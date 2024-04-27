1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Дайвинг на Байкале - индивидуальная экскурсия
Погружение в Байкал с опытным инструктором. Включены трансфер, оборудование и сопровождение. Подходит для начинающих дайверов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пешком вдоль Байкальской железной дороги
Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте
Начало: На ЖД вокзале Иркутска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Начало: на верхней набережной
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 июня в 19:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Шаманский утёс
Покорить живописные скалы на реке Иркут и полюбоваться видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Байкал и в Большое Голоустное: уникальные виды и бурятская кухня
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Байкалу, где вас ждут впечатляющие пейзажи и традиционные бурятские буузы
Начало: Заберем вас по вашему адресу
Расписание: По запросу в любой удобный день в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кругобайкальская дорога - золотая пряжка Транссиба
Узнать о самом красивом участке железной дороги, изучить тоннели и галереи и полюбоваться Байкалом
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 670₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2.5 часа
На багги по льдам Байкала - путешествие с драйвом в мини-группе
Управлять скоростью, наслаждаться природой и заряжаться энергией
Начало: в районе Курмы
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за человека
Групповая
11.5 часов
Расписание: Среда в null
13 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
4 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
7 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Четверг в 07:50
от 8 750₽ за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
На выходные в иркутскую деревню
Насладиться пасторальными пейзажами, послушать истории края и отдохнуть в гостях у местных жителей
Начало: в Иркутске
10 июня в 19:30
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На сапах - по реке Иркут
Прокатиться на доске с веслом и полюбоваться природой
Начало: в сквере Кирова
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 апреля 2024Я в восторге, замечательное приключение, влюбилась в Байкал навсегда, заинтересовалась дайвингом, рекомендую всем! Это именно тот случай, когда можно попробовать, будучи
- ИИрина17 марта 2024Восхитительную экскурсию в Большое Голоустное нам провёл гид Вячеслав. В дороге, везде Вячеслав всё время нам рассказывал и давал интересные
- ННадежда8 февраля 2024Ольхон: однодневная экскурсия в мини-группе (из Иркутска/Листвянки)Ездили на экскурсию с Алексеем. Всё очень понравилось. Увидели различные виды льда (с пузырьками, торосы, наросты), выходили из машины и
- ССергей19 декабря 2023«На высшем уровне!» – описание работы Елены. У нас (я и моя подруга) была запланирована экскурсия на 10.12 на Шаманский утес,
- ННаталья13 октября 2023Были на сплаве 7 октября. Честно было страшновато как все пройдет. Уже не лето, боялись намокнуть или вообще искупаться). Но
- ЛЛюбовь23 сентября 2023Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
- ИИнга16 сентября 2023Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая умеет интересно поделиться своими
- ЕЕвгения15 сентября 2023С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в дендрарии и подняться к
- ДДарья15 сентября 2023Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях. Были очень красочные и
- ССветлана12 сентября 2023Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
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