1 день

Трансфер в п. Листвянка. Посещение музея Байкала и камня Черского

Прибытие в Иркутск.

Встреча группы в аэропорту города в 11:00.

Посадка в автотранспорт.

Получение провизии и оформление разрешения в национальный парк (оплата включена в стоимость тура).

Переезд на автобусе в п. Листвянка (70 км).

Посещение музея Байкала.

Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.

Поездка занимает 60 минут и очень живописна.

Посещение камня Черского, панорамный вид на Ангару.

Посещение музея. Музей в поселке уникален и единственный имеющий небольшой аквариум с представителями озера.

Здесь можно почитать о Байкале, рассмотреть различные модели озера, в итоге узнать, как можно больше, чтобы потом наше путешествие было уже приятным дополнением к полученным знаниям.

Обед в посёлке Листвянка (самостоятельно, у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля, время на обед – 1 час).

Размещение на базе отдыха эконом класса.

Размещение по 2-3-4 человека.

Обсуждение планов, распределение продуктов.

Знакомство с участниками.

Распределение дежурства!

Подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал. Будет намного легче идти, если у Вас с собой будут сани или волокуши. При этом сани могут быть обычные, детские. По запросу- возможна аренда).

Техника безопасности на маршруте.

Ужин в кафе самостоятельно (не входит в стоимость).