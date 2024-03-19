Поэтому мы приглашаем вас на весенний Байкал: посетить туристскую Мекку юго-западного побережья – поселок Листвянка и сердце озера – легендарный, солнечный остров Ольхон.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень Черского
10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Прогулка по канатно-кресельной дороге на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Трансфер в г. Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
Экскурсионная программа: Байкальский музей, Подъем на Камень Черского.
Питание: обед в ресторане.
Обзорная экскурсия по острову Ольхон
После завтрака – трансфер на микроавтобусе на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.).
Переправа на Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.
После насыщенного дня дорожных впечатлений, сон на свежем воздухе деревянного дома будет глубоким и продолжительным.
Размещение на турбазе.
Занятием на вторую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по острову (пешая).
Питание: завтрак, ужин.
Экскурсия на мыс Хобой
Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.
Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
Экскурсионная программа: автомобильная экскурсия.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день на острове Ольхон
Свободный день на острове.
Любознательные за дополнительную плату могут посетить настоящую Бурятскую деревню, где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни.
Либо съездить на юг Ольхона (за доп. плату).
Экскурсия по южной части острова Ольхон.
Этот маршрут имеет более продолжительные остановки и более ровную дорогу.
С остановок в горах одновременно видно Большое и Малое моря.
В стоимость экскурсии включен обед.
На южном маршруте есть три главные остановки:
1. Смотровая площадка “Полевой Стан”, с которой открывается живописный вид на Малое море.
2. Озеро Ялга – самое крупное озеро на острове Ольхон. Его окружает живописный степной ландшафт. Озеро отделено от Малого моря тонкой естественной песчаной косой.
3. Курыканская стена. Археологический памятник, созданный в 7-8 веке н. э. По сей день там сохранились каменные ритуальные чаши курыканской культуры.
Экскурсионная программа: не включена, на выбор за дополнительную плату.
Питание: завтрак, ужин.
Возвращение в Иркутск
После завтрака на турбазе, на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.
Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.).
Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни.
Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути!
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
Питание: завтрак.
Встреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу Иркутску
После завтрака отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа.
Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.
А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни.
Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Экскурсионная программа: экскурсия в Усть-Орду, встреча с шаманом, экскурсия по городу Иркутску.
Питание: завтрак, обед – настоящая бурятская кухня.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иркутске и на турбазе на острове Ольхон.
Доплата за одноместное размещение – 23 400 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Гостиница "Ангара" располагается в историческом центре Иркутска. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 километра, до аэропорта 8 километров. Отель расположен напротив сквера им. Кирова, в центре культурной и деловой жизни города Иркутска.
В гостинице "Ангара" к вашим услугам:
- 2 ресторана (китайская, европейская кухни)
- Кафе
- Салон красоты
- Стоматологический кабинет
- Камера хранения
- Банкомат
- Бильярдный VIP-клуб
- Бар
Гостиница «Империя»
Гостиница расположена в историческом центре города Иркутска, на Нижней набережной реки Ангара, недалеко от сквера им. Кирова.
К услугам своих гостей гостиница предлагает:
- 49 номеров различной категории;
- ресторан в цокольном этаже;
- бар на 1 этаже;
- охраняемая парковка на 20 мест;
- конференц-зал на 1 этаже, рассчитанный на 30 человек;
- бизнес-центр на 1 этаже.
База отдыха «Хотэй»
Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю и терраса. На территории открыт ресторан, имеется общая кухня и общий лаундж. В комплексе предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей помещения для совещаний, банкетный зал и караоке.
В номерах установлен телевизор с плоским экраном и письменный стол и обустроена собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. Из окон открывается вид на озеро. В числе стандартных удобств — шкаф для одежды и чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Иркутске (3 ночи), на Ольхоне (3 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплую зимнюю одежду (куртку/пуховик, утепленные брюки или комбинезон, свитер);
- головной убор (теплую шапочку);
- теплую походную обувь для пеших прогулок и экскурсий;
- термобелье, шерстяные носки, перчатки/варежки;
- предметы личной гигиены;
- индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
- солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности размещения и питания?
В Иркутске, и на острове Ольхон – размещение в полностью благоустроенных номерах. Базовое размещение – двухместное; трехместное возможно по предварительному запросу; одноместное – по предварительному запросу, за доп. плату.
Питание – стандартное комплексное; в ресторанах, кафе/столовых, а также на некоторых экскурсиях – походное. Меню включает блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.
Дополнительно оплачивается: размещение в гостиницах свыше времени пребывания, указанного в программе; питание: 1-й день – завтрак и ужин, 2-й день – обед, 4-й день – обед, 5-й день – обед и ужин, 6-й день – ужин, 7-й день – обед и ужин; а лкогольные напитки; услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах, и не включенные в программу; любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.