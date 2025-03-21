читать дальше

этом Дмитрий проверял выходы на лёд, помогал при спусках и подъемах, помогал затянуть шнурки на коньках:) Анна подстроилась под наши интересы и уровень знаний о регионе (у нас было несколько экскурсий в регионе до этого, но при этом Анна сообщила нам много нового и интересного). Увидели большие голубые торосы, пузырьки разных размеров, даже с замёрзшими рачками. Прекрасно погуляли по лесу и окунулись в мир примет, легенд и приданий. Заехали в кафе с хорошей вкусной едой. Поездка превзошла наши ожидания!