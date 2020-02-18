2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ледяная магия Байкала

Один из самых мощных пейзажей зимнего Байкала — ряды огромных пузырей, «прошивающие» насквозь толщу ярко-синего льда. Чтобы исследовать этот фантастический участок озера, мы отправимся в поселок Большое Голоустное. Здесь вы сделаете потрясающие фотографии, откроете секрет происхождения пузырьков и узнаете об их свойствах: например, правда ли, что пузырь вспыхнет, как газовая конфорка, если его расколоть и поджечь. И, конечно, сможете прокатиться на коньках по байкальской глади — как пропустить такое приключение!

Духи озера: прогулка по местам силы

Налюбовавшись ландшафтами Байкала, мы пройдем по окрестностям старинного поселка Большое Голоустное: здесь вас ждет немало местных легенд и поверий. Доберемся до загадочного озера Сухое, которое наполняется водой раз в 4 года. Я расскажу, почему оно считается местом силы и какие обряды проводят здесь шаманы. Вы узнаете, о чем можно попросить духов Байкала и научитесь отличать «женский» и «мужской» камни на берегу озера. А если хватит времени и сил, навестим неподалеку реликтовую тополиную рощу.