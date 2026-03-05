читать дальше уменьшить

Мы внимательно ознакомились с вашим отзывом и хотим прояснить некоторые моменты, чтобы вы могли получить полное представление о нашем подходе к работе.



Мы понимаем, что время обработки заказа может быть важным. Нам очень хотелось, чтобы ваша поездка прошла идеально. Именно поэтому мы старались оперативно решить все организационные вопросы в вечернее время и предоставили просторный минивэн для вашей небольшой компании сохранив стандартную стоимость. Нам было важно, чтобы вам было комфортно, поэтому в конце дня мы привезли вас прямо к месту проживания.



Мы внимательно отнеслись и к подготовке инвентаря: специально для вас приобрели новые женские коньки. Поскольку иногда гости не до конца уверены в своих предпочтениях относительно параметров коньков, мы выбрали раздвижную модель.



Гид, который проводил экскурсию является аттестованным специалистом с множеством положительных отзывов, и мы не получали ранее жалоб на качество его работы. В рамках программы были успешно пройдены все запланированные объекты показа. Мы также учли ваше пожелание провести больше времени на льду. Нам важно, чтобы вы получили удовольствие от процесса и никуда не спешили. Гид смог уделить вам больше времени и продлить прогулку, чтобы вы могли в полной мере насладиться катанием.



Оксана, мы благодарим вас за выбор нашей компании и надеемся, что в будущем у вас останутся о нашей команде только самые теплые воспоминания. Всегда будем рады видеть вас снова. Всего вам доброго!