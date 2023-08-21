Он сделает своеобразное кольцо вокруг озера по невероятно красивым местам, затронет знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу, мистический Ольхон и Иркутск.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча с табличкой.
Сбор группы:
- аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак в гостинице.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Прибытие на ж/д вокзал города Иркутск, трансфер в гостиницу.
Гид: гид – на кбжд.
Питание: завтрак.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).
Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала: 2000 рублей с человека.
Обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1300 рублей), заказать ланч бокс (1000 рублей), взять обед с собой.
Малое море
Завтрак в гостинице.
Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.
По прибытии на Малое Море – размещение в отеле и обед.
Небольшой отдых после дороги.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.
Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
Завтрак.
Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – база отдыха.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют “Движущимися песками”.
Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях.
Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Ужин на базе отдыха.
Гид: местный/гид-водитель.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
14:30 за Вами подойдет микроавтобус (время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером накануне у администратора базы отдыха).
Отправление в Иркутск, окончание программы: центр /жд вокзал/ аэропорт.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|52 590
|13 000
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Гостевой дом «Эльдорадо» или аналогичный
База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание по программе: в Иркутске - гостиница (номер с удобствами) в Листвянке - гостиница/база отдыха (номер с удобствами) на Малом Море - база отдыха (номер с удобствами)
- В Иркутске - гостиница (номер с удобствами) в Листвянке - гостиница/база отдыха (номер с удобствами)
- На Малом Море - база отдыха (номер с удобствами)
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак3-4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак
- 3-4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД) пешеходная экскурсия по побережью Малого моряоднодневный тур но остров Ольхон (до мыса Хобой)
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Однодневный тур но остров Ольхон (до мыса Хобой)
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейКБЖДсбор Прибайкальского национального парка
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- КБЖД
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Доплата за гарантированное место со стороны Байкала на экскурсии по КБЖД - 2 000 рублей с человека
- Питание в поезде на экскурсии по КБЖД (при бронировании тура):обед - 1 300 рублейзаказать ланч бокс - 1000 рублей
- Обед - 1 300 рублей
- Заказать ланч бокс - 1000 рублей
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какое время брать обратные билеты?
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т. к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19 – 20.30.
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе, предлагаем следующие варианты:
1. выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы
2. индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 10 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов).
3. доп. ночь в Иркутске (стоимость от 4200 рублей за одноместный номер, от 5200 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Красота озера и невероятные творения природы, живописные и сакральные места восхищают и завораживают.
Осталась масса непередаваемых эмоций! Рекомендую всем посетить Байкал и зарядиться его энергией.