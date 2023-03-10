Алмазное сияние байкальского льда
Авторский тур в Иркутске

Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»

5
1 отзыв
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он превращается в настоящую сокровищницу — его замёрзшая гладь сверкает как драгоценности на солнце и поражает с первого взгляда.

Вы рассмотрите необычные формы льда — наплески, пузырьки, сокуи, заглянете в завораживающие ледяные пещеры и гроты, поучаствуете в весёлом обряде и исследуете достопримечательности священных островов Ольхон и Огой.
Алмазное сияние байкальского льда
Алмазное сияние байкальского льда
Алмазное сияние байкальского льда
Ближайшие даты:
21
фев
7
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 14 лет.

Проживание. В гостевом доме, в 2-3-местных номерах.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды во 2-й и 3-й дни. Остальные обеды и ужины — за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон и прогулка

Мы встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон, географический и исторический центр озера. В пути вы отдохнёте от перелёта и полюбуетесь проплывающими за окном видами.
По прибытии в Хужир разместимся в гостевом доме, прогуляемся по берегу и рассмотрим первый лёд.

Вечером насладимся красками заката у 13 столбов перед скалой Шаманка, которые называются сэрге. Их считают священными, а разноцветные кусочки ткани на них — это просьбы и желания, обращённые путешественниками и местными к богам и духам.
Ночь в гостевом доме.

Переезд на Ольхон и прогулкаПереезд на Ольхон и прогулкаПереезд на Ольхон и прогулкаПереезд на Ольхон и прогулка
2 день

Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»

Сегодня исследуем Ольхон и священный Огой — небольшой необитаемый остров. Дойдём до его главной достопримечательности — белоснежной буддистской ступы Просветления, посвящённой женскому духу, носительнице тайных учений. Посмотрим на южный мыс, в силуэте которого угадывается дракон, отчего он и получил своё название.

Снова побываем на мысе Бурхан у скалы Шаманка, покрытой яркими лишайниками красного цвета. Шаманы Бурятии и Якутии чтят её как место для паломничества: по преданиям здесь обитает главный дух Байкала.

Полюбуемся кромкой льда на поверхности озера, заглянем в ледовые гроты, напоминающие жилище Снежной королевы. Пообедаем горячей едой прямо на льду и проведём ритуал «Поцелуй Байкала» — используем лёд в качестве рюмок — будет весело! Вечером согреемся в баньке, где и поужинаем.

Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»Ступа Просветления, скала Шаманка и «Поцелуй Байкала»
3 день

Мыс Хобой, скалы Три брата, обед на льду

В этот день побываем в северной части острова — на мысе Хобой со столбовидной скалой, торчащей, как острый клык, рассмотреть которую можно только выбравшись на лёд. Затем отправимся на мыс Саган-Хушун, что означает «белый мыс» из-за скал из светлого мрамора. Увидим скалы Три брата, узнаем легенду, связанную с ними, посетим мыс Шунтэ (мыс Любви).

Вас ждёт удивительный прозрачный лёд Байкала прямо под ногами — кажется, что идёшь по тонкому стеклу, ощущения непередаваемые! Впечатлимся наледями на скалах, их причудливыми узорами, скрывающими гроты и пещеры.

Обед снова устроим на природном «катке», а к вечеру вернёмся отдыхать в гостевой дом.

Мыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льдуМыс Хобой, скалы Три брата, обед на льду
4 день

Отъезд

Прощаемся с Байкалом и отправляемся в Иркутск. Дорога продлится около 5 часов вдоль Тажеранской и сибирской степей с учётом времени на обед (традиционная кухня).

ОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды во 2-й и 3-й дни тура
  • Трансферы на все локации (во 2-й и 3-й дни на «уазике»)
  • Посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды в 1-й и 4-й дни, ужины
Место начала и завершения?
Иркутск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
10 мар 2023
Компанией друзей путешествовали по программе «Алмазное сияние байкальского льда» с 27.02 по 02.03. Остались только положительные эмоции, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая возвращением в город Иркутск. Организацией тура довольны. Большое спасибо Татьяне, приятная, энергичная девушка за экскурсии, эмоции, памятные фото и видео! Невероятные впечатления от поездки, хочется повторить! Всем советуем посетить Байкал с travel_tiana_iuliia!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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