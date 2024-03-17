Вы увидите байкальский лед, гроты и скалы Ольхона, бухту Песчаную с ходульными деревьями, картины Рериха, истоки Ангары. А еще прокатитесь на хивусе, насладитесь потрясающими закатами и получите мощный заряд энергии.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на лед
Встреча в Иркутске или в аэропорту до 10:00.
Трансфер в Тальцы (47 км).
Тальцы - это архитектурно-этнографический музей под открытым небом на берегу Ангары.
Экскурсия и погружение в историю Прибайкалья 17-20 века.
Обед.
Переезд в п. Листвянка.
Заселение.
Встречаем закат на озере, выходим на лед, смотрим, гуляем, любуемся, фотографируем, катаемся на коньках.
Ужин.
Музей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню
Завтрак.
Музей Байкала.
Подъем на смотровую площадку горы Черского.
Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню.
Вид на Байкал.
Спуск.
Обед.
Прогулка по льду.
Катание на коньках.
Горячий ужин.
Переезд на Ольхон
Завтрак.
Переезд на судне воздушной подушке на Ольхон по льду Байкала.
Практически весь день мы будем в пути, ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.
Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где знаменитые ходульные деревья, в Бугульдейке, где много подледных «пузырьков», у петроглифов, торосов, на Ольхонских воротах, и у острова Огой.
Обед в пути сухой паек.
По прибытии горячий ужин.
Размещение в Хужире.
Прогулка по Ольхону и окрестностям
Завтрак.
Едем встречать рассвет на хивусе к Ольхонским воротам.
Катаемся на коньках или просто гуляем.
Возвращаемся в Хужир.
Пешая прогулка по Ольхону и окрестностям.
На гору Обзорная, к скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.
Обед и ужин на базе.
Мыс Хобой
Завтрак.
Поездка на север Ольхона на мыс Хобой с остановкой у островов, скал, гротов, торосов.
При переезде горячий обед.
Уха.
Вечером ужин.
Вылет домой
Завтрак.
Возвращение в Иркутск на микроавтобусе.
В пути 290 км (ориентировочно по времени 4 часа 30 минут).
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Прибытие в Иркутск.
Вылет домой после 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах по маршруту в благоустроенных 2-3 х местных номерах.
Варианты проживания
Гостевой дом в Листвянке
2-х местное размещение.
Гостевой дом в Хужире
Размещение 2-х и 3-х местное.
Одноместное возможно за доп. плату при наличии свободных номеров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Размещение в гостевых домах
- Услуги гида
- Горячее питание
- Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание в кафе по пути
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- путевка;
- личная аптечка;
- треккинговые ботинки и бахилы (гамаши) для защиты от снега (теплую зимнюю обувь или сапоги эва с теплым вкладышем);
- треккинговые зимние носки;
- маленький рюкзак для радиальных выходов;
- пуховик или теплая куртка;
- флиска;
- зимнее термобелье;
- головной убор;
- теплые штаны;
- личную посуду (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
- спички и зажигалка запакованные;
- фонарик;
- предметы гигиены;
- можно взять коньки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.