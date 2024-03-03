Выходы к самым интересным местам в течение одного дня! Байдарки, кони, восхождения, скалы, старообрядцы, посещение Дацана – и это все в одном маршруте! Мы преодолеем более тысячи километров по Байкальской земле.
Это уникальный маршрут, специально разработанный для любителей активного отдыха и тех, кто хочет увидеть максимум на Байкале.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Поселок Большие Коты
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10:00 возле справочной.
Организационные вопросы, движемся на причал.
Переезд на рейсовом катере в поселок Большие Коты.
В этот день нам уже предстоит прокатиться по Ангаре с выходом в открытый Байкал.
Красота пейзажей будет сменяться очень быстро, и большинство проводят все время на небольшой палубе.
Размещение на базе отдыха эконом класса с удобствами на этаже или улице (при выборе варианта проживания "стандарт", размещение в номере с удобствами на этаже, так как на базе отдыха не предусмотрено размещение в номерах с удобствами).
Прогулка вдоль берега по тропе в сторону Листвянки.
Вечером ужин.
Свободное время.
Питание: Обед. Ужин.
Восхождение на гору Спикер
Завтрак.
Сегодня мы совершим прогулку на очень живописную точку озера – гора Скрипер (6-7 часов).
На высоте 200 м от уровня озера есть пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека.
Сначала тропа идет прямо по берегу с шикарным видом на озеро, а потом уходит в лес и петляя по серпантину выходит на обзорную точку.
С вершины вид удивительный, захватывает дух.
Обед на берегу Байкала (готовим вместе).
После обеда возвращение на базу отдыха.
Свободное время.
Отдых.
Ужин.
Обмен впечатлениями.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Поселок Листвянка
Завтрак.
Сборы.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение на базе отдыха.
Мы посетим рынок, куда круглый год приезжают, чтоб купить рыбу.
Вы самостоятельно купите себе то, что Вам нравится, будь то соленая или копченая рыба.
Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения!
Переезд к подножью горы.
Небольшое восхождение на обзорную точку, откуда открывается живописный вид на озеро Байкал и реку Ангару.
Спуск и переезд к базе отдыха.
Ужин самостоятельно.
Питание: Завтрак.
Квадроциклы. Переезд в Иркутск
Завтрак.
Посещение Музея.
Музей уникален, в нем представлена самая полная информация о Байкале.
При наличии экскурсовода — возможна экскурсия по музею в составе сборной группы.
На первом этаже Вы посетите океанариум, где непременно Вам захочется увидеть Байкальскую Нерпу.
Затем нам предстоит прогулка на квадроциклах по Сибирской тайге.
Переезд к началу старта. Инструктаж по технике безопасности.
Поездка по 1 или 2 человека на квадроцикле (2 часа).
Дорога проложена в лесной зоне и дает полное представление о Сибирском крае.
Переезд на базу отдыха.
Обед самостоятельно в кафе.
Покупка сувениров.
Переезд в город Иркутск.
Размещение в гостинице.
Посещение 130 квартала.
Исторически восстановленные здания в центре города.
Ужин в ресторане за свой счет.
Питание: Завтрак.
Остров Ольхон и скала Шаманка
Завтрак.
Отъезд на остров Ольхон (в составе сборной группы) на автобусе (5-6 часов) или микроавтобусе в зависимости от количества участников.
По пути предстоит обед, в кафе (оплата на месте).
Переезд на Ольхон осуществляется на общественном пароме.
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Как правило в сезон бывают пробки и очередь.
Поэтому до парома вы поедете одним транспортом, и после переезда на пароме другим транспортом (как правило на УАЗ (таблетка, буханка – народное название).
Дорога будет проходить вдоль степного ландшафта, где в дали на горизонте видны горы, за которыми Байкал.
В таких переездах понимаешь, как же велик Байкал!
Размещение на базе отдыха эконом класса (удобства на улице).
Доплата за 2х местный осуществляется заранее.
Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка – одну из девяти святынь Азии.
Скала является священной для местного населения.
Ужин самостоятельно в любом кафе.
Питание: Завтрак.
Остров Огой
Завтрак.
Сегодня у нас конная прогулка и Экскурсия на остров Огой.
Сначала нас ждет поездка на катере к священной ступе на острове Огой, оттуда открываются красивые виды на Малое Море, особенно в солнечную погоду.
Также на катере совершим поездку на другой берег и совершим прогулку.
Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал.
Обед самостоятельно в кафе поселка.
Ближе к вечеру, перед ужином у нас будет часовая конная прогулка рядом с Байкалом.
Как правило проводится мастер класс, если нет опыта, и затем неспешная прогулка.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Питание: Завтрак. Ужин.
Пещеры бухты «Ая»
Завтрак.
Около обеда Вас ждет путешествие по пещере (выдаются непромокаемые костюмы, каски. Путешествие в составе сборной группы).
Пещера расположены в Бухте АЯ, в ней вы найдете зал метрополитен, музыкальный зал, сталактиты, сталагмиты и конечно отличное настроение.
Продолжительность 4-5 часов.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Примечание: Возможна замена экскурсии в пещеры, если группа не будет набрана.
Питание: Завтрак. Ужин.
Велопутешествие по острову Ольхон
Завтрак.
Поездка на велосипедах — вдоль живописных берегов острова Ольхон.
Отличные впечатления гарантированы.
Простор, скалы и обрывы захватывают дух!
Вы самостоятельно можете покататься по берегу или окрестностям.
Покупка сувениров.
Продолжение путешествий на велосипедах для желающих.
Велосипеды берутся только на сутки.
Обед.
После обеда свободное время.
Можно на месте приобрести дополнительные экскурсии или покататься на конях.
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Мыс Хобой
Сборы.
Завтрак.
Обзорная поездка на УАЗ до мыса Хобой и по острову Ольхон.
Эту поездку не пропускать ни в коем случае!
Красота увиденного впечатлила ни одного нашего туриста. И как всегда полный восторг от природы Байкала.
Переезд на корабле от о. Ольхон через все озеро Байкал.
Здесь многие ощущают ту самую мощь Байкала и его суровый характер!
Мы пройдем рядом с самым глубоким местом на Байкале.
Не стоит забывать, что Байкал является самым глубоким озером планеты!
Поскольку на Байкале, практически всегда волнение, то рекомендуем взять средства от укачивания.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин.
Ужин.
Ночь в поселке Усть-Баргузин.
Питание: Завтрак. Ужин.
Полуостров Святой Нос
Завтрак.
Восхождение на обзорную точку (ранее Крест) полуострова Святой Нос (3-5 часов), откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.
Вначале тропа петляет по лесу, а потом уходит в верх по склону горы. Небольшими переходами поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.
Перекус.
В солнечную погоду, вид очень впечатляет, но подъем в жаркую погоду немного утомляет. В любом случае возьмите с собой обязательно не менее 1 литра воды.
Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность).
Ночь в палатках.
Ужин.
До обзорной точки и потом со спуском по времени у Вас уйдет от 7 до 9 часов.
Питание: Завтрак. Обед перекус. Ужин.
Бухта Змеиная
Завтрак.
Переезд до местности Монахово.
Переход по живописной тропинке вдоль Байкала до бухты Змеиная.
Уникальное и живописное место с видами на острова и замечательными рассветами.
Идем с минимальным весом (необходимые вещи и перекус), наши остальные вещи привозят с одним из наших участников (выбирается из группы по желанию).
Возможен переезд всех участников на корабле за доп. плату.
Тропа идет прямо по берегу, скалы, отражение солнца и удивительные оттенки байкальской воды.
Самое лучшее на этой тропе, это то что она петляет вдоль берега Байкала с подъемами и спусками, и как правило именно такой контраст обзорных точек дает возможность насладится всей красотой озера.
Ночь в палатках.
Ужин на костре.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Сплав на байдарках до Горячих источников
Завтрак на костре.
Огромный песчаный пляж.
Рассвет прямо из-за Баргузинского Хребта.
Но! Для этого нужно проснуться пораньше, часов 7 утра.
Рано утром сплав на байдарках до Горячих источников (сплав может быть организован в другой день, зависит от погоды и других обстоятельств).
Принимаем ванны, отдыхаем, загораем. Возвращение в базовый лагерь.
Обед.
Отдых на живописном песчаном берегу.
Более 1 км песчаного пляжа.
Ужин.
Ночь в палатках.
Кругом практически нет цивилизации.
Сюда можно только доехать по воде или дойти пешком по тропе.
Питание готовит гид, участники оказывают посильную помощь в приготовлении.
Во время сплава Вы прикоснетесь к нетронутым уголкам природы озеро Байкал, Вас ждет купание в горячем целебном источнике, расположенном в бухте Змеиная.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Отдых на берегу Байкала
Завтрак.
Отдых на берегу Байкала.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Питание готовит гид, участники помогают в приготовлении.
Чивыркуйский залив по праву считается одним из лучших мест отдыха на Байкале.
Ночь в палатке.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Переезд до Монахово
Завтрак.
Переход до Монахово или бухты Сорожья.
Снаряжение и вещи перевозятся водным транспортом.
Участники несут свои личные вещи, одежду.
Возможен переезд на катере всем вместе по согласованию.
Еще раз любуемся видами на озеро Байкал.
Байкал после такого путешествия уже не отпускает, так и хочется пожить еще пару недель.
Уже понятно, что Байкал на долго останется в памяти с его удивительной красотой.
Обед.
Продолжение перехода.
Стоянка и ночь в палатке.
Ужин.
Питание: Завтрак. Обед. Ужин.
Отъезд в Улан-Удэ. Посещение Иволгинского Дацана
Завтрак.
Отъезд на автотранспорте в Улан-Удэ (для маленьких групп, отъезд на общественном транспорте).
Обед в дороге самостоятельно.
Встреча в Улан-Удэ.
Посещение Иволгинского Дацана.
Иволгинский дацан – это духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России.
Завершение программы в 20:00-21:00.
Обратно можно улететь двумя способами:
- На следующий день из Улан-Удэ. Для этого мы можем забронировать и выкупить ночь в гостинице.
- Переехать в Иркутск и улететь оттуда. Переехать или на автобусе или поезде. Автобус ходит каждые 2-3 часа. Билеты на поезд можно купить в кассе или на сайте РЖД
В любом случае мы сможем сделать и забронировать тот вариант, который Вас устроит.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках, а также размещение в гостиницах и на базах отдыха эконом класса с удобствами на этаже или на улице:
- в пос. Большие Коты (1-й, 2-й дни) – база отдыха эконом-класса (на базе отдыха не предусмотрено размещение в номерах с удобствами);
- в пос Листвянка (3-й день) – база отдыха эконом-класса;
- в г. Иркутск (4-й день) – гостиница, номера эконом или на блок;
- на острове Ольхон (5-й, 6-й, 7-й, 8-й дни) – база отдыха эконом-класса;
- в Баргузинском и Чивыркуйском заливах (9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й дни) – туристические палатки;
Стоимость тура на 1 человека – 245 100 рублей(3-4-х местное размещение эконом, удобства на этаже или в отдельном помещении).
- Доплата за 2 местный – 9000р/чел
- Доплата за 1 местный – 16000р/чел
- Доплата за 2 местный Благоустроенный – 18600р/чел
- Доплата за 1 местный Благоустроенный – 25000р/чел
Подробности и условия проживания уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбазы эконом-класса
На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Размещение 3-х, 4-хместное. Удобства на этаже или на территории. Подробности уточняйте при бронировании тура. Базы такого плана, как Ольхон, Как Дома, Берег Надежды, Байкал и т. п.
Палаточный лагерь
О предоставлении палатки нужно сообщить заранее – при этом предоставляется только место в палатке. Расселение не зависит от гендерного признака. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру за 7 дней до начала маршрута.
Гостиница в Иркутске и в пос. Усть-Баргузин
Гостиница, номера эконом или на блок в зависимости от выбранного варианта. Подробности уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе (на базах отдыха варит повар или гид)
- Встреча в Иркутске
- Проживание на базах отдыха по программе
- Размещение эконом или на блок (удобства на этаже). Возможно в некоторых местах, за доп. оплату благоустроенное
- Экскурсии по программе, входные билеты в музей
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Оплата за посещение национального парка
- Транспорт по программе
- Прокат байдарок и комплектующего снаряжения, а также группового снаряжения и квадроциклов
- Посещение пещер
- Групповая аптечка
- Прогулка на конях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из г. Улан-Удэ (по желанию можно переехать в Иркутск и вылететь обратно оттуда)
- Баня. Оплата на месте
- Переезд на корабле. Оплата на месте
- Услуги рыбалки, мопеды, сапы
- Юг Ольхона и др. доп. экскурсии
- Источники
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (ребенку – свидетельство о рождении), полис ОМС, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
- Рюкзак – для женщин объёмом не менее 70-80 л, для мужчин 80-90 л.
- Коврик полиуретановый.
- Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги).
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия.
- Ложка, кружка, ножик.
- Накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля.
- Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных медикаментов, не более 200 гр.).
- Фотоаппарат.
- Термос или пластиковая бутылка.
- Защитные средства от укусов кровососущих насекомых (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).
- Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.
- Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) – 1-2 шт.
- Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года.
- Кофта, флиска или т. п. (желательно из современных материалов) – 1-2 шт.
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года). Как правило, в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги. В холодное время года – можно использовать горнолыжный костюм или т. п. в зависимости от климатических условий.
- Носки простые (или трекинговые) – 2-4 пары.
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) – не менее 2 пары.
- Обувь 2 пары (для лета – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу).
- Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.).
- Трекинговые палки – рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- Перчатки летом – простые 2 пары.
Дорога из Улан-Удэ
Обратно можно улететь двумя способами.
1. На следующий день из Улан-Удэ. Для этого мы можем забронировать и выкупить ночь в гостинице.
2. Переехать в Иркутск и улететь оттуда. Переехать или на автобусе или поезде. Автобус ходит каждые 2-3 часа. Билеты на поезд можно купить в кассе или на сайте РЖД.
В любом случае мы сможем сделать и забронировать тот вариант, который Вас устроит.
Уточнения по туру
Фирма оставляет за собой право изменить программу по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта) – не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре - туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Требования к действиям туриста во время сплава
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах, по озеру или спокойной реке, то, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплав средств индивидуально.
Достопримечательности на маршруте
Большие Коты – свое название посёлок получил от слова «котки», или «ко́ты». Так в этих местах называлась деревянная обувь, которую изготовляли для каторжников. В Больших Котах находится «Музей Байкаловедения» и аквариум института биологии.
Иркутск – своё начало город ведёт с Иркутского острога, заложенного казаками под руководством Якова Похабова в 1661 году.
Листвянка – считается что поселение стихийно возникло в самом начале 18 века. в 1701-1725 годах и первыми жителями были вольные переселенцы. Со всех концов света ежегодно сюда стекаются тысячи туристов, которые хотят посмотреть на природное чудо – озеро Байкал.
Скала Скрипер – большой обособленный горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом.
Скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии. В 150 м на восток от Шаманской пещеры на скале из белого мрамора сохранились изображения шаманских бубнов, высеченные людьми ранней поры железного века. Около Шаманской пещеры на скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках. Ясно одно, что данное место уже долгие годы считается священным и заслуживает внимательного изучения. В современном представлении некоторых, оно является местом силы». Особенно это место красиво в утренние часы и на закате.
Мыс Хобой (по-бурятски – «клык, коренной зуб») – самый северный мыс на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.
Усть Баргузин – основан в 1666 году отрядом казака Гаврилы Ловцова в устье реки Баргузин. Первоначально населённый пункт располагался на правом берегу реки. После повышения уровня воды в Байкале из-за строительства Иркутской ГЭС в 1956 году был перенесен на более высокий левый берег. В поселке в настоящий момент еще сохранились дома, перенесенные при переселении.
Святой Нос – так называется полуостров, который находится на восточном побережье озера. Территория полуострова входит в Национальном Забайкальском парк и чтоб там совершать путешествия требуется специальное разрешение. Во время сплава Вы прикоснетесь к нетронутым уголкам природы озеро Байкал, Вас ждет купание в горячем целебном источнике, расположенном в бухте Змеиная. Отдых и рыбалка в теплом и живописном заливе озера Байкала. Общее расстояние вокруг святого носа около 110 км. Отдых в Бухте Змеиной.
Переезд на Ольхон и в поселок Усть-Баргузин
Переезд на Ольхон осуществляется на общественном пароме. Как правило в сезон бывают пробки и очередь. Поэтому с 2015 года, компанией принято решение довозить участников до парома одним транспортом, и после переезда на пароме другим транспортом (как правило на УАЗ (таблетка, буханка - народное название). Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Переезд в поселок Усть-Баргузин, в связи с прекращением регулярного рейсового сообщения на теплоходе с 2016 года, осуществляется на корабле класса «Ярославец». Переезд может быть осуществлен от местности «УЗУРЫ». Возможен переезд в любое время, в том числе и ночной.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.