2 день

Остров Ольхон

Завтрак.

Однодневный тур на остров Ольхон.

Маршрут: база отдыха – паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Сарайский пляж – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте левый – база отдыха.

Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон через пролив Ольхонские ворота.

Далее по мере нашего продвижения к центру острова мы увидим:

Залив Загли (Ташкайская губа) – самое солнечное место в Иркутской области.

Мыс Кобылья голова – по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала.

Существует легенда о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе и оставили после себя огромный чан.

Мыс Хоргой – здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.

А на перевале – обо в честь ежина – духа перевала.

Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.

И вот наконец-то перед нами открывается чудесный вид на “визитную карточку Байкала”, одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.

Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.

Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.

Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.

Урочище Песчаное – (миниатюра известной Бухты Песчаная).

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.

Саган-Хушун –“белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.

Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.

Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.

И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.

Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

После пешеходной прогулки до мыса Хобой у нас будет пикник на свежем воздухе, с ухой из Байкальской рыбки.

Возвращение на базу отдыха, ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.