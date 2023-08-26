Одна из интереснейших городских экскурсий. Сплав по Ангаре — это прогулка без категории сложности и непременно понравится тем гостям, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.

На протяжении сплава вы сможете насладиться красивыми и необычными видами нашего города с воды, увидеть множество достопримечательностей и знаковых мест. На рафте вы пройдете под тремя мостами: Академический, Глазовский и Иннокентьевский. Увидите место впадения Иркута в Ангару и совершите остановку на острове Юность. Всю дорогу опытный инструктор будет сопровождать вас и контролировать безопасность, а квалифицированный гид расскажет об истории Иркутска.