Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Что вас ожидает

Иркутск каменный и деревянный

Мы встретимся в самом сердце города — сквере им. Кирова. Погуляем по набережной Ангары, где вы увидите первые каменные церкви города и польский костел в неоготическом стиле. А также пройдем по улице Декабрьских событий, сохранившей старинные деревянные постройки с наличниками и оригинальными орнаментами. Я покажу вам знаменитый «кружевной дом» и расскажу его историю 📖.

Путешествие в прошлое

В историко-мемориальном комплексе «Музей 🖼 декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь ⛪, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов. Я раскрою, как складывалась история 📖 города с основания до наших дней, как на иркутской земле жили политические ссыльные и при каких обстоятельствах здесь оказался Михаил Сперанский.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.