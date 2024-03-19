1 день

Экскурсия в Байкальский экологический музей. Подъем на камень Черского

10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

День начала пути и знакомства с Байкалом.

Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Прогулка по канатно-кресельной дороге на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет Хамар-Дабан на противоположном берегу.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Трансфер в г. Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

Экскурсионная программа: Байкальский музей, Подъем на Камень Черского.

Питание: обед в ресторане.