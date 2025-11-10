Предлагаем покинуть на один день Иркутск и отправить в насыщенное, увлекательное, полное ярких впечатлений приключение.
Нас ждет зимний Байкал и его главные локации Не упустите возможность прикоснуться к тайнам озера и увидеть своими глазами чудо здешней природы — ходульные деревья, а также сделать фотографии на фоне байкальских пейзажей.
Описание экскурсии
Природное искусство БайкалаОтправляемся в путешествие по Байкалу с посещением самых интересных и красивых зимних локаций. Вы увидите прозрачный легендарный лед, метановые пузыри, ходульные деревья и многое другое. Вперед к приключениям! Вас ждет незабываемое путешествие в мир древних легенд и потрясающей природы. Главной достопримечательностью станет встреча с легендарными ходульными деревьями — уникальным природным феноменом, не имеющим аналогов в других уголках мира. Деревья получили название благодаря мощным, выпирающим из земли корням. Они действительно напоминают гигантов, которые стоят на высоких ходулях. Вы увидите, как эти мощные корни, часто переплетающиеся между собой, создают причудливые скульптурные композиции, превращая берег Байкала в настоящую галерею природного искусства. На экскурсии вы сможете запечатлеть величественные ходульные деревья на фоне кристального льда Байкала, в окружении живописных пейзажей. Опытный гид подробно расскажет об истории этих мест, а также поделится захватывающими легендами, передаваемыми из поколения в поколение местными жителями.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
