Галина проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждет незабываемое путешествие к сердцу зимнего Байкала.Экскурсия в поселок Большое Голоустное откроет вам мир замерзших «пузырьков» на голубом льде, расскажет истории старинных торговых путей и предложит насладиться бурятскими буузами.Ваше

приключение будет наполнено яркими впечатлениями от уникальных природных явлений и глубоким погружением в культуру региона. Подышите свежим морозным воздухом, насладитесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями, и позвольте себе немного магии зимнего Байкала

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Зимняя сказка

Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы узнаете, в чем секрет этого природного феномена, подышите свежим морозным воздухом и полюбуетесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями. А если пожелаете, покатаетесь на коньках, тюбах или хивусе.

Байкальские панорамы, история и кухня

Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку с шикарными видами на Байкал и продегустируете бурятские буузы и чай на травах, собранных в долине реки Голоустная.

Организационные детали