2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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- это не очень приятно.

Возможно, в чем-то вы правы, но позвольте объяснить.



На пузырьках я рассказала природу их происхождения, в этом месте обычно туристам я больше не нужна, поэтому ухожу и оставляю их для того, чтобы они могли самостоятельно прогуляться, пофотографироваться, если меня просят сфотографировать их - я остаюсь и помогаю, если нет - моё присутствие не нужно.



По пути на Сухое озеро мы тоже разговаривали и о коренных народах, об их традициях, я отвечала на все ваши вопросы и рассказала многое об их быте.

Мне очень жаль, что рассказ о Сухом озере показался вам "сухим", извините за каламбур, возможно такое впечатление сложилось у вас из-за удорожания экскурсии за счёт трансфера, но перед подтверждением экскурсии мы с вами это обсудили и вы сами согласились.

Свяжитесь пожалуйста со мной, если хотите, и я верну вам часть средств за экскурсию, которую заработала именно я, не считая трансфера, свою вину я не снимаю. Если бы вы сказали мне об этом в конце экскурсии, я бы сразу вернула часть средств, но вы были довольны в конце, о чем сами мне сказали.



Про тополиную рощу- к сожалению в это место сейчас не попасть, тк она находится на острове среди устьев реки, обычно там хороший прочный лёд, но сейчас вышла наледь и стоит вода, природа непредсказуемая и здесь не моя вина.



Я очень старалась и для вас, и для каждого другого туриста, о чем говорят остальные положительные отзывы о моих экскурсиях, мы даже выбили место в кафе, где мест не было совсем, вы сами видели)



Ещё раз повторюсь, что мне очень жаль.



С уважением, Алёна