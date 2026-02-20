Галина проводит ещё 1 экскурсию

Байкал прекрасен в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы узнаете, в чем секрет этого природного феномена, подышите свежим морозным воздухом и полюбуетесь сюрреалистическими ледяными оттенками и отражениями. А если пожелаете, покатаетесь на коньках, тюбах или хивусе.
Байкальские панорамы, история и кухня
Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Вы услышите, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку с шикарными видами на Байкал и продегустируете бурятские буузы и чай на травах, собранных в долине реки Голоустная.
Организационные детали
Мы поедем на автомобиле Toyota Prius
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По желанию вы сможете покататься на коньках, собачьих упряжках, тюбах или хивусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2878 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Путешествие на Байкал было бы неполноценным без нашего чудесного гида Евгения! Евгений - настоящий профессионал своего дела! Прекрасно организовал поездку, интересно рассказывал о природе и истории региона, внимательно относился ко всей группе. Большое спасибо за насыщенную программу и яркие эмоции! Мы получили море впечатлений! 👏
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Татьяна
Были на экскурсии голубой лед Байкала 07.02.24. Это полнейший восторг❤️ Огромное спасибо нашему гиду Евгению. У нас сложилось ощущение что мы приехали в гости к старинному другу:) Женя встретил нас читать дальшеуменьшить
прям с аэропорта, всю дорогу до Байкала он рассказывал кучу интересных фактов о Иркутске, Байкале и обо всем мимо чего бы не проезжали:) нам очень повезло с погодой, был ясный солнечный день и было очень тепло для февраля:) приехав на место сразу же пошли к волшебным пузырькам😍 опять же спасибо Жене за фотографии, он был не только гидом, но еще фотографом для нас:) нагулявшись, сходили в местное кафе, отведали национальные блюда. Все было очень вкусно:) на обратном пути заехали на пивной завод и на рыбный рынок (опять же спасибо Евгению) пока ехали по Иркутску, узнали еще много интересного об этом чудесным городе. Вообщем мы остались очень довольны. Байкал это чудо природы, очень красивое и необычное место. То как он дышит - это нечто 😅 ну и конечно большое спасибо нашему гиду.
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Татьяна
Экскурсия была информативной, содержательный, насыщенной и вдохновляющий! Мы видели вид на Большое Голоустное сверху и увидев дельту реки, поняли почему это место так называется. Видели «пузырьки», внутри толщи льда! Катались на коньках по такому удивительному льду! Также видели процесс становления льда, слышали как он потрескивает, и узнали что зарождающийся лед называется шуга. Впечатлений хватит надолго! Огромное спасибо!
+1
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Ирина
Просто 🔥, а не экскурсия! Столько впечатлений, Байкал это сказка! Уютное Большое Голоустное. Пузырьки в огромном количестве, прокатиться на коньках по бескрайнему Байкалу это было моей мечтой! Лед прозрачный и читать дальшеуменьшить
звуки Байкала это космос! Евгению отдельное спасибо за эту экскурсию, без него она бы не была столь прекрасной! И за наивкуснейшие буузы и сувениры так же спасибо! Как всегда всем к посещению
+1
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Дарья
Это была потрясающая экскурсия! Хочется выразить огромную благодарность Галине, которая всегда была на связи и помогала с решением вопросов и нашему гиду Павлу. Он знаток своего дела. Очень интересно все рассказывал, особенно про рыбалку и разнообразие рыб)) Обязательно приедем еще летом и воспользуемся услугами этой чудесной команды! Спасибо вам большое за организацию идеального отдыха!
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А
Алина
Я хочу выразить огромную благодарность Галине и ее команде за организацию потрясающего однодневного путешествия на озеро Байкал.
Мы ездили с подругой, и нам обеим понравилось абсолютно все. Мы забронировали дату еще читать дальшеуменьшить
в декабре, но постоянно поддерживали связь с Галиной, которая оперативно отвечала на сообщения. В день приезда мы так же узнали более подробную информацию и уже связались с нашим водителем - Павлом.
Павел очень классный человек! Веселый, много, что рассказал, много, где бывал. В общем, огромное спасибо ему за времяпровождения с нами. Показал, где самые вкусные буззы в городе, но пусть это останется изюминкой.
Все очень здорово, правда! Поэтому езжайте и не пожалеете!