительная, нужно быть к этому готовым…)) наверно стоить добавить где нить в начале или в середине экскурсии часовой отдых в тепле, может в каком нить кафэ или ресторане…
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В
Владимир
Отлично организованная поездка. Один гид, один Водитель все три дня. Прекрасные обеды. Все что от них зависело, они сделали на отлично.
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С
Сергей
Экскурсия проведена отлично! Рекомендую!
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