Галина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Зимняя сказка

Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы узнаете, в чем секрет этого природного феномена, подышите свежим морозным воздухом и полюбуетесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями. А если пожелаете, покатаетесь на коньках, тюбах или хивусе.

Байкальские панорамы, история 📖 и кухня

Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь ⛪. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку с шикарными видами на Байкал и продегустируете бурятские буузы и чай на травах, собранных в долине реки Голоустная.

Организационные детали