Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем покинуть на один день Иркутск и отправить в насыщенное, увлекательное, полное ярких впечатлений приключение.



Нас ждет зимний Байкал и его главные локации Не упустите возможность прикоснуться к тайнам озера и увидеть своими глазами чудо здешней природы — ходульные деревья, а также сделать фотографии на фоне байкальских пейзажей.

Описание экскурсии Природное искусство Байкала Отправляемся в путешествие по Байкалу с посещением самых интересных и красивых зимних локаций. Вы увидите прозрачный легендарный лед, метановые пузыри, ходульные деревья и многое другое. Вперед к приключениям! Вас ждет незабываемое путешествие в мир древних легенд и потрясающей природы. Главной достопримечательностью станет встреча с легендарными ходульными деревьями — уникальным природным феноменом, не имеющим аналогов в других уголках мира. Деревья получили название благодаря мощным, выпирающим из земли корням. Они действительно напоминают гигантов, которые стоят на высоких ходулях. Вы увидите, как эти мощные корни, часто переплетающиеся между собой, создают причудливые скульптурные композиции, превращая берег Байкала в настоящую галерею природного искусства. На экскурсии вы сможете запечатлеть величественные ходульные деревья на фоне кристального льда Байкала, в окружении живописных пейзажей. Опытный гид подробно расскажет об истории этих мест, а также поделится захватывающими легендами, передаваемыми из поколения в поколение местными жителями.

