Увидеть в мини-группе лёд Байкала и самое сияющее место России
Мы едем к дедушке Байкалу, чтобы получить на Новый год классные подарки: солнечные дни и счастливые воспоминания! Будем любоваться завораживающей природой и байкальским льдом с миллиардами метановых пузырьков.
А ещё посетим загадочные места в окрестностях Большого Голоустного: озеро Сухое, гору Мудрости, реликтовую рощу и часовню с удивительной иконой.
А ещё посетим загадочные места в окрестностях Большого Голоустного: озеро Сухое, гору Мудрости, реликтовую рощу и часовню с удивительной иконой.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Село Большое Голоустное с населением около 600 человек и 2525 часами сияющего солнца в год всё заметнее (и объяснимее) становится местом притяжения. Сюда съезжаются, чтобы полюбоваться завораживающей природой, увидеть знаменитый лёд Байкала и сделать фантастические снимки.
- Байкальский лёд. Одновременно синий и прозрачный, под полотном которого распускаются подводные леса и поляны метановых пузырьков. Большое Голоустное славится именно пузырьковым льдом — он здесь повсюду и начинается сразу от берега. Если хочется большего размаха, то рядом стоят хивусы, которые отвезут вас по Байкалу на километры от берега.
- Гора Мудрости возле Большого Голоустного, она же Белая гора. На её вершине россыпь белых камней образует своеобразный трон. А путешественники замирают из-за ошеломляющей панорамы: отсюда видна и долина, в которой лежит село, и устье реки Голоустной, и его величество Байкал.
- Озере Сухое. Считается, что в его центре открывается Космический портал: нужно встать туда без обуви, и прилив в сил не заставит себя ждать. А ещё есть такой совет от местных: по дну озера надо пройти босиком, чтобы сбалансировать свои энергии.
- Женский камень. По преданию, он помогает обрести женщинам счастье и испытать радость материнства. К камню надо прикоснуться ладонями и лбом, загадать желание и оставить в качестве подношения духам белое молоко.
- Мужской камень — он также помогает обрести желаемое. На склонах камня ранней весной, когда ещё лежит снег, первыми появляются листья бадана.
- Реликтовая роща «Тальники» с мощными тополями. По легенде, деревья появились ниоткуда: никто их не сажал, да и вообще тополей в округе не водилось. Поэтому удивительная роща необъяснимого происхождения вошла в число сакральных байкальских мест.
- Свято-Никольская церковь. Знаменита даже не тем, что несколько раз сгорала и возрождалась, а необычной иконой Николая Чудотворца — большой скульптурой святого, обрамлённой деревянной рамой.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит трансфер из Иркутска и обратно на комфортабельном минивэне, услуги гида.
- Возможна остановка в кафе по дороге. Обед и напитки оплачиваются вами самостоятельно.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы «Ангара»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 357 туристов
Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english. Путешествие — это открытие. Я была в более чем 20 странах мира, где не просто жила, но и активно обучалась духовным практикам и местным искусствам. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
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