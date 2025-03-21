Большое Голоустное, уютный посёлок на берегу Байкала, славится своими пейзажами и природными объектами.
Зимой здесь можно увидеть метановые пузырьки, покататься на льду Байкала и познакомиться с местными традициями. Посетители увидят Сухое
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- ⛸️ Катание на льду Байкала
- 🕌 Посещение Свято-Никольской церкви
- 🌿 Знакомство с флорой и фауной
- 🗿 Легенды и предания региона
- 🚐 Комфортный трансфер
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Сухое озеро
- Женский камень
- Мужской камень
- Свято-Никольская церковь
Описание экскурсии
- Сухое озеро — загадочный водоём, который наполняется родниковой водой раз в несколько лет
- Женский камень — скала, у которой загадывают желания о доме, здоровье, браке и детях
- Мужской камень, олицетворяющий силу и стойкость, окутанный атмосферой древних преданий
- Свято-Никольская церковь с иконой 17 века
- Катание по льду Байкала. Это не только захватывающе, но и безопасно, так как лёд достигает здесь значительной толщины
В поездке вы узнаете о особой флоре и фауне Большого Голоустного. Познакомитесь с богатой культурой и историей этого самобытного уголка Байкала. Услышите легенды о священных горах. А также мы расскажем о духовной жизни региона — местных традициях шаманизма и буддизма.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn 2018 года
- Дополнительные расходы: прокат коньков — 600 ₽ в день на пару (просьба сообщить о необходимости в аренде заранее), обед в кафе — средний чек 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Сергей
21 мар 2025
Анна огонь. Сын в восторге. Мы тоже если что. Летом на Байкал к Анне.
Александра
21 мар 2025
Поездка была замечательная! Анна и Дмитрий отличные ребята, любят свой край, экскурсию провели от души. Во время нашего путешествия в Большое Голоустное мы увидели все красоты, посетили храм, ледяные торосы,
Юлия
3 мар 2025
22 февраля ездили на экскурсию "Пузырьки Байкала: чудеса Большого Голоустного". Все было чудесно! Повезло с погодой, с удачно выбранным туром. Сбылась мечта: походили по байкальскому льду, увидели волшебные пузырьки, покатались на коньках! Восторг! Самые приятные впечатления! Спасибо Оксане и Дмитрию, которые нас возили (безопасно!), рассказывали, фотографировали! До новых встреч на Байкале!
М
Марина
24 фев 2025
У нас был гид-водитель Оксана, очень открытая, приветливая и веселая девушка. Нам было комфортно, все прошло как задумывали.
Валерия
22 фев 2025
Спасибо огромное гиду Анне! Интересно рассказывает с большей любовью к Истрии и традициям о жизни, Истрии, религии. Казалось мы знакомы 100 лет! Без сомнения рекомендую Анну! Одела нас потеплее, напоила чаем. Байкал великолепен! Ну а Байкал это космос! Нереальная красота!
О
Оксана
18 фев 2025
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию. Это превосходно! При бронировании тура были сомнения, так как не было еще никаких отзывов. Но мы рискнули и не пожалели.
Нашим экскурсоводом был Иван. Спасибо
Наталья
16 фев 2025
Анна-лучший экскурсовод! У нас была индивидуальная экскурсия, за нами приехали в отель, ездили по интересующим нас места! Постоянно интересовались комфортно ли нам, что хотим увидеть дальше, пропустим ли что-то, был
Н
Надежда
7 фев 2025
Очень хотели увидеть Байкал именно зимой, поэтому выбор пал на экскурсию в Голоустное, оптимально при ограниченном времени. Комфортабельный минивэн забрал из гостиницы, экскурсовод Анна за время в дороге рассказала много
А
Анастасия
5 фев 2025
Описание полностью соответствует реальности.
Порадовало, что экскурсия была проведена на комфортабельном минивэне, при этом Анна была экскурсоводом, а Дмитрий - очень галантным и внимательным водителем-сопровождающим. В результате обеспечивалась безопасность движения. При
