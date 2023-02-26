2 день

Чивыркуйский залив

После раннего завтрака едем в национальный парк, посещение уникального залива.

Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер.

И вот мы уже мчимся по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных заливов озера, где расположены уникальные острова – памятники природы.

В Змеевой бухте можно искупаться в горячих источниках (обязательно взять полотенце и купальник), по пути увидите несколько уникальных островов похожих на ящериц, а также птиц популяцию которых, недавно восстановили – бакланов.

Во время поездки будет организован небольшой пикник-перекус.

Обязательно с собой возьмите бутылочку воды.

Не стоит забывать, что Байкал озеро суровое, и очень часто присутствует волнение на воде и ветер (желательно теплую одежду и головной убор).

Ужин самостоятельно.

Дополнительно: по желанию (сообщить заранее) можно заказать: посещение Ушканьего острова с возможностью наблюдения за нерпой.

Питание: завтрак и обед-перекус.