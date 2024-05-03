Встретим вас в Иркутске и отправимся на Ольхон, но сначала заглянем в Бугульдейку. Этот посёлок расположился в устье одноимённой реки, а вокруг высятся вершины Восточных Саян.

По прибытии вас ждёт экскурсия, во время которой мы увидим знаменитый Мраморный карьер. Его залежам около двух миллиардов лет, что превышает возраст Байкала. Общая протяженность карьера составляет более 10 километров. Это невероятное творение природы!

После знакомства с Бугульдейкой доберёмся до Хужира и переночуем в этом посёлке.