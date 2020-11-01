Прибытие в Иркутск.
Автомобильный трансфер на комфортабельном автомобиле до отеля Иркутска.
14:00 Заселение.
Свободное время.
14:00 Обед в ресторане «Охотников».
Кухня сочетает в себе обычаи русского стола и несравненный охотничий колорит.
Только здесь можно по истинному величию оценить красоту подачи и искусность разделки целого молочного поросенка или огромной кабаньей ноги.
*Фирменные блюда ресторана «Охотников»:бифштекс из оленины с жареным картофелем, свинина под чесночным соусом с домашней лепешкой и тартаром из свежих овощей, нежный десерт из деревенских сливок.
После сытного обеда вас ждет знакомство с городом.
Сопровождать по Иркутску вас будет опытный гид-экскурсовод, который поможет познакомиться с городом поближе.
Теперь вы знаете какую историю хранит Спасская церковь, кто жил на верхнем этаже Московских ворот, а также успели сфотографироваться на фоне Сквера Кирова и реки Ангара…
19:00 После экскурсии в ресторане узбекской кухни «Узбекистон» вас ждет ужин.
В историческом центре города вы можете отведать настоящий лагман, и для этого не надо лететь в Среднюю Азию.
За удобными уютными столами хочется тянуть зелёный чай, наслаждаться чувством покоя и расслабленности и вести неспешную беседу.
Интерьер ресторана оформлен в восточном стиле, основными атрибутами которого являются благородное дерево и изысканный текстиль.
*Фирменные блюда ресторана «Узбекистон»: восточный суп из баранины шурпа; азу из телятины.
10:00 Завтрак в ресторане отеля.
Свободное время.
12:00 Выезд в поселок Усть-Орда, который является одним из центров бурятской культуры.
Расстояние 75 км, в пути около часа.
13:00 Посещение этнографического комплекса, приветственная программа познакомит с бытом бурят и расскажет о природе самого популярного блюда – бурятских поз!
14.00-15.00 Обед в юрте.
Вы несомненно отведаете блюдо бурятской кухни – знаменитые бурятские буузы!
*Фирменные блюда: буузы из говядины, свинины, конины, баранины; овощной хушуур, таежный десерт с брусникой, кедровым орехом и сгущеным молоком.
15:00 Выезд в Иркутск.
Свободное время.
19:00 Из уютных номеров вам предложат перебраться в ресторан китайской кухни «Китайский Иероглиф».
За соблюдением подлинности рецептуры следят повара, специально приглашённые из Шанхая и Харбина.
*Фирменные блюда ресторана «Китайский Иероглиф»: кольца кальмара на раскаленной сковороде с луком и ароматным соусом, острый суп с перепелиными яйцами, китайскими грибами и фунчозой.
09:00 Завтрак в ресторане отеля.
10:00 Выезд в п. Листвянка.
Листвянка – небольшой поселок на юго-западном берегу Байкала, одно из самых популярных мест на Байкале и просто замечательное место для того, чтобы познакомиться с Байкалом.
Расстояние 60 км, в пути 1 час.
В программе: этнографический парк под открытым небом «Тальцы», подъем на фуникулере на обзорную площадку «Камень Черского», откуда открывается прекрасный вид, а так же – единственный в мире музей изучающий великое озеро!
Ваш фотоальбом пополнится новыми фотографиями с красивыми пейзажами Байкала!
13.00 Обед в ресторане на берегу реки Ангара.
*Фирменные блюда: котлеты из щуки, мороженое с брусникой, жаркое из свинины с картофелем и грибами со сметаной.
17.00 Размещение в отеле поселка Листвянка.
18.30 Ужин в ресторане отеля – микс сибирской и современной кухни.
10:00 Завтрак в ресторане отеля.
11:00 Встреча с гидом и трансфер до центрального причала, посадка на теплоход.
Сегодня ждет увлекательная прогулка по водам Байкала вдоль берега, на которой расположена старинная железная дорога.
Архитектурное наследие – Кругобайкальская железная дорога.
Ни одна железная дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов, как этот участок КБЖД.
На протяжении 85 км здесь сохранились тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки вековой давности, все это на фоне мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек.
Экскурсовод расскажет вам о создании этого отрезка Транссиба, о том, сколько усилий и даже человеческих жизней пришлось оставить на этом участке железной дороги.
Обед-пикник на бoрту теплохода.
15:00 Высадка на берег, свободное время.
Вы сможете прогуляться по местному рыбному рынку – на память вы привезете с Байкала не только море положительных эмоций и фотографий, но и байкальские сувениры и рыбку холодного и горячего копчения.
16:30 Трансфер до отеля.
18:30 Ужин в ресторане отеля – микс сибирской и современной кухни.
09:00 Завтрак.
12:00 Выселение из отеля.
Автомобильный трансфер до аэропорта или ж/д вокзала.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Количество человек в группе
|Стоимость на одного в группе, руб
|1 человек
|209 100
|2 человека
|86 240
|3-4 человека
|82 200
|5-6 человек
|71 100
|7-8 человек
|65 700
|9-10 человек
|61 500
|11-12 человек
|58 900
|13-14 человек
|60 200
|15-16 человек
|59 300
|17-18 человек
|57 700
|19-20
|57 500
Размещение по программе отели 3-4* - номера стандарт класса, двухместные, раздельные кровати, душ и туалет в номере.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».