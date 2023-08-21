Семь граней Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
На 5 дней мы приглашаем Вас в этот интересный маршрут, который собрал в себе все красоты Байкала.

Он сделает своеобразное кольцо вокруг озера по невероятно красивым местам, затронет знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу, мистический Ольхон и Иркутск.
Семь граней Байкала
Семь граней Байкала
Семь граней Байкала
Ближайшие даты:
16
июн
30
июн
28
июл
11
авг
25
авг
8
сен

Что вас ожидает:

Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Познакомимся с милейшими нерпами, живущих в аквариумах музея Байкала
Легенды Священного озера
Легенды Священного озера
Гид расскажет нам увлекательные факты о шаманах и мистическом острове Ольхон
Золотая пряжка России
Золотая пряжка России
Полюбуемся уникальными сооружениями, а также прогуляемся по тоннелям и каменным мостам
Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Попробуем байкальскую рыбку, приготовленную разными способами на рыбном рынке в Листвянке
Сибирский Париж
Сибирский Париж
Узнаем очень интересную, подчас печальную и героическую историю старого Иркутска

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Встреча с табличкой.

Сбор группы:

  • аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
  • ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынокОбзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак в гостинице.

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.

В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.

До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

Прибытие на ж/д вокзал города Иркутск, трансфер в гостиницу.

Гид: гид – на кбжд.

Питание: завтрак.

Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда).

Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала: 2000 рублей с человека.

Обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1300 рублей), заказать ланч бокс (1000 рублей), взять обед с собой.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Малое море

Завтрак в гостинице.

Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.

Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.

Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.

Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.

По прибытии на Малое Море – размещение в отеле и обед.

Небольшой отдых после дороги.

Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.

Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
4 день

Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой

Завтрак.

Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – база отдыха.

Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.

И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.

Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют “Движущимися песками”.

Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях.

Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.

Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.

После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.

Ужин на базе отдыха.

Гид: местный/гид-водитель.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Экскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
5 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

14:30 за Вами подойдет микроавтобус (время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером накануне у администратора базы отдыха).

Отправление в Иркутск, окончание программы: центр /жд вокзал/ аэропорт.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка (ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах/гостевых домах, номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное Доплата за 1-местное
52 59013 000

Варианты проживания

Отель «Яковлев» или аналогичный

1 ночь

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.

К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.

Отель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичныйОтель «Яковлев» или аналогичный

Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичныйГостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный

Гостевой дом «Эльдорадо» или аналогичный

2 ночи

База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.

Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.

В гостевом доме можно взять напрокат велосипед.

Гостевой дом «Эльдорадо» или аналогичныйГостевой дом «Эльдорадо» или аналогичныйГостевой дом «Эльдорадо» или аналогичныйГостевой дом «Эльдорадо» или аналогичныйГостевой дом «Эльдорадо» или аналогичныйГостевой дом «Эльдорадо» или аналогичный

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе: в Иркутске - гостиница (номер с удобствами) в Листвянке - гостиница/база отдыха (номер с удобствами) на Малом Море - база отдыха (номер с удобствами)
  • В Иркутске - гостиница (номер с удобствами) в Листвянке - гостиница/база отдыха (номер с удобствами)
  • На Малом Море - база отдыха (номер с удобствами)
  • Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак3-4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2 день - завтрак
  • 3-4 день - завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по ЛиствянкеКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД) пешеходная экскурсия по побережью Малого моряоднодневный тур но остров Ольхон (до мыса Хобой)
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
  • Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
  • Однодневный тур но остров Ольхон (до мыса Хобой)
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музейКБЖДсбор Прибайкальского национального парка
  • Музей «Тальцы»
  • Байкальский музей
  • КБЖД
  • Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Доплата за гарантированное место со стороны Байкала на экскурсии по КБЖД - 2 000 рублей с человека
  • Питание в поезде на экскурсии по КБЖД (при бронировании тура):обед - 1 300 рублейзаказать ланч бокс - 1000 рублей
  • Обед - 1 300 рублей
  • Заказать ланч бокс - 1000 рублей
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
  • теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
  • кепи или бейсболку;
  • куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
  • солнцезащитные очки;
  • лекарства, средства личной гигиены;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какое время брать обратные билеты?

Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т. к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19 – 20.30.

Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе, предлагаем следующие варианты:

1. выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы

2. индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 10 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов).

3. доп. ночь в Иркутске (стоимость от 4200 рублей за одноместный номер, от 5200 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
21 авг 2023
Путешествие на Байкал оставило незабываемое впечатление!
Красота озера и невероятные творения природы, живописные и сакральные места восхищают и завораживают.
Осталась масса непередаваемых эмоций! Рекомендую всем посетить Байкал и зарядиться его энергией.
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

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