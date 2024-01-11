По льду Байкала на коньках. Активный тур
Групповой тур в Иркутске

По льду Байкала на коньках

4.7
3 отзыва
Байкал – место уникальное.

Зимой Байкал превращается ещё и в самый большой в мире каток! Мы уверены, что коньки – это лучший и самый интересный способ исследовать Байкал зимой. Приезжайте и убедитесь сами!
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
По льду Байкала на коньках. Активный тур
Ближайшие даты:
5
фев
12
фев
19
фев
26
фев
4
мар

Что вас ожидает:

Необычный формат
Необычный формат
Зимний поход на коньках – за 5 дней в сопровождении гида пройдем порядка 65 км
Яркие впечатления
Яркие впечатления
Встретим закат у священной Шаман-скалы на мысе Бурхан
Лучшие места
Лучшие места
Увидим ледяные пещеры, гроты и властелина зимних постов в инстаграме – байкальский лёд
Безопасность на маршруте
Безопасность на маршруте
С нами будут профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой опыт и специальную подготовку.
Новые навыки
Новые навыки
Если вы не умеете кататься на коньках – мы постараемся научить или можно пойти пешком в "ледоходах"
"Голос" Байкала
"Голос" Байкала
Услышим звук трескающегося льда, который создает непередаваемые симфонии звуков

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - посёлок Сахюрта

Встреча в 07:45 – 08:00 в Иркутске у центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).

Трансфер на микроавтобусе до поселка Сахюрта (МРС) с остановками по дороге на завтрак (не входит в стоимость).

По приезду – размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.

После – прогулка в пролив Ольхонские Ворота для тренировки катания на коньках по льду Байкала.

Вечером – ужин и русская баня.

Иркутск - посёлок СахюртаИркутск - посёлок СахюртаИркутск - посёлок СахюртаИркутск - посёлок Сахюрта
2 день

Посёлок Сахюрта - деревня Сарма

Во второй день группе предстоит не сложный переход протяжённостью 13 км из посёлка Сахюрта в деревню Сарма.

По пути участники посетят полуостров Кобылья Голова (о-в Ольхон), увидят множество ледяных гротов и пещер, а самые активные смогут забраться на остров Большой Тойанак, что расположен в Малом море, и с которого открываются шикарные виды на всю округу.

На ночёвку группа остановиться в одной из турбаз деревни Сарма, которая расположена близ одноименной реки, из долины которой, в свою очередь, дует один из самых известных ветров России –"сарма".

Вечером, после ужина, можно отправиться спать, а можно скоротать время за настольными играми, чтобы лучше узнать других участников тура.

Посёлок Сахюрта - деревня СармаПосёлок Сахюрта - деревня СармаПосёлок Сахюрта - деревня СармаПосёлок Сахюрта - деревня Сарма
3 день

Деревня Сарма - деревня Ялга

Третий день ознаменован самым длинным переходом за всё время тура – 25 км.

Это посильно, но подъём и выход на маршрут будут до рассвета, а на финишную точку участники придут с последними лучами солнца.

В середине пути группа посетит остров Огой, в центре которого находится буддийская ступа Просветления.

Но куда более известен этот остров скалой на мысе "Дракон", фотографию которой мечтает иметь каждый уважающий себя турист на зимнем Байкале: место поистине красивое!

Кстати, в деревне Ялга нас встретит самый уютный коттедж на всём Ольхоне и его хозяйка – бурятская бабушка, которая готовит (кто бы сомневался) лучшие буузы во всей округе!

У бабушки всегда хорошо: после длинного перехода, сытного ужина и горячего душа все уснут как младенцы.

Деревня Сарма - деревня ЯлгаДеревня Сарма - деревня ЯлгаДеревня Сарма - деревня ЯлгаДеревня Сарма - деревня Ялга
4 день

Деревня Ялга - посёлок Хужир

Из Ялги, если выйти на ледовую дорогу, Хужир кажется совсем близко.

На зимнем Байкале расстояния – это, вообще, штука обманчивая.

До Хужира нужно пройти (или проехать на коньках) 15 км и по плану группа прибудет в посёлок к обеду.

Хужир – центр цивилизации на Ольхоне: рестораны, магазины, сувенирные лавки и многочисленные гостиницы, в одной из которых группа разместиться на ночлег.

Закат участники отправятся встречать на знаменитую скалу Шаманка.

Деревня Ялга - посёлок ХужирДеревня Ялга - посёлок ХужирДеревня Ялга - посёлок ХужирДеревня Ялга - посёлок Хужир
5 день

Посёлок Хужир - город Иркутск

Самый необычный и в то же время удобный способ передвижения по льду Байкала – это вовсе не коньки, а велосипед.

А значит утром, до отъезда в Иркутск мы отправимся на вело-покатушки по ледовым дорогам Малого моря: заедем на мыс Харанцы, остров Беленький и мыс Будун – красивые природные достопримечательности между посёлком Хужир и мысом Хобой на Ольхоне.

Накрутив 25 км, группа вернётся в посёлок Хужир на обед.

Микроавтобус заберёт группу из Хужира по второй половине дня.

Расчётное прибытие в Иркутск и завершение тура в 20:00.

Посёлок Хужир - город ИркутскПосёлок Хужир - город ИркутскПосёлок Хужир - город ИркутскПосёлок Хужир - город Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на обычных туристических базах по пути следования маршрута.

Варианты проживания

Турбазы по пути следования

4 ночи
Обычные туристические базы ("стандарт" с удобствами в номере и, в одном случае, на этаже), с деревянными домиками или одним большим домом с электрическим отоплением. Размещение по 2 человека (по семейному или половому признаку) в номере с санузлом. Исключение - ночевка в деревне Ялга, где в коттедже есть только 4-6-местные номера, а удобства расположены на этаже.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида-инструктора
  • Питание: ужины в гостиницах с 1 до 4 дня тура, «ходовые» перекусы (горячий чай/кофе, сыр, колбаса, сало, хлеб, сладости) со 2 по 4 день тура и завтраки в гостиницах со 2 по 5 день тура
  • Групповая аптечка
  • Трансфер на микроавтобусе Иркутск - Сахюрта и Хужир - Иркутск
  • Проживание на турбазах (2-местные отапливаемые номера, кроме ночевки в Ялге с 4-5-местными номерами). В большинстве объектов размещения удобства расположены в номерах (душ и туалет), в редких случаях - на этаже
  • Прокат профильной экипировки: палки лыжные, сани-волокуши, каска, комплект защиты (наколенники и налокотники), фонарь налобный
  • Прокат велосипедов в 5 день
  • Баня в 1 день
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске в день приезда и в день отъезда
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Аренда коньков (рекомендуем взять свои коньки, обкатанные на домашнем катке)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:
Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую"
- головной убор, закрывающий уши (непродуваемый)
- шарф-труба флисовый (он же "баф")
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом) из шерсти овец мериносов (merinos wool) или флиса polartec
- флиска толстая (плотность флиса от 300 г/м2)
- зимняя куртка (с капюшоном и прикрывающая попу) для мало активных экскурсий
- ветрозащитная "ходовая" куртка для переходов на коньках
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам), можно горнолыжные
- пятипалые перчатки (плотные из флиса или горнолыжные)
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани с утеплителем)
- трусы (можно из merinos wool)
- носки утеплённые (лучше флисовые или специальные для трекинга)
- трекинговые ботинки (обязательно с высоким берцем фиксирующем голеностоп!!! - это крайне важно для использования конков - байсов/нордиков)

Снаряжение:

- коньки прогулочно-хоккейного типа, утепленные;
- накладки на подошву ботинок "Ледоходы" (резиновая пластинка с шипами) либо их более серъезная версия - кошки-ледоходы.
- солнцезащитные очки или горнолыжную маску с высокой степенью УФ защиты, солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- термос от 0,5 л (именно термос, а не термокружка) для индивидуального использования.
- рюкзак от 70 л (именно рюкзак, т. к. чемодан в волокуши не положишь и на спину, при необходимости, не закинешь)
- кружка, ложка и миска

Вот список не обязательного, но рекомендуемого снаряжения:
- тапочки для бани/душа
- плавки/купальник
- балаклава для защиты лица от ветра и солнца
- полотенце для душа и бани
- хоба (пенопопа, поджопник, сидушка полиуретановая - как её только не называют)
- грелки химические для обогрева тела и аккумуляторов электронной техники

Перечисленный выше комплект снаряжения и одежды в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть у каждого из участников.

Организаторы в праве не допустить человека до участия в туре при отсутствии указанного снаряжения или его аналогов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?
  • Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 14 лет. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов. Участие подростков строго по предварительному согласованию с организаторами ДО заключения договора
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков – не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • Сложность тура мы оцениваем как "Среднюю". Если у вас нет походного опыта, вы не обременяете себя систематическими занятиями спортом и все ваши путешествия до этого проходили в тёплых странах с проживанием в комфортных отелях, то стоит задуматься. Байкал на коньках, пусть даже с проживанием в турбазах -- это тур с серьёзными ходовыми нагрузками, аскетичными условиями сна и отдыха.
  • Специальная подготовка для участия не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы (на коньках) в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры до -35°С). Разумеется, перед стартом коньковой части программы мы проведём инструктаж и тренировку, но настоятельно рекомендуем участникам посетить каток или покататься на роликовых коньках как минимум 3-5 раз за 1-2 месяца до даты тура.
  • Участникам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим требованиям касательно этого вопроса (см. ниже "Что взять с собой").
Как добраться к месту начала тура?

В Иркутске находится аэропорт, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

К месту сбора группы у железнодорожного вокзала (по адресу улица Челнокова, с1) можно добраться так же поездом или на автомобиле.

Наш тур начинается в Иркутске, откуда мы увозим участников на остров Ольхон на микроавтобусе.

Участники самостоятельно приезжают к месту сбора группы в Иркутске.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи

- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов

- Группа регистрируется в МЧС

- Мобильная связь присутствует на больше части маршрута

Я не умею кататься на коньках, что делать?

Прежде всего не переживать по этому поводу. Перед выходом на маршрут мы 60 - 90 минут учимся и тренируемся, обычно этого хватает большинству участников. Желательно потренироваться катанию на коньках до приезда на Байкал: взять несколько занятий или просто арендовать роликовые или обычные коньки и сходить на каток. Если у вас всё-таки не получилось управляться с коньками и вы поняли, что это "не моё", то можно пойти пешком в "ледоходах" в сопровождении второго инструктора. Пешком идти, конечно, чуть медленнее, чем катиться на коньках, но тоже вполне допустимо.

На сколько холодно бывает в феврале и марте?

Средние температуры в феврале-марте около -15С градусов, но временами могут опускаться до -30С. Воздух на Байкале сухой, поэтому низкие температуры переносятся сравнительно легче, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

Лёд крепкий?

Толщина льда в феврале-марте обычно составляет около 1 метра, что позволяет безопасно по нему ходить и даже ездить на автомобиле. Но в нем могут быть трещины, промоины у скал и продухи нерп, поэтому надо быть аккуратными и строго соблюдать технику безопасности и наставления инструктора.

Сколько проезжаем на коньках в день?

У нас 3 ходовых дня и 1 день с радиальным маршрутом: 1й день - 12 км (радиалка), 2й день - 11 км, 3й день - 25 км и 4-й день - 15 км.

Что со связью? Какие операторы ловят?

На Ольхоне ловят основные операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В населенных пунктах и близко к ним - связь лучше, дальше от них - хуже. В целом, какая-то связь есть каждый день и на всех участках маршрута.

Что такое "сани-волокуши"?

Это сани, которыми в основном пользуются рыбаки и туристы. Представляют они из себя пластиковую ванночку, которая крепится 2-3 метровой веревкой к поясу. В волокушах "едет" рюкзак с вашими вещами. По льду они идут очень легко, иногда даже забываешь, что они прицеплены к тебе. По снегу - чуть сложнее, но это всё равно легче, чем тащить рюкзак на себе. Через ледяные торосы, конечно, сани протаскиваются на спине: для этого рюкзак в них размещается лямками наружу. Каждый участник самостоятельно везёт свои волокуши.

Какой формат у путешествия?

Формат путешествия – поход на коньках с ночёвками на туристических базах. Вещи (рюкзаки) участники будут возить с собой на специальных санях-волокушах, привязанных к поясу длинной стропой – это распространённый и удобный способ перевозки груза в зимних походах по ровной местности. Дневные перегоны между турбазами под силу большинству активных людей, но важно уметь кататься на коньках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
11 янв 2024
Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если бы о нем дали полную информацию по дороге, сроках открытия сразу, можно было обменять билеты нормально, а не сидеть на иголках.
Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но еслиГиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей Федорович!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 дек 2023
Организовано все качественно. Дополнительно присылали туристический ваучер в котором было написано, что необходимо брать с собой в тур.
В
12 ноя 2023
Илья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессию (без этого гидом быть нельзя), человек, который знает все про Север, человек который рассказал про Метеологию (изучение и прогноз погоды) так интересно, что все стояли и слушали и хлопали глазами, человек с отличным чувством юмора, сколько бы мы над ним не подшучивали, человек который всегда отзывается на любую просьбу, да и просто очень хороший человек. Он любит Север, только человек, который любит Север может стать таким прекрасным гидом. Илья, успехов тебе. Я с удовольствием поеду с тобой еще в другой тур!!!
Илья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессиюИлья, наш дорогой гид Илья, вечно оптимистичный, всегда впереди! Илья, человек который влюблен в свою профессию

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