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интересные рассказы по пути до Листвянки, в процессе экскурсии и после. Гид, кроме рассказов про кбжд, захватывающе рассказывала про районы и места, мимо которых мы проезжали. А потом скорректировала маршрут самой экскурсии (из-за моей скорости и времени отхода парома) так, что мы еще успели подняться на панорамную обзорную площадку около порта, где сделала мне откровенно шикарные фотографии) В экскурсию сначала хотели поехать вместе с молодым человеком, но он заболел и мне пришлось ехать одной. Сначала переживала, что одной будет не интересно - но оказалось отлично)