1 день

Иркутск

Прибытие в Иркутск.

Автомобильный трансфер на комфортабельном автомобиле до отеля Иркутска.

14:00 Заселение.

Свободное время.

14:00 Обед в ресторане «Охотников».

Кухня сочетает в себе обычаи русского стола и несравненный охотничий колорит.

Только здесь можно по истинному величию оценить красоту подачи и искусность разделки целого молочного поросенка или огромной кабаньей ноги.

*Фирменные блюда ресторана «Охотников»:бифштекс из оленины с жареным картофелем, свинина под чесночным соусом с домашней лепешкой и тартаром из свежих овощей, нежный десерт из деревенских сливок.

После сытного обеда вас ждет знакомство с городом.

Сопровождать по Иркутску вас будет опытный гид-экскурсовод, который поможет познакомиться с городом поближе.

Теперь вы знаете какую историю хранит Спасская церковь, кто жил на верхнем этаже Московских ворот, а также успели сфотографироваться на фоне Сквера Кирова и реки Ангара…

19:00 После экскурсии в ресторане узбекской кухни «Узбекистон» вас ждет ужин.

В историческом центре города вы можете отведать настоящий лагман, и для этого не надо лететь в Среднюю Азию.

За удобными уютными столами хочется тянуть зелёный чай, наслаждаться чувством покоя и расслабленности и вести неспешную беседу.

Интерьер ресторана оформлен в восточном стиле, основными атрибутами которого являются благородное дерево и изысканный текстиль.

*Фирменные блюда ресторана «Узбекистон»: восточный суп из баранины шурпа; азу из телятины.