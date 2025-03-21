Мои заказы

Чудеса Байкала: в Большое Голоустное из Иркутска

Большое Голоустное - старинный посёлок на берегу Байкала, где зимой можно увидеть метановые пузырьки и покататься на льду самого красивого катка в мире
Большое Голоустное, уютный посёлок на берегу Байкала, славится своими пейзажами и природными объектами.

Зимой здесь можно увидеть метановые пузырьки, покататься на льду Байкала и познакомиться с местными традициями. Посетители увидят Сухое
читать дальше

озеро, Женский и Мужской камни, а также Свято-Никольскую церковь.

В программе экскурсии - знакомство с флорой и фауной, легендами о священных горах и местными традициями шаманизма и буддизма. Трансфер включён, экскурсию проведёт опытный гид

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • ⛸️ Катание на льду Байкала
  • 🕌 Посещение Свято-Никольской церкви
  • 🌿 Знакомство с флорой и фауной
  • 🗿 Легенды и предания региона
  • 🚐 Комфортный трансфер
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Сухое озеро
  • Женский камень
  • Мужской камень
  • Свято-Никольская церковь

Описание экскурсии

  • Сухое озеро — загадочный водоём, который наполняется родниковой водой раз в несколько лет
  • Женский камень — скала, у которой загадывают желания о доме, здоровье, браке и детях
  • Мужской камень, олицетворяющий силу и стойкость, окутанный атмосферой древних преданий
  • Свято-Никольская церковь с иконой 17 века
  • Катание по льду Байкала. Это не только захватывающе, но и безопасно, так как лёд достигает здесь значительной толщины

В поездке вы узнаете о особой флоре и фауне Большого Голоустного. Познакомитесь с богатой культурой и историей этого самобытного уголка Байкала. Услышите легенды о священных горах. А также мы расскажем о духовной жизни региона — местных традициях шаманизма и буддизма.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
  • Дополнительные расходы: прокат коньков — 600 ₽ в день на пару (просьба сообщить о необходимости в аренде заранее), обед в кафе — средний чек 1000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
читать дальше

Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Сергей
Сергей
21 мар 2025
Анна огонь. Сын в восторге. Мы тоже если что. Летом на Байкал к Анне.
Александра
Александра
21 мар 2025
Поездка была замечательная! Анна и Дмитрий отличные ребята, любят свой край, экскурсию провели от души. Во время нашего путешествия в Большое Голоустное мы увидели все красоты, посетили храм, ледяные торосы,
читать дальше

покатались на коньках на самом красивейшем озере Байкал. Это было прекрасно, интересно и безопасно! Спасибо ребятам за проведенное время! После вашей экскурсии хочется вернуться в эти волшебные места! Обязательно буду рекомендовать Вас моим друзьям и знакомым! До встречи! И привет с Камчатки! 🫶🤗

Юлия
Юлия
3 мар 2025
22 февраля ездили на экскурсию "Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного". Все было чудесно! Повезло с погодой, с удачно выбранным туром. Сбылась мечта: походили по байкальскому льду, увидели волшебные пузырьки, покатались на коньках! Восторг! Самые приятные впечатления! Спасибо Оксане и Дмитрию, которые нас возили (безопасно!), рассказывали, фотографировали! До новых встреч на Байкале!
М
Марина
24 фев 2025
У нас был гид-водитель Оксана, очень открытая, приветливая и веселая девушка. Нам было комфортно, все прошло как задумывали.
Валерия
Валерия
22 фев 2025
Спасибо огромное гиду Анне! Интересно рассказывает с большей любовью к Истрии и традициям о жизни, Истрии, религии. Казалось мы знакомы 100 лет! Без сомнения рекомендую Анну! Одела нас потеплее, напоила чаем. Байкал великолепен! Ну а Байкал это космос! Нереальная красота!
О
Оксана
18 фев 2025
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию. Это превосходно! При бронировании тура были сомнения, так как не было еще никаких отзывов. Но мы рискнули и не пожалели.
Нашим экскурсоводом был Иван. Спасибо
читать дальше

ему за отлично проведенный день. Иван - это про безопасность, начиная от вождения, выбора кафе, поддержки на скользком льду (поверьте для меня это важно). Хорошее знание материала истории своего края, умение поддержать беседу, отличное чувство юмора, доброжелательность. А еще он умеет делать красивые фоточки на ваш телефон и придумает идеи для красивых фото за вас))) Девчонки, возьмите на заметку.

Наталья
Наталья
16 фев 2025
Анна-лучший экскурсовод! У нас была индивидуальная экскурсия, за нами приехали в отель, ездили по интересующим нас места! Постоянно интересовались комфортно ли нам, что хотим увидеть дальше, пропустим ли что-то, был
читать дальше

такой ветрище, телефон в руках невозможно было держать, Анна выступала и видеографом и фотографом! Благодарим бесконечно, ждём встречи летом! Благодарим, обожаем! Мой ребенок до сих пор говорит «хочу к той тете» потому что мать уже не чувствовала ноги на коньках, а Анна продолжала кататься с моим 6-ти летнем ребенком 🫶🏽🥲благодарю!

Н
Надежда
7 фев 2025
Очень хотели увидеть Байкал именно зимой, поэтому выбор пал на экскурсию в Голоустное, оптимально при ограниченном времени. Комфортабельный минивэн забрал из гостиницы, экскурсовод Анна за время в дороге рассказала много
читать дальше

интересного об Иркутске, особенностях местного народа, истории, ответила на все интересующие вопросы, да и просто с ней было интересно поболтать на разные темы, человек с глубокими знаниями региона конкретно и туризма в целом. Байкал впечатлил, получилось не просто посмотреть, Анна помогла нам сделать отличные фото, посмотрели лед в разных локациях. Погода была морозная, ниже 20 градусов, у Анны даже нашлись запасные рукавички для нас! Прекрасная поездка и красивейшие воспоминания!

А
Анастасия
5 фев 2025
Описание полностью соответствует реальности.
Порадовало, что экскурсия была проведена на комфортабельном минивэне, при этом Анна была экскурсоводом, а Дмитрий - очень галантным и внимательным водителем-сопровождающим. В результате обеспечивалась безопасность движения. При
читать дальше

этом Дмитрий проверял выходы на лёд, помогал при спусках и подъемах, помогал затянуть шнурки на коньках:) Анна подстроилась под наши интересы и уровень знаний о регионе (у нас было несколько экскурсий в регионе до этого, но при этом Анна сообщила нам много нового и интересного). Увидели большие голубые торосы, пузырьки разных размеров, даже с замёрзшими рачками. Прекрасно погуляли по лесу и окунулись в мир примет, легенд и приданий. Заехали в кафе с хорошей вкусной едой. Поездка превзошла наши ожидания!

