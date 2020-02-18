2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов

Алёна
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Алёна – ваш гид
Кристальный синий лёд с метановыми пузырьками — таким Байкал мечтает увидеть каждый! Вы отправитесь к одному из самых впечатляющих участков зимнего озера, сделаете здесь невероятные снимки и прокатитесь на коньках по бескрайней глади.

А после посетите старейший поселок на берегу Байкала и услышите предания сибирских шаманов у Сухого озера.
12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала

Что вас ожидает

Ледяная магия Байкала
Один из самых мощных пейзажей зимнего Байкала — ряды огромных пузырей, «прошивающие» насквозь толщу ярко-синего льда. Чтобы исследовать этот фантастический участок озера, мы отправимся в поселок Большое Голоустное. Здесь вы сделаете потрясающие фотографии, откроете секрет происхождения пузырьков и узнаете об их свойствах: например, правда ли, что пузырь вспыхнет, как газовая конфорка, если его расколоть и поджечь. И, конечно, сможете прокатиться на коньках по байкальской глади — как пропустить такое приключение!

Духи озера: прогулка по местам силы
Налюбовавшись ландшафтами Байкала, мы пройдем по окрестностям старинного поселка Большое Голоустное: здесь вас ждет немало местных легенд и поверий. Доберемся до загадочного озера Сухое, которое наполняется водой раз в 4 года. Я расскажу, почему оно считается местом силы и какие обряды проводят здесь шаманы. Вы узнаете, о чем можно попросить духов Байкала и научитесь отличать «женский» и «мужской» камни на берегу озера. А если хватит времени и сил, навестим неподалеку реликтовую тополиную рощу.

Организационные детали

Дорога из Иркутска до поселка займёт 2 — 2,5 часа. Выезд ориентировочно в 11 утра, но время можно подкорректировать по вашему желанию.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается (по желанию) прокат коньков — 250 руб./час, а также обед в поселке
  • Трансфер на протяжении всего дня для 1 — 3 человек входит в стоимость экскурсии. Если вас больше, нам понадобится дополнительный автомобиль, стоимость трансфера — 2500 рублей.
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала
Космический лед Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Приветсвую путешественников! Меня зовут Алёна, мне 30 лет и все эти годы я живу в Иркутске. Очень люблю путешествовать и однажды, будучи в одном прекрасном городе на экскурсии, задумалась, а почему же в моем родном Иркутске нет таких гидов и нескучных прогулок? Наш край невероятно красив — об этом должны знать ВСЕ! И я вам его покажу ;)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
В целом, нам с мужем понравилось. Экскурсия легкая, разнообразная, очень комфортная. Нас забрали из отеля в 11, в 19 мы уже вернулись. Фотографии получились просто фантастические!
Я бы хотела узнать больше новой информации о Байкале и окрестностях, она была достаточно сжатой. С другой стороны, и не перегрузили :) Получился отличный выходной!
17 февраля 2020
Огромное спасибо Алене!
Прекрасный гид, великолепный маршрут.
Все организовано замечательно!
Могу смело рекомендовать эту экскурсию всем (независимо от возраста).
Даже если вы не первый раз на Байкале, найдите время и съездите, думаю вы обязательно откроете для себя что новое.

Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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