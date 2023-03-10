Мы встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон, географический и исторический центр озера. В пути вы отдохнёте от перелёта и полюбуетесь проплывающими за окном видами.

По прибытии в Хужир разместимся в гостевом доме, прогуляемся по берегу и рассмотрим первый лёд.

Вечером насладимся красками заката у 13 столбов перед скалой Шаманка, которые называются сэрге. Их считают священными, а разноцветные кусочки ткани на них — это просьбы и желания, обращённые путешественниками и местными к богам и духам.

Ночь в гостевом доме.