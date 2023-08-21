2 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице.

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.

В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.

До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

Прибытие на ж/д вокзал города Иркутск, трансфер в гостиницу.

Гид: гид – на кбжд.

Питание: завтрак.

Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).

Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала: 2000 рублей с человека.

Обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1300 рублей), заказать ланч бокс (1000 рублей), взять обед с собой.