1 день

Поселок Большие Коты

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10:00 возле справочной.

Организационные вопросы, движемся на причал.

Переезд на рейсовом катере в поселок Большие Коты.

В этот день нам уже предстоит прокатиться по Ангаре с выходом в открытый Байкал.

Красота пейзажей будет сменяться очень быстро, и большинство проводят все время на небольшой палубе.

Размещение на базе отдыха эконом класса с удобствами на этаже или улице (при выборе варианта проживания "стандарт", размещение в номере с удобствами на этаже, так как на базе отдыха не предусмотрено размещение в номерах с удобствами).

Прогулка вдоль берега по тропе в сторону Листвянки.

Вечером ужин.

Свободное время.

Питание: Обед. Ужин.