Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск: история на каждом шагу

Деревянные особняки, старинные церкви, набережная Ангары и музей декабристов на обзорной экскурсии

Дарья
Дарья – Гид из Иркутска
Иркутск запомнится вам архитектурой в стиле «сибирское барокко», кружевными деревянными домами и панорамой Ангары.

Я поделюсь богатой историей 📖 города, помогу расшифровать его самобытный облик и расскажу, какие знаменитые люди здесь бывали.

А также вспомню о нелегкой жизни декабристов и их жен.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу

Что вас ожидает

Иркутск каменный и деревянный
Мы встретимся в самом сердце города — сквере им. Кирова. Погуляем по набережной Ангары, где вы увидите первые каменные церкви города и польский костел в неоготическом стиле. А также пройдем по улице Декабрьских событий, сохранившей старинные деревянные постройки с наличниками и оригинальными орнаментами. Я покажу вам знаменитый «кружевной дом» и расскажу его историю 📖.

Путешествие в прошлое
В историко-мемориальном комплексе «Музей 🖼 декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь ⛪, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов. Я раскрою, как складывалась история 📖 города с основания до наших дней, как на иркутской земле жили политические ссыльные и при каких обстоятельствах здесь оказался Михаил Сперанский.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в сквере им. Кирова
Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу
Иркутск: история на каждом шагу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Дарья, я провожу экскурсии по историческим местам Иркутска на русском и французском языках. По профессии — лингвист-преподаватель. С радостью покажу вам любимый город и расскажу о нем самое интересное!
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