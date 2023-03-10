Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Вы рассмотрите необычные формы льда — наплески, пузырьки, сокуи, заглянете в завораживающие ледяные пещеры и гроты, поучаствуете в весёлом обряде и исследуете достопримечательности священных островов Ольхон и Огой.
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 14 лет.
Проживание. В гостевом доме, в 2-3-местных номерах.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды во 2-й и 3-й дни. Остальные обеды и ужины — за свой счёт.
Программа тура по дням
Переезд на Ольхон и прогулка
Мы встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон, географический и исторический центр озера. В пути вы отдохнёте от перелёта и полюбуетесь проплывающими за окном видами.
По прибытии в Хужир разместимся в гостевом доме, прогуляемся по берегу и рассмотрим первый лёд.
Вечером насладимся красками заката у 13 столбов перед скалой Шаманка, которые называются сэрге. Их считают священными, а разноцветные кусочки ткани на них — это просьбы и желания, обращённые путешественниками и местными к богам и духам.
Ночь в гостевом доме.
Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»
Сегодня исследуем Ольхон и священный Огой — небольшой необитаемый остров. Дойдём до его главной достопримечательности — белоснежной буддистской ступы Просветления, посвящённой женскому духу, носительнице тайных учений. Посмотрим на южный мыс, в силуэте которого угадывается дракон, отчего он и получил своё название.
Снова побываем на мысе Бурхан у скалы Шаманка, покрытой яркими лишайниками красного цвета. Шаманы Бурятии и Якутии чтят её как место для паломничества: по преданиям здесь обитает главный дух Байкала.
Полюбуемся кромкой льда на поверхности озера, заглянем в ледовые гроты, напоминающие жилище Снежной королевы. Пообедаем горячей едой прямо на льду и проведём ритуал «Поцелуй Байкала» — используем лёд в качестве рюмок — будет весело! Вечером согреемся в баньке, где и поужинаем.
Мыс Хобой, скалы Три брата, обед на льду
В этот день побываем в северной части острова — на мысе Хобой со столбовидной скалой, торчащей, как острый клык, рассмотреть которую можно только выбравшись на лёд. Затем отправимся на мыс Саган-Хушун, что означает «белый мыс» из-за скал из светлого мрамора. Увидим скалы Три брата, узнаем легенду, связанную с ними, посетим мыс Шунтэ (мыс Любви).
Вас ждёт удивительный прозрачный лёд Байкала прямо под ногами — кажется, что идёшь по тонкому стеклу, ощущения непередаваемые! Впечатлимся наледями на скалах, их причудливыми узорами, скрывающими гроты и пещеры.
Обед снова устроим на природном «катке», а к вечеру вернёмся отдыхать в гостевой дом.
Отъезд
Прощаемся с Байкалом и отправляемся в Иркутск. Дорога продлится около 5 часов вдоль Тажеранской и сибирской степей с учётом времени на обед (традиционная кухня).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды во 2-й и 3-й дни тура
- Трансферы на все локации (во 2-й и 3-й дни на «уазике»)
- Посещение бани
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды в 1-й и 4-й дни, ужины