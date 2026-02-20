Галина проводит ещё 1 экскурсию

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Голубой лед Байкала

Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Вас ждет незабываемое путешествие к сердцу зимнего Байкала.

Экскурсия в поселок Большое Голоустное откроет вам мир замерзших «пузырьков» на голубом льде, расскажет истории старинных торговых путей и предложит насладиться бурятскими буузами.

Ваше
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приключение будет наполнено яркими впечатлениями от уникальных природных явлений и глубоким погружением в культуру региона.

Подышите свежим морозным воздухом, насладитесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями, и позвольте себе немного магии зимнего Байкала

5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Прозрачный голубой лед Байкала
  • 🏔️ Сюрреалистические ледяные пейзажи
  • ⛪ Историческая Свято-Никольская церковь
  • 🍽️ Дегустация бурятских бууз и травяного чая
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала
Голубой лед Байкала

Что можно увидеть

  • Голубой лед Байкала
  • Свято-Никольская церковь
  • Смотровая площадка с видами на Байкал

Описание экскурсии

Зимняя сказка

Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы узнаете, в чем секрет этого природного феномена, подышите свежим морозным воздухом и полюбуетесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями. А если пожелаете, покатаетесь на коньках, тюбах или хивусе.

Байкальские панорамы, история и кухня

Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку с шикарными видами на Байкал и продегустируете бурятские буузы и чай на травах, собранных в долине реки Голоустная.

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле Toyota Prius
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию вы сможете покататься на коньках, собачьих упряжках, тюбах или хивусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2878 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
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1
Е
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения!
Евгений - настоящий профессионал своего дела! Прекрасно организовал поездку, интересно рассказывал о природе и истории региона, внимательно относился ко всей группе. Большое спасибо за насыщенную программу и яркие эмоции! Мы получили море впечатлений! 👏
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения!
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения!
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения!
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения!
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения!
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Татьяна
Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что мы приехали в гости к старинному другу:) Женя встретил нас
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прям с аэропорта, всю дорогу до Байкала он рассказывал кучу интересных фактов о Иркутске, Байкале и обо всем мимо чего бы не проезжали:) нам очень повезло с погодой, был ясный солнечный день и было очень тепло для февраля:) приехав на место сразу же пошли к волшебным пузырькам😍 опять же спасибо Жене за фотографии, он был не только гидом, но еще фотографом для нас:) нагулявшись, сходили в местное кафе, отведали национальные блюда. Все было очень вкусно:) на обратном пути заехали на пивной завод и на рыбный рынок (опять же спасибо Евгению) пока ехали по Иркутску, узнали еще много интересного об этом чудесным городе. Вообщем мы остались очень довольны. Байкал это чудо природы, очень красивое и необычное место. То как он дышит - это нечто 😅 ну и конечно большое спасибо нашему гиду.

Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У
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Татьяна
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев дельту реки, поняли почему это место так называется. Видели «пузырьки», внутри толщи льда! Катались на коньках по такому удивительному льду! Также видели процесс становления льда, слышали как он потрескивает, и узнали что зарождающийся лед называется шуга. Впечатлений хватит надолго! Огромное спасибо!
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев+1
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев
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Ирина
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном количестве, прокатиться на коньках по бескрайнему Байкалу это было моей мечтой! Лед прозрачный и
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звуки Байкала это космос! Евгению отдельное спасибо за эту экскурсию, без него она бы не была столь прекрасной! И за наивкуснейшие буузы и сувениры так же спасибо! Как всегда всем к посещению

Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном+1
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном
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Дарья
Это была потрясающая экскурсия!
Хочется выразить огромную благодарность Галине, которая всегда была на связи и помогала с решением вопросов и нашему гиду Павлу. Он знаток своего дела. Очень интересно все рассказывал, особенно про рыбалку и разнообразие рыб))
Обязательно приедем еще летом и воспользуемся услугами этой чудесной команды!
Спасибо вам большое за организацию идеального отдыха!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
Это была потрясающая экскурсия!
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А
Я хочу выразить огромную благодарность Галине и ее команде за организацию потрясающего однодневного путешествия на озеро Байкал.

Мы ездили с подругой, и нам обеим понравилось абсолютно все. Мы забронировали дату еще
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в декабре, но постоянно поддерживали связь с Галиной, которая оперативно отвечала на сообщения. В день приезда мы так же узнали более подробную информацию и уже связались с нашим водителем - Павлом.

Павел очень классный человек! Веселый, много, что рассказал, много, где бывал. В общем, огромное спасибо ему за времяпровождения с нами. Показал, где самые вкусные буззы в городе, но пусть это останется изюминкой.

Все очень здорово, правда! Поэтому езжайте и не пожалеете!

Я хочу выразить огромную благодарность Галине и ее команде за организацию потрясающего однодневного путешествия на озеро Байкал.
Я хочу выразить огромную благодарность Галине и ее команде за организацию потрясающего однодневного путешествия на озеро Байкал.
Я хочу выразить огромную благодарность Галине и ее команде за организацию потрясающего однодневного путешествия на озеро Байкал.
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