Галина проводит ещё 1 экскурсию

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Голубой лед Байкала

Насладиться зимними видами озера и попробовать традиционные бурятские блюда

Галина
Галина – экскурсионное агентство из Иркутска
Вы отправитесь в старинный поселок Большое Голоустное прямо на берегу озера.

Полюбуетесь замерзшими в ледяной пучине «пузырьками» и раскроете тайну их образования.

А также посетите недавно отреставрированную Свято-Никольскую церковь ⛪ и отведаете местные буузы и травяной чай.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала

Что вас ожидает

Зимняя сказка
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы узнаете, в чем секрет этого природного феномена, подышите свежим морозным воздухом и полюбуетесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями. А если пожелаете, покатаетесь на коньках, тюбах или хивусе.

Байкальские панорамы, история 📖 и кухня
Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь ⛪. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку с шикарными видами на Байкал и продегустируете бурятские буузы и чай на травах, собранных в долине реки Голоустная.

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле 🚘 Toyota Prius
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию вы сможете покататься на коньках, собачьих упряжках, тюбах или хивусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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Галина проводит ещё 1 экскурсию

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