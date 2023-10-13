Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Загружать историческими фактами вас не буду: цель нашей встречи — расслабиться и приятно провести время, любуясь городом и Ангарой.
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Описание
Что вас ожидает
С нового ракурса
Перед началом сплава я познакомлю вас с пакрафтом, веслом и обязательно проведу инструктаж по технике безопасности. Затем спустимся на воду и перейдём от теории к практике. У каждого из вас будет своя отдельная лодка, но плыть мы будем одной группой. Наш маршрут пройдёт вдоль правого берега Ангары от окраины Иркутска до его центра: мы проплывём под новым мостом, посмотрим на острова Конный и Юность, полюбуемся видами на город с воды и в заводи у бульвара Гагарина завершим наше путешествие.
Никакого экстрима
Сплав не подразумевает экстрим и не требует от вас много физических сил. Лодка достаточно комфортная: внутри есть надувное сиденье и спинка. Во время экскурсии я не буду вас отвлекать и загружать фактами про глубину воды и годы постройки моста. Вы отдохнёте, насладитесь тишиной, красивыми пейзажами и друг другом.
Организационные детали
- Сплав подходит для всех желающих в возрасте от 15 лет и весом до 100 кг. Специальная подготовка не требуется.
- В стоимость включено: аренда спасательного жилета, пакрафта, вёсел, групповое снаряжение, сопровождение инструктора
- Возьмите с собой воду (0,5 л), ветровку, головной убор и солнцезащитные очки
в пятницу в 18:45, в субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на верхней набережной
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 18:45, в субботу в 14:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.