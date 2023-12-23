Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Групповая экскурсия в Иркутске

Увидеть в мини-группе лёд Байкала и самое сияющее место России

Мы едем к дедушке Байкалу, чтобы получить на Новый год классные подарки: солнечные дни и счастливые воспоминания! Будем любоваться завораживающей природой и байкальским льдом с миллиардами метановых пузырьков.

А ещё посетим загадочные места в окрестностях Большого Голоустного: озеро Сухое, гору Мудрости, реликтовую рощу и часовню с удивительной иконой.
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Большое Голоустное: места силы и волшебные пузырьки
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Село Большое Голоустное с населением около 600 человек и 2525 часами сияющего солнца в год всё заметнее (и объяснимее) становится местом притяжения. Сюда съезжаются, чтобы полюбоваться завораживающей природой, увидеть знаменитый лёд Байкала и сделать фантастические снимки.
  • Байкальский лёд. Одновременно синий и прозрачный, под полотном которого распускаются подводные леса и поляны метановых пузырьков. Большое Голоустное славится именно пузырьковым льдом — он здесь повсюду и начинается сразу от берега. Если хочется большего размаха, то рядом стоят хивусы, которые отвезут вас по Байкалу на километры от берега.
  • Гора Мудрости возле Большого Голоустного, она же Белая гора. На её вершине россыпь белых камней образует своеобразный трон. А путешественники замирают из-за ошеломляющей панорамы: отсюда видна и долина, в которой лежит село, и устье реки Голоустной, и его величество Байкал.
  • Озере Сухое. Считается, что в его центре открывается Космический портал: нужно встать туда без обуви, и прилив в сил не заставит себя ждать. А ещё есть такой совет от местных: по дну озера надо пройти босиком, чтобы сбалансировать свои энергии.
  • Женский камень. По преданию, он помогает обрести женщинам счастье и испытать радость материнства. К камню надо прикоснуться ладонями и лбом, загадать желание и оставить в качестве подношения духам белое молоко.
  • Мужской камень — он также помогает обрести желаемое. На склонах камня ранней весной, когда ещё лежит снег, первыми появляются листья бадана.
  • Реликтовая роща «Тальники» с мощными тополями. По легенде, деревья появились ниоткуда: никто их не сажал, да и вообще тополей в округе не водилось. Поэтому удивительная роща необъяснимого происхождения вошла в число сакральных байкальских мест.
  • Свято-Никольская церковь. Знаменита даже не тем, что несколько раз сгорала и возрождалась, а необычной иконой Николая Чудотворца — большой скульптурой святого, обрамлённой деревянной рамой.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входит трансфер из Иркутска и обратно на комфортабельном минивэне, услуги гида.
  • Возможна остановка в кафе по дороге. Обед и напитки оплачиваются вами самостоятельно.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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