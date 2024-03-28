Посетим музей деревянного зодчества под открытым небом “Тальцы” и байкальский музей с его аквариумами.
Увидим невероятные пейзажи Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
мая
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском. Музей «Тальцы». Байкальский музей. Листвянка
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Трансфер на Байкал.
По пути посещение музея деревянного зодчества “Тальцы”, где собранно более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум, остановка у Шаман-камня, музея Байкала.
Лучше чем здесь, Вы не узнаете о подводном мире Байкала нигде.
Затем прогулка по Листвянке с посещением рыбного и сувенирного рынков.
Возвращение в Иркутск, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице (благ. номер).
Питание: завтрак.
Гид: да.
Малое море
Завтрак.
После завтрака – отъезд на Байкал – на Малое Море (250 км, 4-5 часов).
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
По прибытии на Малое Море – размещение на базе отдыха.
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Вы увидите пролив Ольхонские ворота, остров Огой, а также мыс Кобылья голова.
Мыс завершает узкий холмистый полуостров, выдающийся в озеро.
Ужин.
Гид: да.
Питание: завтрак, ужин.
Отдых на туристической базе
Отдых на базе отдыха.
Питание: завтрак и ужин.
В один из дней: Целодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой.
Гид во время экскурсии: местный/водитель.
Обед-пикник с ухой во время экскурсии.
Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И конечно же мы посетим самые значимые места острова: Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
На мысе Хобой находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Переезд до турбазы.
Окончание экскурсии.
Отдых на туристической базе
Отдых на базе отдыха.
Питание: завтрак и ужин.
Экскурсии за дополнительную плату, по желанию.
Отдых на туристической базе
Отдых на базе отдыха.
Питание: завтрак и ужин.
Экскурсии за дополнительную плату, по желанию.
Свободный день. Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Трансфер в Иркутск.
Ориентировочное время выезда с 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне.
Размещение в гостинице.
Свободное время в Иркутске.
Вы сможете посетить Набережную Ангары, прогуляться и сделать фотографии на фоне церквей на закате, а также посетить прогулочную Верхнюю Набережную, где расположилось множество кафе и ресторанчиков.
Гид: нет.
Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Окончание программы (расчетный час в гостинице 12:00).
Трансфер на жд вокзал или в аэропорт к Вашему времени отъезда (необходимо сообщить номер рейса и время трансфера в первый день гиду).
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Расчетный час в гостинице 12:00, трансфер может быть предоставлен к любому времени по Вашему желанию (время отъезда необходимо сообщить гиду в первый день тура), однако номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение / даты
|май, июнь, сентябрь
|июль, август
|2-3-местное
|46 890
|52 800
|Доплата за 1-местное
|19 000
Варианты проживания
Гостиница Матрешка или аналогичная
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
База отдыха Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день - завтрак 2-5 день - завтрак, ужин6-7 день - завтракобед в день проведения экскурсии на Хобой
- 1 день - завтрак
- 2-5 день - завтрак, ужин
- 6-7 день - завтрак
- Обед в день проведения экскурсии на Хобой
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Иркутскуцелодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкалапешеходная экскурсия на Малом морецелодневный тур на остров Ольхон (мыс Хобой)
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Целодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкала
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Целодневный тур на остров Ольхон (мыс Хобой)
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы» Байкальский музей
- Музей «Тальцы»
- Байкальский музей
- Сбор за посещение Прибайкальского Национального Парка
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов) 3800 рублей с человека
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека
Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Сарма.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога — это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…
Сафари по Тажеранским степям – ориентировочная стоимость 3800 рублей с человека;
В этой экскурсии, Вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажеранские степи. Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на соседнее государство. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интересные места степей. Услышите много легенд и преданий, а также узнаете много особенностей местной природы и жизни на этом участке.
По Тажеранам к Анге - ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена), возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
- В низкий сезон не гарантируется набор групповых экскурсий, в таком случае Вам будет предложен индивидуальный маршрут, водная экскурсия на остров Огой проводится в июле и августе (также: вторая половина июня и первая половина сентября)
- Стоимость указана на 1 чел при группе, может меняться в зависимости от кол-ва чел в группе;
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, а так же кол-ва чел в группе.