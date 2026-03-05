Мы едем к дедушке Байкалу, чтобы получить на Новый год классные подарки: солнечные дни и счастливые воспоминания! Будем любоваться завораживающей природой и байкальским льдом с миллиардами метановых пузырьков.
А ещё посетим загадочные места в окрестностях Большого Голоустного: озеро Сухое, гору Мудрости, реликтовую рощу и часовню с удивительной иконой.
А ещё посетим загадочные места в окрестностях Большого Голоустного: озеро Сухое, гору Мудрости, реликтовую рощу и часовню с удивительной иконой.
Описание экскурсии
- Село Большое Голоустное с населением около 600 человек и 2525 часами сияющего солнца в год всё заметнее (и объяснимее) становится местом притяжения. Сюда съезжаются, чтобы полюбоваться завораживающей природой, увидеть знаменитый лёд Байкала и сделать фантастические снимки.
- Байкальский лёд. Одновременно синий и прозрачный, под полотном которого распускаются подводные леса и поляны метановых пузырьков. Большое Голоустное славится именно пузырьковым льдом — он здесь повсюду и начинается сразу от берега. Если хочется большего размаха, то рядом стоят хивусы, которые отвезут вас по Байкалу на километры от берега.
- Гора Мудрости возле Большого Голоустного, она же Белая гора. На её вершине россыпь белых камней образует своеобразный трон. А путешественники замирают из-за ошеломляющей панорамы: отсюда видна и долина, в которой лежит село, и устье реки Голоустной, и его величество Байкал.
- Озере Сухое. Считается, что в его центре открывается Космический портал: нужно встать туда без обуви, и прилив в сил не заставит себя ждать. А ещё есть такой совет от местных: по дну озера надо пройти босиком, чтобы сбалансировать свои энергии.
- Женский камень. По преданию, он помогает обрести женщинам счастье и испытать радость материнства. К камню надо прикоснуться ладонями и лбом, загадать желание и оставить в качестве подношения духам белое молоко.
- Мужской камень — он также помогает обрести желаемое. На склонах камня ранней весной, когда ещё лежит снег, первыми появляются листья бадана.
- Реликтовая роща «Тальники» с мощными тополями. По легенде, деревья появились ниоткуда: никто их не сажал, да и вообще тополей в округе не водилось. Поэтому удивительная роща необъяснимого происхождения вошла в число сакральных байкальских мест.
- Свято-Никольская церковь. Знаменита даже не тем, что несколько раз сгорала и возрождалась, а необычной иконой Николая Чудотворца — большой скульптурой святого, обрамлённой деревянной рамой.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне.
- Для поездки необходимо оформить входной билет в национальный парк «Заповедное Прибайкалье» — самостоятельно или с нашей помощью за доплату.
- При желании и если останутся силы — можем подняться по тропе на Архей, чтобы вдоволь насладиться природой, сделать незабываемые снимки и перекусить на пикнике. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
- Возможна остановка в кафе по дороге. Обед и напитки оплачиваются вами самостоятельно.
- По предварительному запросу можем организовать хивус/катер в бухту Песчаную при группе от 5 человек за доплату от 4000 ₽ за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник в 10:00 и 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|8220 ₽
|Пенсионеры
|6850 ₽
|Дети до 7 лет
|6850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник в 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2520 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
У сына была мечта посмотреть на лед, теперь эта мечта осуществлена! Лед невероятно красивый, по пути заехали в заповедник в Прибайкалье.
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Л
все понравилось! Марианна замечательный гид, экскурсия проходила в комфортной обстановке. Поездка была легкой и непринужденной, проходила за разговорами об обычаях, истории Байкальской земли и культуре. Водитель Дмитрий опытный, довез до пункта назначения быстро и безопасно)
Процветания вам и хороших, добрых туристов 🙌 фотографии жаль не получается загрузить
Процветания вам и хороших, добрых туристов 🙌 фотографии жаль не получается загрузить
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Хорошая экскурсия. Конечно, после Ольхона здешние торосы и наплески это так - торосики… А вот с пузырьками очень повезло. Это что-то! Повезло еще и потому, что несколько дней назад выпал
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О
В дальнейшем хотелось бы, чтобы гид побольше рассказал про историю Байкала воодушевленно, интересно. Из программы посетили Байкал и сухое озеро. И пожелание по конькам - заранее уточниться какие коньки будут (детские или женские), чтобы предоставляли хорошие коньки. 🙌🏻
Марианна
Ответ организатора:
Уважаемая, Оксана!
Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу обратную связь и всегда стремимся к улучшению нашего сервиса.
Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу обратную связь и всегда стремимся к улучшению нашего сервиса.
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Отличная экскурсия! Прекрасная организация поездки, много информации о всем, что видели и встретили на пути. Фантастический Байкал! Голубой лед, катание на коньках. Словами не описать!
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Ю
Экскурсия была чудесная, очень много информации, очень красивые локации, организаторам отдельное спасибо за теплоту и атмосферу в поездке)
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