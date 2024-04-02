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Авторский тур
6 дней
Классический Байкал
Начало: Россия, Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на Байкале
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 26 520₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Красоты Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
Узоры Байкальского Льда
Начало: г. Иркутск
3 мар в 10:00
11 мар в 10:00
8600074 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ППётр14 сентября 2023Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось. 1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места
- ММария12 сентября 2023Программа тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам и водителям за интересные и комфортные поездки)
- ООльга12 сентября 2023Спасибо огромное за организацию, так получилось что была одна в туре, меня встретили, везде отвезли, разместили, много рассказывала, сама директор принимающей стороны, все переезды и экскурсии чётко, все очень понравилось, природа Байкала просто поражает своей мощностью и красотой!
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