Даже, если вы опытный путешественник, вас не оставят равнодушными масштабные причуды прозрачного льда и красота этих мест, они влюбляют в себя с первого взгляда.
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер в п. Листвянка. Посещение музея Байкала и камня Черского
Прибытие в Иркутск.
Встреча группы в аэропорту города в 11:00.
Посадка в автотранспорт.
Получение провизии и оформление разрешения в национальный парк (оплата включена в стоимость тура).
Переезд на автобусе в п. Листвянка (70 км).
Посещение музея Байкала.
Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.
Поездка занимает 60 минут и очень живописна.
Посещение камня Черского, панорамный вид на Ангару.
Посещение музея. Музей в поселке уникален и единственный имеющий небольшой аквариум с представителями озера.
Здесь можно почитать о Байкале, рассмотреть различные модели озера, в итоге узнать, как можно больше, чтобы потом наше путешествие было уже приятным дополнением к полученным знаниям.
Обед в посёлке Листвянка (самостоятельно, у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля, время на обед – 1 час).
Размещение на базе отдыха эконом класса.
Размещение по 2-3-4 человека.
Обсуждение планов, распределение продуктов.
Знакомство с участниками.
Распределение дежурства!
Подготовка и проверка снаряжения (лыжи, коньки, палки — для тех, кто взял с собой или арендовал. Будет намного легче идти, если у Вас с собой будут сани или волокуши. При этом сани могут быть обычные, детские. По запросу- возможна аренда).
Техника безопасности на маршруте.
Ужин в кафе самостоятельно (не входит в стоимость).
Переход по льду Байкала до поселка Большие Коты
Завтрак.
Переход по Байкалу до поселка Большие Коты.
Разминочный и нетрудный переход (около 15 км).
Живописный участок, особенно в солнечную погоду, но Байкал тут часто покрыт снегом и самое лучшее нас ждет еще впереди.
Скалы, лед, наледи.
Байкал очень красив именно на льду.
Переход осуществляется на коньках, лыжах или пешком (обязательно нужно купить резинки с шипами для хождения по льду, гололеду, как правило продаются зимой в каждом городе. В ином случае придется вкручивать саморезы прямо в обувь).
Каждый участник выходит на Байкал в теплых ботинках, а коньки берет с собой.
При хорошем состоянии льда — надеваем коньки.
Как правило к обеду мы уже будем на месте.
После обеда подъем на обзорную точку для желающих.
Ночь на Базе отдыха.
Ужин.
Переход до мыса Кадильный. Восхождение на гору Скрипер
Завтрак.
Переход до мыса Кадильный (11 км).
По пути делаем восхождение на гору Скрипер (вещи оставляем внизу), откуда открывается панорама озера во всей красоте!
Внизу под скалами, можно наблюдать огромные торосы байкальского льда, толщиной до 1 метра.
Ночь на кордоне кадильный или поселке Большое Голоустное.
Зависит от темпа группы.
Ужин.
Ночь на Базе отдыха в поселке Большое Голоустное или на кардоне на мысе Кадильный (супер эконом, деревянные кровати и т. п. 1 местного и 2х местного размещения нет).
Переход до поселка Большое Голоустное
Завтрак.
Переход до поселка Большое Голоустное (17-20 км).
Идем на коньках, лыжах или пешком.
Обед в виде перекуса на льду.
При плохом состоянии льда, обход вдоль берега.
Баня вечером.
Ночь на базе отдыха.
Переход по льду до бухты Песчаная
Завтрак.
Переход по Байкалу (около 25 км).
Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду.
Скалы, лед, наледи.
И Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда).
Можно переехать на хивусе за доп. оплату. Зависит от погодных условий или от желаний участника.
При хорошем состоянии льда — одеваем коньки.
Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная.
Перекус или обед (зависит от погоды).
Осмотр прозрачного льда Байкала.
Удивительно прозрачного.
Вечером — знаменитая бухта Песчаная.
Ночевка в домиках с удобствами на улице.
В номере рукомойник.
Опыт показывает, что скорость в коньках достаточно высокая, как правило это расстояние легко преодолевается за 4-5 часов.
Пешком уходит — 8 — 9 часов.
Ужин.
Знакомство с Байкалом в районе бухты Песчаная
Завтрак.
Сегодня совершим только радиальные выходы, осматриваем Большую Колокольню, наледи на скалах!
Делаем фотографии.
Обед на льду Байкала!
Днем, при хорошей погоде — отличное яркое солнце!
Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.
Красота с Птичьего полета.
Фотографируемся с высоты птичьего полета.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Обед.
Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты.
Подъем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.
Баня (оплачивается дополнительно).
Ужин.
Ночь на Базе отдыха.
Свободный день
Запасной день. На случай непогоды.
Катание на коньках по Байкалу.
Фотосессии.
Осматриваем лучшие места.
Отдыхаем, играем, общаемся.
Переход на коньках в п. Голоустное
Завтракаем и выходим на коньках или пешком в п. Голоустное рано утром, практически на рассвете.
За дополнительную плату можно уехать на катере Хивус в Листвянку или до поселка Большое Голоустное. (оплачивается дополнительно).
Ночевка в п. Голоустное или в Листвянке.
Прощальный ужин.
Отъезд
Ранний завтрак.
Отъезд в г. Иркутск на рейсовом транспорте самостоятельно.
Желающие могут остаться и провести пару дней катаясь на снегоходах, собачьих упряжках, посетить музей и др. Также можно покататься в Байкальске на сноуборде и горных лыжах (не входит в стоимость тура, оплачивается дополнительно).
Информируем, что если Вы хотите приобрести эти услуги, то это нужно сделать заранее (особенно собачьи упряжки). Желательно указать об этом в заявке.
Проживание
Тур предполагает размещение на базах эконом-класса по 3 – 6 человек в номере с удобствами на улице или на этаже.
Доплата за двухместное размещение 5 600 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение 16 000 руб. /чел.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Базы отдыха по маршруту следования
Размещение на базах эконом-класса по 3 – 6 человек в номере с удобствами на улице или на этаже. На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
На кордоне Кадильный размещение супер-эконом – на полу или на деревянных кроватях в спальниках.
В бухте Песчаная размещение в домиках с удобствами на улице, в номере рукомойник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Питание по программе (готовят сами участники)
- Транспорт
- Размещение на базах и приютах по 3-6 человека в номере (удобства на улице или этаже)
- Работа инструктора
- Оформление разрешения для посещения национального парка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер до Иркутска по окончанию тура
- Страховка
- Катер на воздушной подушке
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
- Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
- Рюкзак для личный вещей 60 литров.
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Ложка, кружка, чашка, ножик.
- Спички, или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
Необходимая одежда:
- Нижнее белье.
- Термобелье 1 шт.
- Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
- Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
- Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
- Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
- Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
- Перчатки утепленные и варежки зимние.
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Правила для участников тура
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- устанавливают палатки;
- заготавливают дрова;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура! Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства.
ВАЖНО! Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Сопровождение на маршруте
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы. Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, т. к. в активном туре главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре – туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Питание на маршруте
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари). Участники тура готовят самостоятельно.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее за 15-30 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов. Заказ индивидуального питания повлечет изменение в стоимости тура.
Скидки
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для кого подойдет этот тур?
Программа Узоры Байкальского льда для тех кто мечтает увидеть прозрачный Байкальский лед, его торосы, скалы в сосульках, но при этом готов к активным переходам и недорогому размещению. Все размещения на базах и приютах! Настоящая солнечная зима и необыкновенный лед Байкала! Вы можете идти на коньках или просто пешком + переезд на катере с воздушной подушкой (доп. плата).