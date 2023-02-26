Весь Байкал за 7 дней

Этот уникальный тур, дает полное представление о природе и населении озера Байкал

5
3 отзыва
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Этот уникальный тур, дает полное представление о природе и населении озера Байкал.

За 7 дней вы объедете два берега: свое путешествие вы начнете с восточной стороны, познакомитесь с городом Улан-Удэ и с его буддийской святыней – Иволгинским дацаном.

Переедете через самую глубокую точку Байкала и побываете на западном скалистом берегу, где восхититесь Чивыркуйским заливом и мысом Хобой. А завершится тур в Иркутске, куда вы доберетесь на пароме, через Ольхонские ворота. Два берега Байкала – это два разных мира. Можно сказать, что побывав на них, вы получите самое полное и лучшее представление о всем Байкале.
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Центр буддизма России
Центр буддизма России
Посетите невероятный Иволгинский дацан, где проникнетесь атмосферой умиротворения и спокойствия
Два берега – две столицы
Два берега – две столицы
Вы познакомитесь с историями сразу двух городов – Улан-Удэ и Иркутска
Прогулка на катере
Прогулка на катере
С ветерком прокатитесь по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных заливов Байкала
Выбор за вами
Выбор за вами
В программе будут свободные дни, которые вы можете провести на своё усмотрение: отдохнуть или отправиться в интересные экскурсии
Остров Ольхон
Остров Ольхон
Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты и живописные скалы – откроются для вас на этом удивительном острове

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к Байкалу

Встречаемся в аэропорту г. Улан-Удэ в 9:00 (ожидание 15 минут).

Из аэропорта отправляемся в Центр буддизма России – Иволгинский дацан.

Посещаем храмы дацана, обычно утром проводятся хуралы, на которых Вы можете присутствовать.

По желанию самостоятельное посещение храма Итэгилова (нетленное тело).

После посещения храма, завтрак в кафе дацана (оплата на месте).

Можно попробовать позы, хушуры и пр. бурятские блюда.

Возвращение в г. Улан-Удэ,где побываете на небольшой обзорной экскурсии по городу с посещением и с осмотром «огромной головы Ленина», которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Монумент находится на Центральной площади Советов.

Пешая прогулка по исторической части города.

Обедаем в кафе или ресторанах Улан-Удэ (оплачивается самостоятельно).

После осмотра города переезд около 4-5 часов к Байкалу (размещение в Максимихе, Горячинске или Турке).

Размещаемся на туристской базе отдыха.

Отдыхаем, прогуливаемся по берегу Байкала.

Ужинаем на базе.

Питание: ужин.

Прибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к БайкалуПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан - центр буддизма России, переезд к Байкалу
2 день

Чивыркуйский залив

После раннего завтрака едем в национальный парк, посещение уникального залива.

Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер.

И вот мы уже мчимся по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных заливов озера, где расположены уникальные острова – памятники природы.

В Змеевой бухте можно искупаться в горячих источниках (обязательно взять полотенце и купальник), по пути увидите несколько уникальных островов похожих на ящериц, а также птиц популяцию которых, недавно восстановили – бакланов.

Во время поездки будет организован небольшой пикник-перекус.

Обязательно с собой возьмите бутылочку воды.

Не стоит забывать, что Байкал озеро суровое, и очень часто присутствует волнение на воде и ветер (желательно теплую одежду и головной убор).

Ужин самостоятельно.

Дополнительно: по желанию (сообщить заранее) можно заказать: посещение Ушканьего острова с возможностью наблюдения за нерпой.

Питание: завтрак и обед-перекус.

Чивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский залив
3 день

Остров Ольхон. Переезд в п. Хужир

Сегодня очень интересный день, мы будем с Вами пересекать озеро на катере, переезд на остров Ольхон.

После раннего завтрака, мы пройдем через весь Байкал над самым глубоким местом.

Увидим с воды, при хорошей погоде, скалу деву на мысе Хобой (по-бурятски хобой — «клык, коренной зуб»).

Нигде на берегу не ощущается вся мощь Байкала, как при переезде на катере!

Ни зря его местные жители называют морем и отзываются всегда о нем уважительно.

(Внимание! Погода на Байкале очень часто меняется, поэтому возможны задержки, т. е катера ожидают погоды)

Переезжая на катере через Байкал загадывайте желание, оно сбывается практически все время, пересаживаемся на автомобили УАЗ и едем на мыс Хобой (самую северную точку острова).

После осмотра мыса, едем в п. Хужир.

Заселение на базу, отдых.

(Внимание! В случае шторма или сильного ветра, программа может изменена и переезд осуществлен в ночь или на следующее утро)

Питание: завтрак.

Остров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. ХужирОстров Ольхон. Переезд в п. Хужир
4 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Сегодня свободный день для пребывания на острове Ольхон.

Остров Ольхон — крупнейший остров оз. Байкал.

Издавна считался сакральным центром северного шаманского мира, куда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.

В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж.

Отличная возможность прокатится на конях или велосипедах.

Советуем прогуляться по Сарайскому заливу, отдохнуть на песчаном берегу, позагорать.

При покупке тура рекомендуем приобрести заранее водные экскурсии на Огой и осмотр скал.

Посетите скалу Шаманка издревле считается священным местом, овеянным тайнами и легендами, сделайте фото на память.

В скале имеется сквозная пещера, куда не рекомендуется ходить женщинам.

Обед и ужин самостоятельно, в любом кафе поселка.

Питание: завтрак.

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
5 день

Переезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музей

После раннего завтрака на турбазе, собираемся в дорогу, выезжаем в г. Иркутск (5-6 часов) в составе сборной группы (переезд осуществляем на микроавтобусе, для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).

Переезжаем на материк на пароме через Ольхонские ворота в Малом Море и едем по асфальтированной дороге.

В пути обедаем (за свой счет).

В Иркутске заселяемся в гостиницу (оставляем вещи), и после небольшой обзорной экскурсии по городу едем по Байкальскому тракту в поселок Листвянка (около 1 часа), где берет начало р. Ангара.

Экскурсия в Лимнологический музей, где собрана самая полная информация о природе озера Байкал, имеется 11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.

После экскурсии едем на рыбный рынок, ужинаем (за свой счет).

Рекомендуем попробовать омуль горячего копчения.

Возвращаемся в г. Иркутск, отдыхаем.

Питание: завтрак.

Переезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музейПереезд в Иркутск. Листвянка и экскурсия в Лимнологический музей
6 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Завтракаем в гостинице.

В этот день можно запланировать отдых в городе или различные экскурсии.

Предлагаем на Ваш выбор совершить экскурсии (оплата дополнительная):

  • по Кругобайкальской железной дороге (продолжительность около 13-14 часов) уникальный памятник инженерного искусства, достопримечательностей Прибайкалья;
  • водная экскурсия в бухту Песчаная;
  • в Тункинскую долину лечебный и горячие источники, горный массив Большой Восточный Саян.

Желательно определяться с покупкой экскурсий заранее

Питание заказываете по желанию (место сбора группы указывает сопровождающий).

Завершение экскурсий в 22 – 23 часа.

Трансфер в гостиницу.

Питание: завтрак.

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
7 день

Завершение программы

Завтракаем в гостинице, завершение программы и самостоятельный отъезд из гостиницы.

Такси можно заказать через ресепшн.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • база отдыха в Максимихе, Горячинске или Турке;
  • база отдыха в п. Хужир;
  • гостиница в г. Иркутск.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ДвухместныйОдноместный
Эконом93 300102 400
Стандарт118 200134 100
Полулюкс139 200175 200
Люкс157 200

Скидки на тур:

  • детям от 5 до 12 лет – 10%;
  • детям до 5 лет – 20%.

Удобства в зависимости от размещения:

  • эконом – удобства на этаже или в отдельном помещении;
  • стандарт – удобства в номере;
  • полулюкс и люкс – площадь номера чуть больше, обычно есть диван и столик.

Варианты проживания

База отдыха в Максимихе, Горячинске или Турке

2 ночи

База отдыха в п. Хужир

2 ночи

Гостиница в г. Иркутск

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в нац парки и музеи
  • Трансфер
  • Услуги сопровождающего для групп от 6 чел.
  • Питание по программе
  • Размещение в номерах выбранных категорий
  • Обзорная поездка в Чивыркуйский залив, посещение нац. парка
  • Посещение скалы Шаманка и поездка на мыс Хобой
  • Экскурсия в Иркутске и Музей Байкал в Листвянке
  • Встреча, транспорт
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-удэ и обратно из г. Иркутска
  • Посещение дискотек, казино, клубов, алкогольные напитки
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
  • Доп. услуги, не указанные в программе (видеосъемка, аренда оборудования и др.)
  • Русская баня, катание на лошадях, аренда спортивного инвентаря, аренда рыболовных снастей и др. доп. услуги
  • Экскурсия по КБЖД (кругобайкальская железная дорога) – от 6900 руб. /чел.
  • Питание на КБЖД (комплексное 2000 руб. /чел.)
  • Услуги переводчиков (английский, немецкий, японский, французский, испанский)
  • Переезд на катере через Байкал – 12000 руб. /чел.
  • Экскурсия в бухту Песчаная – от 11000 руб. /чел.
  • Экскурсия в Тункинскую долину – 8000 руб. /чел. в группе, индивидуально 22000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Путешественники, отправляющиеся на Байкал, должны учитывать его специфические особенности. Возьмите минимум вещей, которые вам понадобятся. Вам нужны многофункциональные и надёжные вещи. Погода на Байкале не всегда солнечная и вечерами довольно прохладно, поэтому необходимо взять с собой тёплые вещи. Не забудьте удобную обувь и головной убор.

Примерный список вещей:

  • паспорт;
  • билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
  • полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
  • косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
  • нижнее белье, носки х/б + шерстяные;
  • спортивный костюм;
  • купальник;
  • курточка с капюшоном;
  • накидка или зонтик от дождя;
  • свитер;
  • джинсы или брюки;
  • рубашка;
  • футболка;
  • шорты;
  • шапочка или кепка;
  • средства личной гигиены;
  • фен;
  • кружка;
  • обувь (примерно – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
  • фотоаппарат;
  • очки солнцезащитные.
Какая погода будет на Байкале?

Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.

Будет ли мобильная связь в туре?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Правила поведения в туре

Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии.

Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой минимально допустимый возраст для участия в туре?

Порога по минимальному возрасту нет, но родители должны сами ориентироваться на ребенка и брать его в путешествие на свое усмотрение: как он переносит 4-5 часовые переезды, грунтовые дороги и т. п.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
26 фев 2023
Это было незабываемо! Погода менялась каждый день: был и снег с сильными порывами ветра и яркое солнце, поэтому мы испытали всё😉
Главное что получилось прокатиться на коньках по льду Байкала - было классно👍
Это было незабываемо! Погода менялась каждый день: был и снег с сильными порывами ветра и яркое солнце, поэтому мы испытали всё😉Это было незабываемо! Погода менялась каждый день: был и снег с сильными порывами ветра и яркое солнце, поэтому мы испытали всё😉Это было незабываемо! Погода менялась каждый день: был и снег с сильными порывами ветра и яркое солнце, поэтому мы испытали всё😉Это было незабываемо! Погода менялась каждый день: был и снег с сильными порывами ветра и яркое солнце, поэтому мы испытали всё😉
М
26 фев 2023
Всё организовано хорошо. Большое спасибо гиду Алексею за наш отдых на Байкале 😁
М
5 ноя 2022
Организовано все четко, ежедневное информирование по программе, экскурсоводы отличные.

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