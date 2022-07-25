Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Листвянке
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер до п. Листвянка.
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.
Многих животных даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее, в том числе самое милое Байкальское существо – нерпу.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на квадроциклах (за доп. плату) по лесному берегу этого живописного озера.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Протяженность переезда: 65 км. Время в пути: ~ 1 час.
Питание включено: обед в кафе.
Трансфер на побережье Малого Моря
После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого Моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Размещаемся на турбазе, обед в кафе блюдами байкальской, русской и европейской кухни.
А вторую половину дня предлагаем провести каждому по-своему.
Вы можете просто осмотреться и прогуляться по близлежащим территориям, и насладиться красотой великого озера Байкал.
Также предлагаем совершить вечернюю водную экскурсию по островам Малого Моря (за доп. плату).
За 2 часа вы насладитесь красотой байкальского заката, а также увидите основные острова пролива Малое Море.
Протяженность переезда: 340 км. Время в пути: ~ 6 часов. Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое Море.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед, ужин на турбазе.
Свободный день, активности по желанию
Свободные дни на турбазе.
Любознательные за дополнительную плату могут посетить пещеры и соленые озера Тажеранской степи, Сарминское ущелье или совершить водную экскурсию на остров Огой и святые источники, поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах (за доп. плату), а любителей погреться на солнышке ждет солнечный берег и теплый залив.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Свободный день, активности по желанию
Свободный день на турбазе.
Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Свободный день, активности по желанию
Свободный день на турбазе.
Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Свободный день, активности по желанию
Свободный день на турбазе.
Экскурсии и активности по желанию за доп. плату.
Питание включено: завтрак и ужин на турбазе.
Возвращение в Иркутск
Неделя путешествия пронеслась незаметно, но оставила впечатлений и воспоминаний на несколько лет.
Немного систематизировать и разложить их по полочкам поможет время, которое Вы проведете по пути в Иркутск.
Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.
А ближе к городу населенные места позволят плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь.
Протяженность переезда: 340 км. Время в пути: ~ 7 ч. Трансфер в Иркутск на рейсовом автобусе. Окончание программы в центре города в ~18:00.
Питание включено: завтрак на турбазе.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске (1 ночь) и на турбазе на Малом Море (5 ночей) на базе двухместного размещения:
- г. Иркутск – гостиница Ангара, Империя или аналогичные;
- Малое Море – Уюга, Ольтрек, Баяр или аналогичные.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|65 000 взрослый
35 000 ребенок до 12 лет на доп. месте
|29 500
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Гостиница «Империя»
Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.
Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.
Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.
Прогулка от гостиницы «Империя» до Спасской церкви займет менее чем 10 минут. До дома-музея Трубецких и дома-музея Волконских можно дойти примерно за 20 минут.
Гостиный двор «Баяр»
Гостиный двор "Баяр" расположен в 270 км. от Иркутска в Куркутском заливе Малого Моря.
К Вашим услугам комфортабельные коттеджи (900 метров от воды), уютные гостевые дома (750 метров от воды), удобные бунгало (300 метров от воды). Для ценителей русской бани - парная на воде и две русских бани.
Особенность в размещении: номерной фонд состоит из трех самостоятельных, отдельно стоящих комплексов. Все номера с удобствами,на базе НЕТ номеров эконом-класса.
Гостевой дом «Байкал-Уюга»
Гостевой дом "Байкал-Уюга" расположен в живописном и тихом месте на берегу озера Байкал. К услугам гостей уютные дома в загородном стиле и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера и бунгало оборудованы собственной ванной комнатой. В некоторых из них есть терраса и мини-кухня.
В кафе гостевого дома можно отведать различные русские блюда и домашнюю выпечку. Предоставляются принадлежности для барбекю.
Гости могут отправиться на рыбалку и в поход, расслабиться в сауне или поиграть в бильярд. Расстояние до Иркутска составляет 260 км. За дополнительную плату организуется трансфер.
База отдыха «Ольтрек»
База отдыха «Ольтрек» с крытым бассейном, настольным теннисом и детской игровой площадкой расположен на берегу озера Байкал. Всего в 3 минутах ходьбы находится пляж, где можно заняться водными видами спорта.
Во всех отапливаемых номерах есть шкаф для одежды. Пол выполнен из дерева. В распоряжении гостей собственная или общая ванные комнаты. Некоторые номера и коттеджи оборудованы телевизором и холодильником.
Каждое утро для гостей курортного отеля «Ольтрек» накрывают завтрак. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю или отдохнуть в баре.
Также для гостей организуются вечерние развлекательные мероприятия и сеансы массажа. На территории комплекса и в окрестностях популярны пешие прогулки, катание на каноэ и рыбная ловля. Гости могут бесплатно пользоваться частной парковкой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Иркутске (1 ночь), на турбазе на Малом Море (5 ночей), на базе двухместного размещения + доп. место для ребенка (оплачивается отдельно)
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Улучшить класс обслуживания (размещение)
- Водная экскурсия на о. Огой
- Вечерняя экскурсия на катере по островам Малого Моря (2 часа)
- Экскурсия в бухту Ая и к наскальным рисункам Сагаан-Заба
- Авто-пешая экскурсия в Сарминское ущелье
- Однодневная экскурсия на остров Ольхон (водная или автомобильная)
- Аренда настольных и активных игр, велосипедов, и др
- Дополнительные услуги на базе отдыха
Место начала и завершения?
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
В туре могут принимать участие как новички, так и опытные туристы.
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организованы дополнительные экскурсии в туре?
В случае недобора группы на дополнительные экскурсии, экскурсии для туристов проводятся в индивидуальном формате, стоимость уточняется на месте, в зависимости от количества участников.