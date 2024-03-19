Весна на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Если вы хотите побывать на Байкале, совсем необязательно ждать лета, чтобы с ним познакомиться. Байкал весной не менее красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче. Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть.

Поэтому мы приглашаем вас на весенний Байкал: посетить туристскую Мекку юго-западного побережья – поселок Листвянка и сердце озера – легендарный, солнечный остров Ольхон.
Весна на Байкале
Весна на Байкале
Весна на Байкале
Ближайшие даты:
30
мар
13
апр
28
апр

Что вас ожидает:

Сочная бурятская кухня
Сочная бурятская кухня
Нас ждет обед с аппетитными национальными блюдами бурятской кухни
Встреча с настоящим шаманом
Встреча с настоящим шаманом
Встретимся с настоящим шаманом и примем участие в исполнении одного из старинных ритуалов
Потрясающие панорамы Байкала
Потрясающие панорамы Байкала
По канатно-кресельной дороге поднимемся на Камень Черского

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень Черского

10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Прогулка по канатно-кресельной дороге на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Трансфер в г. Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

Экскурсионная программа: Байкальский музей, Подъем на Камень Черского.

Питание: обед в ресторане.

Экскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень ЧерскогоЭкскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень ЧерскогоЭкскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень ЧерскогоЭкскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень ЧерскогоЭкскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень Черского
2 день

Обзорная экскурсия по острову Ольхон

После завтрака – трансфер на микроавтобусе на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.).

Переправа на Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.

После насыщенного дня дорожных впечатлений, сон на свежем воздухе деревянного дома будет глубоким и продолжительным.

Размещение на турбазе.

Занятием на вторую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по острову (пешая).

Питание: завтрак, ужин.

Обзорная экскурсия по острову ОльхонОбзорная экскурсия по острову ОльхонОбзорная экскурсия по острову ОльхонОбзорная экскурсия по острову Ольхон
3 день

Экскурсия на мыс Хобой

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

Экскурсионная программа: автомобильная экскурсия.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
4 день

Свободный день на острове Ольхон

Свободный день на острове.

Любознательные за дополнительную плату могут посетить настоящую Бурятскую деревню, где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни.

Либо съездить на юг Ольхона (за доп. плату).

Экскурсия по южной части острова Ольхон.

Этот маршрут имеет более продолжительные остановки и более ровную дорогу.

С остановок в горах одновременно видно Большое и Малое моря.

В стоимость экскурсии включен обед.

На южном маршруте есть три главные остановки:

1. Смотровая площадка “Полевой Стан”, с которой открывается живописный вид на Малое море.

2. Озеро Ялга – самое крупное озеро на острове Ольхон. Его окружает живописный степной ландшафт. Озеро отделено от Малого моря тонкой естественной песчаной косой.

3. Курыканская стена. Археологический памятник, созданный в 7-8 веке н. э. По сей день там сохранились каменные ритуальные чаши курыканской культуры.

Экскурсионная программа: не включена, на выбор за дополнительную плату.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на острове ОльхонСвободный день на острове ОльхонСвободный день на острове ОльхонСвободный день на острове Ольхон
5 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака на турбазе, на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.

Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.).

Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни.

Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути!

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

Питание: завтрак.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
6 день

Встреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу Иркутску

После завтрака отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа.

Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.

А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни.

Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Экскурсионная программа: экскурсия в Усть-Орду, встреча с шаманом, экскурсия по городу Иркутску.

Питание: завтрак, обед – настоящая бурятская кухня.

Встреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу ИркутскуВстреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу ИркутскуВстреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу ИркутскуВстреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу ИркутскуВстреча с шаманом. Обзорная экскурсия по городу Иркутску
7 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иркутске и на турбазе на острове Ольхон.

Доплата за одноместное размещение – 23 400 руб.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

3 ночи

Гостиница "Ангара" располагается в историческом центре Иркутска. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 километра, до аэропорта 8 километров. Отель расположен напротив сквера им. Кирова, в центре культурной и деловой жизни города Иркутска.



В гостинице "Ангара" к вашим услугам:

- 2 ресторана (китайская, европейская кухни)

- Кафе

- Салон красоты

- Стоматологический кабинет

- Камера хранения

- Банкомат

- Бильярдный VIP-клуб

- Бар

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Гостиница «Империя»

3 ночи

Гостиница расположена в историческом центре города Иркутска, на Нижней набережной реки Ангара, недалеко от сквера им. Кирова.



К услугам своих гостей гостиница предлагает:

- 49 номеров различной категории;

- ресторан в цокольном этаже;

- бар на 1 этаже;

- охраняемая парковка на 20 мест;

- конференц-зал на 1 этаже, рассчитанный на 30 человек;

- бизнес-центр на 1 этаже.

Гостиница «Империя»Гостиница «Империя»Гостиница «Империя»Гостиница «Империя»Гостиница «Империя»Гостиница «Империя»

База отдыха «Хотэй»

3 ночи

Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю и терраса. На территории открыт ресторан, имеется общая кухня и общий лаундж. В комплексе предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей помещения для совещаний, банкетный зал и караоке.

В номерах установлен телевизор с плоским экраном и письменный стол и обустроена собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. Из окон открывается вид на озеро. В числе стандартных удобств — шкаф для одежды и чайник.

База отдыха «Хотэй»База отдыха «Хотэй»База отдыха «Хотэй»База отдыха «Хотэй»База отдыха «Хотэй»База отдыха «Хотэй»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (3 ночи), на Ольхоне (3 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплую зимнюю одежду (куртку/пуховик, утепленные брюки или комбинезон, свитер);
  • головной убор (теплую шапочку);
  • теплую походную обувь для пеших прогулок и экскурсий;
  • термобелье, шерстяные носки, перчатки/варежки;
  • предметы личной гигиены;
  • индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
  • солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности размещения и питания?

В Иркутске, и на острове Ольхон – размещение в полностью благоустроенных номерах. Базовое размещение – двухместное; трехместное возможно по предварительному запросу; одноместное – по предварительному запросу, за доп. плату.

Питание – стандартное комплексное; в ресторанах, кафе/столовых, а также на некоторых экскурсиях – походное. Меню включает блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.

Дополнительно оплачивается: размещение в гостиницах свыше времени пребывания, указанного в программе; питание: 1-й день – завтрак и ужин, 2-й день – обед, 4-й день – обед, 5-й день – обед и ужин, 6-й день – ужин, 7-й день – обед и ужин; а лкогольные напитки; услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах, и не включенные в программу; любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 мар 2024
Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
С
6 авг 2023
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
Л
12 июля 2023
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на цене, ни на программе. Так что получилась индивидуалочка по цене групповой) За время поездки мы ходили "по рукам". Довелось познакомиться с разными сотрудниками: Татьяна, Ирина, Павел, Баир. Все мастера своего дела, позитивные, интересные. Павлу пришлось с нами тяжело: 3-х дневный поход на пик Черского. А мы не подготовлены) Переоценили свои возможности. Но Павел держался!!! В пути менял план передвижения, учитывая наше физическое состояние. Для нас это был первый опыт похода со снаряжением, да ещё в горы, да ещё с дождем в начале маршрута! Спасибо Павлу за терпение и профессионализм! А готовит как, мммм!))) Отдельные слова благодарности Елизавете - постоянная поддержка через WhatsApp - оперативное решение любых вопросов и обеспечение благоприятных метеоусловий!!!))) PS: с "Большой Страной" путешествуем уже второй раз - полёт нормальный!
Отправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни наОтправились в путешествие 24.06-01.07. Предполагалась группа - не набралась, но это никак не отразилось ни на

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеВсе туры7-дневные турыВесенние

Похожие туры из Иркутска

Большое путешествие по Байкалу
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Байкалу
Россия, Иркутск
21 июля
25 июля
28 июля
1 авг
9130086 735 за человека
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
г. Иркутск
30 июня
21 июля
4 авг
от 245 100 за человека
Май на Байкале
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Май на Байкале
Иркутск
9 мая
54 200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
All Airlines
ХорошоТам