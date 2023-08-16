Большое путешествие по Байкалу

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Мы создали насыщенный и комфортный тур “Большое путешествие по Байкалу”, чтобы вдоволь и в удовольствие насладиться невероятной красотой этого края. В туре мы максимально захватим наиболее популярные места, а вы получите море впечатлений от поездки.
Большое путешествие по Байкалу
Большое путешествие по Байкалу
Большое путешествие по Байкалу
Ближайшие даты:
21
июл
25
июл
28
июл
1
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даты

Что вас ожидает:

Байкальская нерпочка
Байкальская нерпочка
Сфотографируемся с нерпой в Музее Байкала, изучим разнообразие растений и животных озера
Пикник на мысе Хобой
Пикник на мысе Хобой
Устроим вкуснейший обед-пикник на живописном берегу
Богатства Аршана
Богатства Аршана
Отправимся к горным водопадам, посетим рынок с местной продукцией, попьем воду из минерального источника
Радоновые источники
Радоновые источники
По желанию сможем посетить целебный радоновый источник – во всём мире у этих источников нет аналогов по составу воды!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского

Незабываемые мгновения, «сильные» места и пробирающие до глубины души панорамы – начинается наш наполненный событиями тур!

Вся группа собирается в иркутском аэропорте и выезжает к Байкалу.

В Листвянке мы заселимся в отель, а после отправимся на обзорную экскурсию.

Экспозиции Байкальского музея целиком посвящены озеру.

Здесь вы узнаете о геологии, флоре и фауне Байкала.

В качестве доп. услуги можно совершить погружение на дно озера в виртуальном батискафе.

Но, конечно, больше всего внимание привлекают очаровательные байкальские нерпы.

При помощи канатной дороги поднимемся до смотровой площадки «Камень Черского».

Вам откроется невероятный панорамный вид на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.

При желании прогуляйтесь по Листвянке.

В этом крупном туристическом центре есть на что посмотреть!

На рыбном рынке вы сможете купить знаменитую байкальскую рыбу – омуля.

Сувенирные лавки также предлагают широкий выбор товаров.

Вы обязательно найдёте что-нибудь по душе!

Вернёмся в отель.

За ужином у вас появится множество тем для разговоров – ведь уже первый день получился очень насыщенным!

Включено: обед.

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень ЧерскогоИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень ЧерскогоИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень ЧерскогоИркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского
2 день

Свободный день

В свободный день вы можете посвятить себя отдыху.

В Листвянке есть много мест, которые стоит посетить.

Прогуляйтесь вдоль береговой линии – здесь открывается отличный вид на Байкал!

Зайдите в одно из кафе или прокатитесь на колесе обозрения.

Мы же рекомендуем отправиться на экскурсию «Бухта Песчаная» (оплачивается отдельно).

Вы увидите байкальскую природу такой, какой она сохранилась в самых уединённых и диких местах.

Мы прогуляемся по пляжу с белым песком и посмотрим на загадочные «ходульные» деревья. В бухту не ведут никакие дороги – добираться будем на катере.

Поэтому живописные виды на скалы и изумительную озёрную гладь нам обеспечены!

От переменчивой погоды озера Песчанку укрывают Большая и Малая колокольни – пирамидальные скалы, прикрывающие бухту с двух сторон.

Таким образом здесь поддерживается особый тёплый микроклимат.

Во время пешей прогулки вы получите возможность рассмотреть «ходульные деревья».

Конечно, на самом деле, они никуда не ходят.

Название появилось из-за корней, которые выглядывают на несколько метров из-под земли и словно застыли в полушаге.

После прогулки у нас останется свободное время для того, чтобы искупаться, позагорать и отдохнуть на живописном пляже.

Вечером возвращаемся в Листвянку.

Включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Листвянка - Ольхон - Скала Шаманка

Начинается наше знакомство с самой заряженной локацией Байкала – островом Ольхон.

Располагаемся в комфортном микроавтобусе и отправляемся в путь.

Мы остановимся у памятников Орлу и Бродяге.

Рядом с этими местами открывается потрясающая панорама на древние степи.

Ещё сделаем остановку на обед в одном из местных кафе (за свой счёт).

Если у вас появится желание, можете попробовать блюда бурятской кухни – горячие позы, хушуры или ароматный бухлёр.

На паромной переправе мы встретимся с десятками кружащих в небе чаек!

Птицы знают – их обязательно покормят, а потому слетаются сюда целыми стаями.

Когда паром трогается с места, то за ним на бреющем полёте выдвигается крылатое сопровождение.

Это зрелище по-настоящему завораживает!

В посёлке Хужир заселяемся в отель и ближе к вечеру отправляемся на прогулку к скале Шаманка.

Как только вы поднимитесь на мыс Бурхан, вам откроется легендарный вид на Шаманку.

Она приковывает взгляд, словно рядом нет ничего другого.

Дело в исходящей от неё мощной энергетике.

Шаманка не просто так стала символом Ольхона!

Помимо этого вы увидите 13 священных столбов Сэргэ, каждый из которых олицетворяет легендарного героя, жившего в одном из уголков мира и совершавшего великие деяния.

Вечером мы полюбуемся невероятным байкальским закатом.

Не зря Ольхон славится безоблачным небом и большим количеством солнечных дней.

Включено: завтрак.

Листвянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала ШаманкаЛиствянка - Ольхон - Скала Шаманка
4 день

Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон

Отправляемся в путешествие к мысу Хобой, где всё ещё живут старые предания, а необычную энергетику ощущаешь физически.

Наше приключение пройдёт на УАЗах, без которых невозможно представить ольхонские дороги.

В пути вы увидите густые леса, сменяющиеся степью, и песчаные дюны, обрывающиеся скалистыми склонами.

Неповторимая природа Ольхона поражает своим разнообразием.

В самых живописных местах сделаем остановки.

Вместе с нашим гидом вы окунётесь в мир древних мифов и легенд.

Несколько особых «обрядов» помогут задобрить местных духов.

С их покровительством все наши планы пройдут как по маслу!

Поразительные и захватывающие дух локации надолго останутся в вашей памяти.

Мы посетим мыс «Любви», скалы «Три брата», «Урочище Песчаное», а также скульптуру «Хранитель Байкала», которую создал Даши Намдаков.

Когда окажитесь на Хобое, попробуйте встать поближе к краю и расправить руки.

Вместе с чистым воздухом вдохните силу загадочного озера.

Байкал поделиться с вами своей невероятной энергетикой, которая в будущем поможет в любых начинаниях.

Прямо посреди всей это красоты мы устроим вкуснейший обед-пикник.

Возвращаемся в отель той же дорогой и отдыхаем после насыщенного приключения.

Включено: завтрак, обед-пикник.

Ольхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - Ольхон
5 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии по желанию

Этот день остаётся свободным.

Вы можете отдохнуть так, как вам хочется, тем более, что вариантов здесь очень много!

Возьмите на прокат сапы и насладитесь необычными ракурсами на скалу Шаманку и живописными видами на береговую линию.

При желании можно взять в аренду велосипеды, квадроциклы или отправиться в небольшой конный тур.

Выбирайте то, что понравилось!

Помимо этого за дополнительную плату есть возможность отправиться на одну из экскурсий на выбор.

1. Экскурсия к острову Огой. Проходит на быстроходном катере. По пути запланирована остановка у источника, обогащённого ионами серебра. Вода в нём имеет целебные свойства. Причаливаем у острова. Здесь вы увидите буддийскую Ступу просветления. Если обойти её 108 раз, то сможешь достичь главной цели буддизма — обрести просветление. Но чтобы почувствовать хотя бы минимальный эффект, достаточно сделать 7 оборотов и загадать желание. Если ваши помыслы чисты, то оно обязательно сбудется!

2. Экскурсия по острову на автомобиле. Мы увидим поразительные места юга Ольхона, посетим укромные заливы и немного узнаем о древней истории этих мест. Вас ждут замечательные виды на прибрежную территорию Хужира, остров Огой, Большое и Малое море. Гид расскажет вам легенды об одинокой берёзе в Семисоснах и таинственных курыканах, построивших Курыканскую стену. Мы увидим залив Харгой, мыс Кобылья Голова, озеро «Сердце» и удивительный природный «замок» Хулы. Это будет невероятно интересная поездка! Остаток дня можно посвятить релаксу. Отдохните в номере, прогуляйтесь по Хужиру, загляните в сувенирные лавки и этнические кафе.

Включено: завтрак.

Свободный день. Дополнительные экскурсии по желаниюСвободный день. Дополнительные экскурсии по желаниюСвободный день. Дополнительные экскурсии по желанию
6 день

Ольхон - Иркутск

Наступают заключительные часы на Байкале.

Рекомендуем сегодня встать пораньше и полюбоваться байкальским рассветом.

Яркие солнечные лучи отражаются от поверхности озера, заливая всё кругом золотым блеском – этот вид завораживает.

В спокойной и непринуждённой обстановке вы позавтракаете, соберёте вещи и поедете в Иркутск.

Заселяемся в комфортабельный отель.

Свободное время предлагаем посвятить небольшой обзорной прогулке.

В городе очень много исторической деревянной застройки, адаптированной под атмосферные кафе и популярные заведения.

Чтобы посмотреть на такие дома, рекомендуем посетить 130 квартал.

Ещё можно заглянуть на Сквер имени Кирова, остров Юность и благоустроенную набережную реки Ангара.

Эти локации отражают образ Иркутска и рассказывают историю его развития.

На следующий день мы продолжим наше путешествие с новыми силами!

Включено: завтрак.

Ольхон - ИркутскОльхон - Иркутск
7 день

Иркутск - Аршан - Водопады реки Кынгырга

Умиротворяющие горные пейзажи, водопады, чистейшая родниковая вода и буддийская культура Сибири – всё это в «Сибирской Швейцарии», или Аршане!

Наш путь лежит через Тункинскую долину.

Мы увидим красивые горы и оживающие после спячки степи – от этого вида на душе сразу становится радостно.

В Аршане заселяемся в гостиницу.

У вас будет немного времени на отдых, после чего мы отправимся на рынок.

Здесь можно купить сувениры из Монголии и травяные сборы, в том числе знаменитый «Саган-Дайля».

Отправляемся по горной тропе вдоль бурной речки Кынгырги.

Здесь можно набрать для себя холодную и горячую минеральную воду, а выше по течению находится знаменитый глазной источник.

Вы увидите установленную здесь статую мальчика с кувшином, из которого льётся целебная вода.

Обязательно попробуйте её на вкус!

Впереди раскидистые леса и живописные горные виды.

Весенняя свежесть и красота этих мест потрясает!

Путь к водопаду можно преодолеть в спокойном прогулочном темпе.

Разбиваясь о горные валуны, вода с брызгами разлетается в разные стороны.

Кажется, в любой момент эти каменные громады сорвутся вниз по реке!

Но нет – они накрепко спаяны друг с другом.

Лишь природа умеет создавать такие необычные каменные скульптуры!

Возвращаемся в отель.

Включено: завтрак.

Иркутск - Аршан - Водопады реки КынгыргаИркутск - Аршан - Водопады реки КынгыргаИркутск - Аршан - Водопады реки КынгыргаИркутск - Аршан - Водопады реки Кынгырга
8 день

Аршан - Иркутск. Горячие источники по желанию

Отправляемся в посёлок «Жемчуг».

В качестве дополнительной услуги здесь можно посетить радоновый источник.

Состав воды, обогащённый метаном, углекислым газом, сероводородом и радоном, помогает лечить заболевания сосудов.

Во всём мире у этих источников попросту нет аналогов!

За дополнительную плату можно искупаться в этих источниках.

После путешествия в «Жемчуг» усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск около 19:00.

На этом наш глобальный тур подходит к концу.

Включено: завтрак.

Аршан - Иркутск. Горячие источники по желаниюАршан - Иркутск. Горячие источники по желаниюАршан - Иркутск. Горячие источники по желанию

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Листвянка: гостиница “Крестовая Падь” или аналогичная;
  • Ольхон: база отдыха “Ольхонские терема”/"База Ольхон" или аналогичная;
  • Иркутск: отель "Звезда" или аналогичный;
  • Аршан: гостиница “Туяна” или аналогичная;

Доплата за одноместное размещение: 15 500 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Ольхонские терема»

3 ночи

Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

Гостиница «Крестовая Падь»

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

Отель «Звезда»

1 ночь

Отель "Звезда" находится в тихом районе, в километре от река Ангара и в 5 км от аэропорта Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, спа-салон и элегантные номера, оборудованные телевизорами с плоским экраном.

Номера отеля "Звезда" обставлены классической мебелью. В вашем распоряжении кондиционер, принадлежности для чая/кофе и рабочий стол. Помимо этого, все номера оборудованы собственной ванной комнатой с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»

Гостиница «Туяна»

1 ночь

Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.

Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.

В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю.

Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде.

Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля.

Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 9:30-10:00
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – обед2 день – завтрак3 день – завтрак4 день – завтрак, обед-пикник5 день – завтрак6 день – завтрак7 день – завтрак8 день – завтрак
  • 1 день – обед
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак
  • 4 день – завтрак, обед-пикник
  • 5 день – завтрак
  • 6 день – завтрак
  • 7 день – завтрак
  • 8 день – завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Экскурсия на камень Черского
  • Экскурсия в п. Аршан
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимостьэкскурсия на быстроходном катере в бухту Песчанаяэкскурсия на быстроходном катере к острову Огойэкскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину.
  • Экскурсия на быстроходном катере в бухту Песчаная
  • Экскурсия на быстроходном катере к острову Огой
  • Экскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину.
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость:
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2023
Тур очень насыщенный! Места прекрасные, с гидом очень повезло. От Байкала до Саян за 8 дней! Исходили все! Налобные фонари не нужны, чемодан пойдет вместо сумки, но удобная обувь - вот, что нужно точно. Не смотря на то, что была пара свободных дней, они не почувствовались) очень все активно)) в рамках программы не хватило экскурсии по Иркутску, но это можно "нагнать" самостоятельно - будет время, было бы желание.
Тур очень насыщенный! Места прекрасные, с гидом очень повезло. От Байкала до Саян за 8 дней!Тур очень насыщенный! Места прекрасные, с гидом очень повезло. От Байкала до Саян за 8 дней!Тур очень насыщенный! Места прекрасные, с гидом очень повезло. От Байкала до Саян за 8 дней!Тур очень насыщенный! Места прекрасные, с гидом очень повезло. От Байкала до Саян за 8 дней!
Е
10 авг 2023
Тур вышел очень интересным, насыщенным и впечатляющим! Очень красивые места, занимательные истории и легенды. Все максимально комфортно и удобно. Предложено много различных мероприятий по проведению досуга и свободного времени. Места завораживающие, экскурсии необычные.
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе турыНа автобусе

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