Встречаемся в аэропорту г. Улан-Удэ в 9:00 (ожидание 15 минут).
Из аэропорта отправляемся в Центр буддизма России – Иволгинский дацан.
Посещаем храмы дацана, обычно утром проводятся хуралы, на которых Вы можете присутствовать.
По желанию самостоятельное посещение храма Итэгилова (нетленное тело).
После посещения храма, завтрак в кафе дацана (оплата на месте).
Можно попробовать позы, хушуры и пр. бурятские блюда.
Возвращение в г. Улан-Удэ,где побываете на небольшой обзорной экскурсии по городу с посещением и с осмотром «огромной головы Ленина», которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Монумент находится на Центральной площади Советов.
Пешая прогулка по исторической части города.
Обедаем в кафе или ресторанах Улан-Удэ (оплачивается самостоятельно).
После осмотра города переезд около 4-5 часов к Байкалу (размещение в Максимихе, Горячинске или Турке).
Размещаемся на туристской базе отдыха.
Отдыхаем, прогуливаемся по берегу Байкала.
Ужинаем на базе.
Питание: ужин.
После раннего завтрака едем в национальный парк, посещение уникального залива.
Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер.
И вот мы уже мчимся по Чивыркуйскому заливу – одному из самых живописных заливов озера, где расположены уникальные острова – памятники природы.
В Змеевой бухте можно искупаться в горячих источниках (обязательно взять полотенце и купальник), по пути увидите несколько уникальных островов похожих на ящериц, а также птиц популяцию которых, недавно восстановили – бакланов.
Во время поездки будет организован небольшой пикник-перекус.
Обязательно с собой возьмите бутылочку воды.
Не стоит забывать, что Байкал озеро суровое, и очень часто присутствует волнение на воде и ветер (желательно теплую одежду и головной убор).
Ужин самостоятельно.
Дополнительно: по желанию (сообщить заранее) можно заказать: посещение Ушканьего острова с возможностью наблюдения за нерпой.
Питание: завтрак и обед-перекус.
Сегодня очень интересный день, мы будем с Вами пересекать озеро на катере, переезд на остров Ольхон.
После раннего завтрака, мы пройдем через весь Байкал над самым глубоким местом.
Увидим с воды, при хорошей погоде, скалу деву на мысе Хобой (по-бурятски хобой — «клык, коренной зуб»).
Нигде на берегу не ощущается вся мощь Байкала, как при переезде на катере!
Ни зря его местные жители называют морем и отзываются всегда о нем уважительно.
(Внимание! Погода на Байкале очень часто меняется, поэтому возможны задержки, т. е катера ожидают погоды)
Переезжая на катере через Байкал загадывайте желание, оно сбывается практически все время, пересаживаемся на автомобили УАЗ и едем на мыс Хобой (самую северную точку острова).
После осмотра мыса, едем в п. Хужир.
Заселение на базу, отдых.
(Внимание! В случае шторма или сильного ветра, программа может изменена и переезд осуществлен в ночь или на следующее утро)
Питание: завтрак.
Сегодня свободный день для пребывания на острове Ольхон.
Остров Ольхон — крупнейший остров оз. Байкал.
Издавна считался сакральным центром северного шаманского мира, куда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.
В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.
Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж.
Отличная возможность прокатится на конях или велосипедах.
Советуем прогуляться по Сарайскому заливу, отдохнуть на песчаном берегу, позагорать.
При покупке тура рекомендуем приобрести заранее водные экскурсии на Огой и осмотр скал.
Посетите скалу Шаманка издревле считается священным местом, овеянным тайнами и легендами, сделайте фото на память.
В скале имеется сквозная пещера, куда не рекомендуется ходить женщинам.
Обед и ужин самостоятельно, в любом кафе поселка.
Питание: завтрак.
После раннего завтрака на турбазе, собираемся в дорогу, выезжаем в г. Иркутск (5-6 часов) в составе сборной группы (переезд осуществляем на микроавтобусе, для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).
Переезжаем на материк на пароме через Ольхонские ворота в Малом Море и едем по асфальтированной дороге.
В пути обедаем (за свой счет).
В Иркутске заселяемся в гостиницу (оставляем вещи), и после небольшой обзорной экскурсии по городу едем по Байкальскому тракту в поселок Листвянка (около 1 часа), где берет начало р. Ангара.
Экскурсия в Лимнологический музей, где собрана самая полная информация о природе озера Байкал, имеется 11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения.
В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.
После экскурсии едем на рыбный рынок, ужинаем (за свой счет).
Рекомендуем попробовать омуль горячего копчения.
Возвращаемся в г. Иркутск, отдыхаем.
Питание: завтрак.
Завтракаем в гостинице.
В этот день можно запланировать отдых в городе или различные экскурсии.
Предлагаем на Ваш выбор совершить экскурсии (оплата дополнительная):
Желательно определяться с покупкой экскурсий заранее
Питание заказываете по желанию (место сбора группы указывает сопровождающий).
Завершение экскурсий в 22 – 23 часа.
Трансфер в гостиницу.
Питание: завтрак.
Завтракаем в гостинице, завершение программы и самостоятельный отъезд из гостиницы.
Такси можно заказать через ресепшн.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместный
|Одноместный
|Эконом
|93 300
|102 400
|Стандарт
|118 200
|134 100
|Полулюкс
|139 200
|175 200
|Люкс
|157 200
|–
Скидки на тур:
Удобства в зависимости от размещения:
Путешественники, отправляющиеся на Байкал, должны учитывать его специфические особенности. Возьмите минимум вещей, которые вам понадобятся. Вам нужны многофункциональные и надёжные вещи. Погода на Байкале не всегда солнечная и вечерами довольно прохладно, поэтому необходимо взять с собой тёплые вещи. Не забудьте удобную обувь и головной убор.
Примерный список вещей:
Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии.
Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Порога по минимальному возрасту нет, но родители должны сами ориентироваться на ребенка и брать его в путешествие на свое усмотрение: как он переносит 4-5 часовые переезды, грунтовые дороги и т. п.