Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте

Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас познакомиться с пакрафтингом! Сплав абсолютно безопасный, большую часть маршрута мы будем сидеть в лодке, фотографироваться, отдыхать, а течение всё сделает за нас.

Загружать историческими фактами вас не буду: цель нашей встречи — расслабиться и приятно провести время, любуясь городом и Ангарой.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
20
окт
21
окт
27
окт
28
окт
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С нового ракурса

Перед началом сплава я познакомлю вас с пакрафтом, веслом и обязательно проведу инструктаж по технике безопасности. Затем спустимся на воду и перейдём от теории к практике. У каждого из вас будет своя отдельная лодка, но плыть мы будем одной группой. Наш маршрут пройдёт вдоль правого берега Ангары от окраины Иркутска до его центра: мы проплывём под новым мостом, посмотрим на острова Конный и Юность, полюбуемся видами на город с воды и в заводи у бульвара Гагарина завершим наше путешествие.

Никакого экстрима

Сплав не подразумевает экстрим и не требует от вас много физических сил. Лодка достаточно комфортная: внутри есть надувное сиденье и спинка. Во время экскурсии я не буду вас отвлекать и загружать фактами про глубину воды и годы постройки моста. Вы отдохнёте, насладитесь тишиной, красивыми пейзажами и друг другом.

Организационные детали

  • Сплав подходит для всех желающих в возрасте от 15 лет и весом до 100 кг. Специальная подготовка не требуется.
  • В стоимость включено: аренда спасательного жилета, пакрафта, вёсел, групповое снаряжение, сопровождение инструктора
  • Возьмите с собой воду (0,5 л), ветровку, головной убор и солнцезащитные очки

в пятницу в 18:45, в субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на верхней набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:45, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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