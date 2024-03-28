1 день

Обзорная экскурсия по Иркутску. Листвянка. Байкальский музей. Рыбный рынок

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Встреча с табличкой.

Сбор группы:

аэропорт – 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);

ж/д вокзал – 9-9:30 (подъезд "пригородные кассы", внутри здания у выхода в город).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом"Тальцы".

В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.