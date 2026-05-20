2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы посетите один из самых впечатляющих участков зимнего озера, где сможете сделать невероятные снимки и прокатиться
6 причин купить эту экскурсию
- 🧊 Уникальный кристальный лёд Байкала
- 📸 Невероятные фотосессии
- ⛸ Прокат на коньках по озеру
- 🧙♂️ Легенды сибирских шаманов
- 🌿 Прогулка по местам силы
- 🏞 Посещение Сухого озера
Что можно увидеть
- Большое Голоустное
- Сухое озеро
Описание экскурсии
Ледяная магия Байкала
Один из самых мощных пейзажей зимнего Байкала — ряды огромных пузырей, «прошивающие» насквозь толщу ярко-синего льда. Чтобы исследовать этот фантастический участок озера, мы отправимся в поселок Большое Голоустное. Здесь вы сделаете потрясающие фотографии, откроете секрет происхождения пузырьков и узнаете об их свойствах: например, правда ли, что пузырь вспыхнет, как газовая конфорка, если его расколоть и поджечь. И, конечно, сможете прокатиться на коньках по байкальской глади — как пропустить такое приключение!
Духи озера: прогулка по местам силы
Налюбовавшись ландшафтами Байкала, мы пройдем по окрестностям старинного поселка Большое Голоустное: здесь вас ждет немало местных легенд и поверий. Доберемся до загадочного озера Сухое, которое наполняется водой раз в 4 года. Я расскажу, почему оно считается местом силы и какие обряды проводят здесь шаманы. Вы узнаете, о чем можно попросить духов Байкала и научитесь отличать «женский» и «мужской» камни на берегу озера. А если хватит времени и сил, навестим неподалеку реликтовую тополиную рощу.
Организационные детали
Дорога из Иркутска до поселка займёт 2 — 2,5 часа. Выезд ориентировочно в 11 утра, но время можно подкорректировать по вашему желанию.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Экскурсию можно провести и для большего числа человек 4-6 человек 22 000 руб., 7-18 человек — 26 000 руб.
- Дополнительно оплачивается (по желанию) прокат коньков — 250 руб. /час, а также обед в поселке
- Трансфер на протяжении всего дня для 1 — 3 человек входит в стоимость экскурсии. Если вас больше, нам понадобится дополнительный автомобиль, стоимость трансфера — 4000 рублей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо огромное за прекрасную поездку, Алена!
Это было феерично! И пузырьки, и сухое озеро, и птички, которые клевали семечки с рук!
Успели абсолютно все, даже на коньках покатались желающие.
Восторг!
Длительная дорога пролетает незаметно, поскольку пейзажи завораживают. Гид Алена хороший рассказчик и прислушивается к просьбам - останавливались в незапланированных местах для шикарных фото.
Сам лед Байкала вообще за гранью реальности. Он именно такой космический! С огромным количеством пузырьков. Шикарные фото обеспечены!
Прекрасный гид, великолепный маршрут.
Все организовано замечательно!
Могу смело рекомендовать эту экскурсию всем (независимо от возраста).
Даже если вы не первый раз на Байкале, найдите время и съездите, думаю вы обязательно откроете для себя что новое.
Я бы хотела узнать больше новой информации о Байкале и окрестностях, она была достаточно сжатой. С другой стороны, и не перегрузили:) Получился отличный выходной!
Забрали у гостиницы и молча ехали 1,5 часа до Байкала. По приезду рассказали, что в этом месте ширина
Мне очень жаль, что данная экскурсия оставила у вас не очень приятные впечатления, что уж скрывать: первый негативный отзыв