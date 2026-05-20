2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Космический лед Байкала

Откройте для себя зимний Байкал с его кристальным льдом и шаманскими легендами. Уникальная возможность прокатиться на коньках по бескрайней глади озера
Кристально чистый лёд Байкала с метановыми пузырьками - мечта каждого путешественника.

На этой индивидуальной экскурсии вы посетите один из самых впечатляющих участков зимнего озера, где сможете сделать невероятные снимки и прокатиться
читать дальшеуменьшить

на коньках.

В старинном поселке на берегу Байкала вас ждут легенды сибирских шаманов и прогулка к загадочному Сухому озеру, которое наполняется водой раз в четыре года. Не упустите шанс услышать предания о духах Байкала и посетить реликтовую тополиную рощу

4.4
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧊 Уникальный кристальный лёд Байкала
  • 📸 Невероятные фотосессии
  • ⛸ Прокат на коньках по озеру
  • 🧙‍♂️ Легенды сибирских шаманов
  • 🌿 Прогулка по местам силы
  • 🏞 Посещение Сухого озера
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала

Что можно увидеть

  • Большое Голоустное
  • Сухое озеро

Описание экскурсии

Ледяная магия Байкала

Один из самых мощных пейзажей зимнего Байкала — ряды огромных пузырей, «прошивающие» насквозь толщу ярко-синего льда. Чтобы исследовать этот фантастический участок озера, мы отправимся в поселок Большое Голоустное. Здесь вы сделаете потрясающие фотографии, откроете секрет происхождения пузырьков и узнаете об их свойствах: например, правда ли, что пузырь вспыхнет, как газовая конфорка, если его расколоть и поджечь. И, конечно, сможете прокатиться на коньках по байкальской глади — как пропустить такое приключение!

Духи озера: прогулка по местам силы

Налюбовавшись ландшафтами Байкала, мы пройдем по окрестностям старинного поселка Большое Голоустное: здесь вас ждет немало местных легенд и поверий. Доберемся до загадочного озера Сухое, которое наполняется водой раз в 4 года. Я расскажу, почему оно считается местом силы и какие обряды проводят здесь шаманы. Вы узнаете, о чем можно попросить духов Байкала и научитесь отличать «женский» и «мужской» камни на берегу озера. А если хватит времени и сил, навестим неподалеку реликтовую тополиную рощу.

Организационные детали

Дорога из Иркутска до поселка займёт 2 — 2,5 часа. Выезд ориентировочно в 11 утра, но время можно подкорректировать по вашему желанию.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек 4-6 человек 22 000 руб., 7-18 человек — 26 000 руб.
  • Дополнительно оплачивается (по желанию) прокат коньков — 250 руб. /час, а также обед в поселке
  • Трансфер на протяжении всего дня для 1 — 3 человек входит в стоимость экскурсии. Если вас больше, нам понадобится дополнительный автомобиль, стоимость трансфера — 4000 рублей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 15 часов 50 минут
Провели экскурсии для 303 туристов
Мы — команда байкальских гидов, объединённых любовью к нашему прекрасному краю, путешествиям и приключениям. Большинство наших программ — это походы, ведь самые красивые места находятся там, куда не добраться на
читать дальшеуменьшить

машине. Но при желании покажем и другой Байкал — таинственный, могущественный и настоящий. Каждый из нас — индивидуальность со своими интересами. С удовольствием делимся знаниями, маршрутами и любимыми уголками, чтобы ваш поход стал настоящим открытием.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
Наталья
Как же я забыла-то!!! Простите!
Спасибо огромное за прекрасную поездку, Алена!
Это было феерично! И пузырьки, и сухое озеро, и птички, которые клевали семечки с рук!
Успели абсолютно все, даже на коньках покатались желающие.
Восторг!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Байкал прекрасен! И эта экскурсия тому подтверждение.
Длительная дорога пролетает незаметно, поскольку пейзажи завораживают. Гид Алена хороший рассказчик и прислушивается к просьбам - останавливались в незапланированных местах для шикарных фото.
Сам лед Байкала вообще за гранью реальности. Он именно такой космический! С огромным количеством пузырьков. Шикарные фото обеспечены!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Огромное спасибо Алене!
Прекрасный гид, великолепный маршрут.
Все организовано замечательно!
Могу смело рекомендовать эту экскурсию всем (независимо от возраста).
Даже если вы не первый раз на Байкале, найдите время и съездите, думаю вы обязательно откроете для себя что новое.
Вам был полезен этот отзыв?
М
В целом, нам с мужем понравилось. Экскурсия легкая, разнообразная, очень комфортная. Нас забрали из отеля в 11, в 19 мы уже вернулись. Фотографии получились просто фантастические!
Я бы хотела узнать больше новой информации о Байкале и окрестностях, она была достаточно сжатой. С другой стороны, и не перегрузили:) Получился отличный выходной!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсии, как таковой не было. Была доставка из пункта А в пункт Б.
Забрали у гостиницы и молча ехали 1,5 часа до Байкала. По приезду рассказали, что в этом месте ширина
читать дальшеуменьшить

Байкала 40км, и как образовалось название посёлка. Прошли 100 метром по берегу, к пузырькам. Туристы - это пузырьки, водоросли, микроорганизмы, метан. Экскурсовод ушла в машину. Ожидание и реально на 3. Но вообще красиво. Переехали к заповеднику. Покуривая экскурсовод рассказала как отличить кедр от сосны, дальше шли молча до озера, по пути рассказала о лиственнице 400 летней. Сухой рассказ об озере, камне, обратно шли молча к автобусу. Информацию приходилось вытягивать, про Байкал, Ангару, как отличить камни мужской от женского - ни одного слова, по окрестностям и в реликтовую тополиную рощу не ходили. Однозначно, своих денег не стоит. Вся информация полученная от экскурсовода, есть в интернете. На такси дешевле.

Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Роман!

Мне очень жаль, что данная экскурсия оставила у вас не очень приятные впечатления, что уж скрывать: первый негативный отзыв
читать дальшеуменьшить

- это не очень приятно.
Возможно, в чем-то вы правы, но позвольте объяснить.

На пузырьках я рассказала природу их происхождения, в этом месте обычно туристам я больше не нужна, поэтому ухожу и оставляю их для того, чтобы они могли самостоятельно прогуляться, пофотографироваться, если меня просят сфотографировать их - я остаюсь и помогаю, если нет - моё присутствие не нужно.

По пути на Сухое озеро мы тоже разговаривали и о коренных народах, об их традициях, я отвечала на все ваши вопросы и рассказала многое об их быте.
Мне очень жаль, что рассказ о Сухом озере показался вам "сухим", извините за каламбур, возможно такое впечатление сложилось у вас из-за удорожания экскурсии за счёт трансфера, но перед подтверждением экскурсии мы с вами это обсудили и вы сами согласились.
Свяжитесь пожалуйста со мной, если хотите, и я верну вам часть средств за экскурсию, которую заработала именно я, не считая трансфера, свою вину я не снимаю. Если бы вы сказали мне об этом в конце экскурсии, я бы сразу вернула часть средств, но вы были довольны в конце, о чем сами мне сказали.

Про тополиную рощу- к сожалению в это место сейчас не попасть, тк она находится на острове среди устьев реки, обычно там хороший прочный лёд, но сейчас вышла наледь и стоит вода, природа непредсказуемая и здесь не моя вина.

Я очень старалась и для вас, и для каждого другого туриста, о чем говорят остальные положительные отзывы о моих экскурсиях, мы даже выбили место в кафе, где мест не было совсем, вы сами видели)

Ещё раз повторюсь, что мне очень жаль.

С уважением, Алёна

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Космический лед Байкала»

Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
На машине
8 часов
5 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Поездка по берегу Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска
Увидеть знаменитые метановые пузырьки, провести обряд «поцелуй Байкала» и узнать тайну Сухого озера
Начало: У ДК Орбита
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6700 ₽ за человека
К острову Ольхон - по льду Байкала
Джиппинг
На машине
13 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
Зимний джип-тур из Иркутска к одному из самых красивых и сакральных уголков Сибирского моря
Начало: У вашего места проживания в Иркутске (центр города...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 38 900 ₽ за всё до 3 чел.
Голубой лед Байкала
На машине
9 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Голубой лед Байкала
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Зимний Ольхон: чистый лёд, пузырьки и гроты
На машине
12 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Зимний Ольхон: чистый лёд, пузырьки и гроты
Увидеть главные ледовые жемчужины Байкала
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
12 500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
от 40 000 ₽ за экскурсию