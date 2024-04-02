Музей Байкала – туры в Иркутске

Найдено 7 туров в категории «Музей Байкала» в Иркутске, цены от 26 520 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Байкал
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классический Байкал
Начало: Россия, Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
80 000 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700 за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000 за человека
Перезагрузка на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Перезагрузка на Байкале
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 26 520 за человека
Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 000 за человека
Узоры Байкальского Льда
🚶 Пешая
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Узоры Байкальского Льда
Начало: г. Иркутск
3 мар в 10:00
11 мар в 10:00
8600074 300 за человека
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Перезагрузка на Байкале
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Перезагрузка на Байкале
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Узоры Байкальского Льда
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • П
    Пётр
    14 сентября 2023
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось. 1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места
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    никак нельзя сравнить между собой, но они оба великолепны в плане природы. Древний лес в Хамар-Дабане просто потрясающий по своему виду. Байкал и о. Ольхон также меня покорил своей красотой, что очень хочется посетить его зимой) 2) 9 дней мало, нужно на тур тратить 10 дней. Первая часть тура выходит 3 дня. 1 день - подход к турбазе. 19 км пешком и обязательно нужно брать заброску, экономит время. Удивило что на турбазе платная вода… и нет источников воды в горах возле турбазы. Я был во многих походах на Кавказа и первый с таким сталкиваюсь. 2 день - восхождение на пик Черского и в программе у нас указано было что мы будем идти ещё до водопадов на обратном пути, но по времени на это не хватит за 1 день, поэтому нужен 3 день на посещение водопадов. Соответственно 4 день это спуск обратно до базы отдыха. 3) По Ольхону дней мне хватило для посещения. Проживание на Ольхоне в гостевых домах отличное, был хороший завтрак. По экскурсиям - очень много разных и интересных. Была объездная экскурсия к мысу Хобой, в которой был обед с ухой, прекрасная была уха. Водителю, который приготовил, респект ему) Что не понравилось: 1) Еда в первой части тура. Сухофруктов не было к каше, сладкого умеренно, тушенка была 1 банка на 8 человек. Так как шли на 3 дня можно было на утро делать бутерброды, и соответственно взять больше колбасы и сыра. Кстати про хлеб, максимум 1 кусок на обе. 2) Переезд из Слюдянки до Ольхона, через Иркутск. Утром в 6-00 едет электричка 3 часа до Иркутска и потом от города мы ехали 5 часов до Хужира. Очень умотались, тут организатором стоит организовать трансфер на микроавтобусе, сэкономить можно 2 часа в дороге и учесть расходы в тур. 3) Палатки и коврики лучше брать свои, так как те палатки которые были предложены другим участникам похода были не очень. В общем за организацию тура 3 из 5 баллов в первой части тура, вторая часть тура 5 из 5. Обязательно вернусь зимой на Байкал)

  • М
    Мария
    12 сентября 2023
    Перезагрузка на Байкале
    Программа тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам и водителям за интересные и комфортные поездки)
    Программа тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам иПрограмма тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам иПрограмма тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам и
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Классический Байкал
    Спасибо огромное за организацию, так получилось что была одна в туре, меня встретили, везде отвезли, разместили, много рассказывала, сама директор принимающей стороны, все переезды и экскурсии чётко, все очень понравилось, природа Байкала просто поражает своей мощностью и красотой!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музей Байкала»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Классический Байкал
  2. Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
  3. От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
  4. Перезагрузка на Байкале
  5. Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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