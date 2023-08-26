Иркутск: экскурсия на рафте под контролем опытного инструктора
Что вас ожидает:
- Академический мост
- Глазовский мост
- Иннокентьевский мост
- Остров Юность
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Одна из интереснейших городских экскурсий. Сплав по Ангаре — это прогулка без категории сложности и непременно понравится тем гостям, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.
На протяжении сплава вы сможете насладиться красивыми и необычными видами нашего города с воды, увидеть множество достопримечательностей и знаковых мест. На рафте вы пройдете под тремя мостами: Академический, Глазовский и Иннокентьевский. Увидите место впадения Иркута в Ангару и совершите остановку на острове Юность. Всю дорогу опытный инструктор будет сопровождать вас и контролировать безопасность, а квалифицированный гид расскажет об истории Иркутска.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда рафта Обслуживание иструктором Обед (пикник на островах)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
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