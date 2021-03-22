Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!

Замерзшие пузыри, дрифт на льду и катание на коньках — море впечатлений за 1 день

4.8
10 отзывов
Из Листвянки мы отправимся бороздить просторы зимнего озера на хивусе — судне с воздушной подушкой.

У поселка Большое Голоустное вы полюбуетесь фантастическими текстурами льда, в Песчаной бухте встретите деревья с ногами, возле скалы Скрипер увидите байкальское дно.

А после легкого пикника мы наденем коньки или возьмем льдины — и опробуем самый большой каток в мире!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!
Экскурсия на хивусе в бухту Песчаная — к ледяным чудесам Байкала!

Что вас ожидает

Принты по-байкальски

Мы стартуем из поселка Листвянка, расположенного на самом берегу Байкала. По пути вас ждут несколько остановок в самых живописных локациях — и рассказы гида об истории этих мест, об удивительной природе и легендах.
Первая остановка — скала «Скрипер»: вы пройдете по чистому, словно стекло, льду — здесь так мелко, что можно даже разглядеть дно!
Затем высадимся в поселке Большое Голоустное, где находятся те самые знаменитые пузырьки. У вас будет достаточно времени, чтобы погулять и сделать кадры с космическими узорами льда.
А после мы «подрифтуем» на хивусе по гигантскому зеркалу Байкала, перепрыгивая трещины, объезжая встречающиеся ледяные торосы, и, конечно, полюбуемся пейзажами за бортом.

Песчаная бухта и ее природные сокровища

Хивус высадит нас в бухте Академическая, откуда мы пешком направимся к бухте Песчаной. На пути нам встретится смотровая площадка, с которой просматривается вся бухта — и охраняющие ее две скалы.
В самой бухте вы увидите самые большие ходульные деревья на Байкале, у которых будто выросли ноги длиной в 2-3 метра! И, конечно, здесь также будут прозрачные льдины и замерзшие пузырьки.
После в бухте Бабушка мы устроим легкий пикник с видом на озеро. А подкрепившись, отправимся на природный каток на сотни километров в длину: возьмите с собой коньки или арендуйте наши.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На 8- или 18-местном хивусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия начинается в поселке Листвянка, куда можно добраться на автобусе или маршрутке. Также мы можем организовать для вас трансфер до 4 человек (от 2, 5 тысяч, детали уточняйте в переписке).

Что входит в стоимость

  • Трансфер на хивусе маршруту: Листвянка — бухта Академическая — Листвянка
  • Легкий пикник на свежем воздухе
  • Разрешение на посещение национального парка

Дополнительные расходы

Прокат коньков — 600 руб. /чел. (по желанию). Для аренды напишите нам, пожалуйста, заранее. Также вы можете взять с собой свои коньки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в поселке Листвянка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних экскурсий по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели время и сохранили теплые воспоминания о поездке. С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
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10 реальных отзывов от туристов

А
22 мар 2021
Кристина великолепный гид! Мы в восторге!
Н
20 мар 2021
Отличная экскурсия по красивейшим бухтам! Гид Кристина рассказала и про сам Байкал, и про окрестности, и про местную жизнь. Очень интересно и познавательно. Главная достопримечательность, конечно, лёд - он везде разный и космически красивый. Организовано все чётко. Большое спасибо!
Р
17 мар 2021
Мне 76 лет, ровно 50 лет назад мы с женой на пароходе еще тогда «Комсомолец» прибыли в бухту Песчаная и прожили на берегу в палатке незабываемых 6 дней… А сейчас я как будто вернулся в те годы… Посмотрел все что хотел, даже камни на которых мы фотографировались и место где стояла палатка… мы были летом и я счастлив что увидел все зимой. Спасибо организаторам, все было отлично и времени достаточно. Не знаю как другим, а я очень доволен, отличных впечатлений масса! Еще раз спасибо, турист с 50-летним стажем Руслан (Кузбасс)
Е
17 мар 2021
Экскурсия просто шикарная, передвигались мы на хивусе Марс 2000 очень комфортный транспорт:). Путешествие было очень насыщенным, увидели много красивых мест, покатались на каньках и на льдинах, конечно же налюбовались льдом и торросами. Организаторы позаботились о сво своих туристах, накормили и напоили чаем:). Гид Кристина очень интересно рассказала о Байкале и его обитателях. Рекомендую всем получите кучу положительных эмоций!
И
14 мар 2021
Потрясающая экскурсия! Нигде, кроме зимнего Байкала, не увидишь таких красот и чудес. Маршрут проходит по самым вречатляющим местам, куда только на хивусе можно добраться. Виды - один другого круче. Лед завораживает… Хочу сказать большое спасибо команде Даурия тур: экскурсоводу Карине и водителям хивуса. С ними было интересно и безопасно.
О
26 фев 2021
Впечатления от увиденного переполняют эмоции и чувства. 👍 Это невероятная красота😇. Это просто Космос💎❄️. Гиду Кристине, особенное спасибо, за интересный, познавательный рассказ о Байкале 👍. С такой любовью, трепетностью к Байкалу может рассказывать только истинный житель Байкала. Спасибо большое! Это надо увидеть и услышать. Восторг! Мечты сбываются!
А
19 фев 2021
Несмотря на, маленькую нестыковочку с прокатом коньков, рекомендую всем. Игра стоит свеч.
Ольга
17 фев 2021
Был комфортный большой хивус (марс 2000, кажется)☺️Для знакомства с Байкалом очень достаточная экскурсия, я мечтала встать на лёд-и это свершилось!
Советую брать с собой что-то горяченькое на экскурсию🤗Байкал очень ветреный и леденящий, но безумно красивый и чарующий.
Спасибо!
с
9 фев 2021
Спасибо! Всё прекрасно!
Н
7 фев 2021
Остался доволен экскурсией. Был один момент омрачающий поездку: в момент экскурсии один из хивусов сломался и к нам подсадили ещё 2 человек и, вместо обещанной экскурсии на 8 человек, мы ехали 10 человек в одном хивусе. Было слегка некомфортно. Терпимо. Можно было вызвать дополнительную технику или сделать какой нибудь бонус. Остальное, все отлично. Можно рекомендовать, оно того стоит!

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