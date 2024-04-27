Активный отдых в Иркутске

Найдено 21 экскурсия в категории «Активный отдых» в Иркутске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за человека
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000 за всё до 4 чел.
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700 за человека
Путешествие на Шаманский утёс
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие на Шаманский утёс
Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за человека
Поездка на Байкал и в Большое Голоустное
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Поездка на Байкал и в Большое Голоустное: уникальные виды и бурятская кухня
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Байкалу, где вас ждут впечатляющие пейзажи и традиционные бурятские буузы
Начало: Заберем вас по вашему адресу
Расписание: По запросу в любой удобный день в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670 за всё до 7 чел.
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
🛞 Багги
Мини-группа
2.5 часа
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: в районе Курмы
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
7 000 за человека
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
⛴ На теплоходе
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Расписание: Среда в null
13 700 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
3 часа
Кругобайкальская железная дорога на катере (3 часа)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900 за человека
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
🚤 На катере
🚉 На поезде
🚤 На катере
Групповая
5 часов
Кругобайкальская железная дорога на катере (5 часов)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500 за человека
Золотая пряжка стального пояса России
Групповая
11 часов
Золотая пряжка стального пояса России
Расписание: Четверг в 07:50
от 8 750 за человека
На остров Ольхон
Групповая
16 часов
На остров Ольхон
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 000 за человека
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека
Рыбалка с гидом на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500 за всё до 3 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.
На выходные в иркутскую деревню
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
10 июня в 19:30
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
На сапах - по реке Иркут
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Дайвинг на Байкале
    Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
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    абсолютным даже не чайником, а топором… Алексей забрал нас от дома, довез до места, все оборудование подошло, после вернул обратно. Из рекомендаций для последователей ранней весной: возьмите термобелье для погружения, сменную одежду и термос с сибирским чаем - это закрепит впечатления. Спасибо Алексею за ТЕРПЕНИЕ и внимание, теплое отношение! Подводные фотографии стали очень приятным бонусом. Удачи и процветания!

  • И
    Ирина
    17 марта 2024
    Поездка на Байкал и в Большое Голоустное
    Восхитительную экскурсию в Большое Голоустное нам провёл гид Вячеслав. В дороге, везде Вячеслав всё время нам рассказывал и давал интересные
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    сведения о Сибирском крае. Делал остановки по нашим просьбам для общения с животными и для фотографирования. Первый раз в жизни мы побывали на зимнем Байкале и увидели это явление природы, как пузырьковый лед. Эти воспоминания останутся у нас на всю оставшуюся жизнь! Спасибо, Вячеслав. Скоро приедем снова, чтобы и дальше вживую знакомиться с Вашим удивительном крае!

  • Н
    Надежда
    8 февраля 2024
    Ольхон: однодневная экскурсия в мини-группе (из Иркутска/Листвянки)
    Ездили на экскурсию с Алексеем. Всё очень понравилось. Увидели различные виды льда (с пузырьками, торосы, наросты), выходили из машины и
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    катались по нему, есть возможность арендовать коньки. Посетили Ольхон, где пообедали в местом кафе (уха, позы и блинчики), было вкусно и очень сытно. Видели скалу Шаманку, сэргэ, можно было подняться на ступу Просветления. Дорога из Иркутска до Ольхона около 4 часов, нужно быть готовыми что будет трясти, но удавалось даже поспать по пути.

  • С
    Сергей
    19 декабря 2023
    Путешествие на Шаманский утёс
    «На высшем уровне!» – описание работы Елены. У нас (я и моя подруга) была запланирована экскурсия на 10.12 на Шаманский утес,
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    но из-за погодных условий пришлось отказаться от этого маршрута, и Елена оперативно предложила нам два других варианта, что говорит о ее профессионализме. Мы обсудили все детали обоих маршрутов и выбрали нам подходящий. Комфортное путешествие на машине заняло весь день, поэтому нам были предложены чай, глинтвейн и небольшой перекус, чтобы мы согрелись и не сильно проголодались, когда переезжали с места на место. Елена – хороший экскурсовод, который знает большое количество интересной информации об Иркутске и прилегающих к нему территориях. Интересная и непринуждённая беседа. Мы в восторге от этого путешествия. Рекомендуем. P.s. Елена, спасибо!

    «На высшем уровне!» – описание работы Елены«На высшем уровне!» – описание работы Елены«На высшем уровне!» – описание работы Елены«На высшем уровне!» – описание работы Елены
  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
    Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
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    грамотный инструктаж и всяческая поддержка Романа сделали свое дело. Получили роскошное приключение и ни капельки не намокли. Спасибо огромное! Обязательно повторим.

  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • И
    Инга
    16 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая умеет интересно поделиться своими
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    знаниями об истории КБЖД, культуре, быте, национальной кухне населяющих народов, флоре и фауне региона и волшебной красоты окружающим пейзажам. Эту экскурсию под руководством Елены рекомендую!

    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, котораяМаршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая
  • Е
    Евгения
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в дендрарии и подняться к
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    маяку и Белому камню (Камню Любви). Экскурсия прошла максимально комфортно, продуктивно и легко. Елена — отличный рассказчик, погруженный в тему! Спасибо! (и отдельное спасибо за угощения на пикнике:))

    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях. Были очень красочные и
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    интересные рассказы по пути до Листвянки, в процессе экскурсии и после. Гид, кроме рассказов про кбжд, захватывающе рассказывала про районы и места, мимо которых мы проезжали. А потом скорректировала маршрут самой экскурсии (из-за моей скорости и времени отхода парома) так, что мы еще успели подняться на панорамную обзорную площадку около порта, где сделала мне откровенно шикарные фотографии) В экскурсию сначала хотели поехать вместе с молодым человеком, но он заболел и мне пришлось ехать одной. Сначала переживала, что одной будет не интересно - но оказалось отлично)

    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
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Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Дайвинг на Байкале
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  3. Хайкинг по Большой Байкальской тропе
  4. Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
  5. Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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