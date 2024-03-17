Путешествие по зимнему Байкалу

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
В этом путешествии вы с головой окунетесь в непередаваемую красоту Байкала.

Вы увидите байкальский лед, гроты и скалы Ольхона, бухту Песчаную с ходульными деревьями, картины Рериха, истоки Ангары. А еще прокатитесь на хивусе, насладитесь потрясающими закатами и получите мощный заряд энергии.
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Ближайшие даты:
12
мар

Что вас ожидает:

Катание по Байкалу
Катание по Байкалу
Прокатимся по застывшему озеру и сделаем тысячи памятных фотографий
Гроты, пещеры и байкальский лед
Гроты, пещеры и байкальский лед
Насладимся красотой зимнего Байкала
Поездка на хивусе
Поездка на хивусе
Отправимся на Ольхон на необычном судне

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на лед

Встреча в Иркутске или в аэропорту до 10:00.

Трансфер в Тальцы (47 км).

Тальцы - это архитектурно-этнографический музей под открытым небом на берегу Ангары.

Экскурсия и погружение в историю Прибайкалья 17-20 века.

Обед.

Переезд в п. Листвянка.

Заселение.

Встречаем закат на озере, выходим на лед, смотрим, гуляем, любуемся, фотографируем, катаемся на коньках.

Ужин.

Встреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Тальцы. Выход на лед
2 день

Музей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню

Завтрак.

Музей Байкала.

Подъем на смотровую площадку горы Черского.

Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню.

Вид на Байкал.

Спуск.

Обед.

Прогулка по льду.

Катание на коньках.

Горячий ужин.

Музей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камнюМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню
3 день

Переезд на Ольхон

Завтрак.

Переезд на судне воздушной подушке на Ольхон по льду Байкала.

Практически весь день мы будем в пути, ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.

Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где знаменитые ходульные деревья, в Бугульдейке, где много подледных «пузырьков», у петроглифов, торосов, на Ольхонских воротах, и у острова Огой.

Обед в пути сухой паек.

По прибытии горячий ужин.

Размещение в Хужире.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
4 день

Прогулка по Ольхону и окрестностям

Завтрак.

Едем встречать рассвет на хивусе к Ольхонским воротам.

Катаемся на коньках или просто гуляем.

Возвращаемся в Хужир.

Пешая прогулка по Ольхону и окрестностям.

На гору Обзорная, к скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.

Обед и ужин на базе.

Прогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностям
5 день

Мыс Хобой

Завтрак.

Поездка на север Ольхона на мыс Хобой с остановкой у островов, скал, гротов, торосов.

При переезде горячий обед.

Уха.

Вечером ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день

Вылет домой

Завтрак.

Возвращение в Иркутск на микроавтобусе.

В пути 290 км (ориентировочно по времени 4 часа 30 минут).

Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

Прибытие в Иркутск.

Вылет домой после 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах по маршруту в благоустроенных 2-3 х местных номерах.

Варианты проживания

Гостевой дом в Листвянке

2 ночи

2-х местное размещение.

Гостевой дом в Хужире

3 ночи

Размещение 2-х и 3-х местное.

Одноместное возможно за доп. плату при наличии свободных номеров.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах
  • Услуги гида
  • Горячее питание
  • Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в кафе по пути
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • путевка;
  • личная аптечка;
  • треккинговые ботинки и бахилы (гамаши) для защиты от снега (теплую зимнюю обувь или сапоги эва с теплым вкладышем);
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • личную посуду (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
  • спички и зажигалка запакованные;
  • фонарик;
  • предметы гигиены;
  • можно взять коньки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мар 2024
Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьмиМногодневные туры6-дневные турыАвтобусные туры

Похожие туры из Иркутска

Большое путешествие по Байкалу
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Байкалу
Россия, Иркутск
21 июля
25 июля
28 июля
1 авг
9130086 735 за человека
Весна на Байкале
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Байкале
Россия, Иркутск
13 апр
28 апр
67 000 за человека
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
г. Иркутск
30 июня
21 июля
4 авг
от 245 100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХорошоТам