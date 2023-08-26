Прогулка на рафте по Ангаре

Иркутск: экскурсия на рафте под контролем опытного инструктора

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Прогулка на рафте по Ангаре
Прогулка на рафте по Ангаре
Прогулка на рафте по Ангаре
Прогулка на рафте по Ангаре

Что вас ожидает:

  • Академический мост
  • Глазовский мост
  • Иннокентьевский мост
  • Остров Юность
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Одна из интереснейших городских экскурсий. Сплав по Ангаре — это прогулка без категории сложности и непременно понравится тем гостям, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.

На протяжении сплава вы сможете насладиться красивыми и необычными видами нашего города с воды, увидеть множество достопримечательностей и знаковых мест. На рафте вы пройдете под тремя мостами: Академический, Глазовский и Иннокентьевский. Увидите место впадения Иркута в Ангару и совершите остановку на острове Юность. Всю дорогу опытный инструктор будет сопровождать вас и контролировать безопасность, а квалифицированный гид расскажет об истории Иркутска.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда рафта Обслуживание иструктором Обед (пикник на островах)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьми
Необычные
Активный отдых

Похожие туры из Иркутска

По Иркутску на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Популярное предложение
По Иркутску на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по старинному сибирскому городу с профессиональным гидом
у католического костела
Завтра
29 авг
3 сен
4 сен
6 500 за всё до 4 чел.
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
в удобном для вас месте в центре города
Завтра
27 авг
28 авг
1 сен
от 12 990 за всё до 3 чел.
Славное море, священный Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Славное море, священный Байкал
Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары
От отеля гостей
Сегодня
Завтра
27 авг
28 авг
11 700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ