Вкус Байкала. Гастрономический тур

На Байкале пересекаются множество народов и культур - коренные буряты, пришедшие

5
1 отзыв
На Байкале пересекаются множество народов и культур – коренные буряты, пришедшие и укрепившиеся русские, от монголов Байкал отделяет только горный хребет Хамар-Дабан, а узбекскую и китайскую кухню принесли сюда купеческие караваны.

Этот тур – редкая возможность попробовать микс из блюд бурятской, китайской, азиатской и сибирской кухонь!
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
15
июл
15
авг
15
сен
15
окт
15
ноя

Что вас ожидает 🤩

Знаменитые бурятские буузы
Знаменитые бурятские буузы
Отведаем вкуснейшее блюдо бурятской кухни
Китайская кухня
Китайская кухня
Попробуем блюда от поваров, специально приглашённых из Шанхая и Харбина
Среднеазиатские блюда
Среднеазиатские блюда
Побываем в ресторане узбекской кухни и отведаем настоящий лагман
Музей Тальцы
Музей Тальцы
Прогуляемся по этнографическому музею под открытым небом
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Познакомимся с архитектурным наследием вековой давности и узнаем об истории ее создания
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Прогуляемся по местному рынку и попробуем свежую рыбку холодного и горячего копчения

Программа тура по дням

1 день

Иркутск

Прибытие в Иркутск.

Автомобильный трансфер на комфортабельном автомобиле до отеля Иркутска.

14:00 Заселение.

Свободное время.

14:00 Обед в ресторане «Охотников».

Кухня сочетает в себе обычаи русского стола и несравненный охотничий колорит.

Только здесь можно по истинному величию оценить красоту подачи и искусность разделки целого молочного поросенка или огромной кабаньей ноги.

*Фирменные блюда ресторана «Охотников»:бифштекс из оленины с жареным картофелем, свинина под чесночным соусом с домашней лепешкой и тартаром из свежих овощей, нежный десерт из деревенских сливок.

После сытного обеда вас ждет знакомство с городом.

Сопровождать по Иркутску вас будет опытный гид-экскурсовод, который поможет познакомиться с городом поближе.

Теперь вы знаете какую историю хранит Спасская церковь, кто жил на верхнем этаже Московских ворот, а также успели сфотографироваться на фоне Сквера Кирова и реки Ангара…

19:00 После экскурсии в ресторане узбекской кухни «Узбекистон» вас ждет ужин.

В историческом центре города вы можете отведать настоящий лагман, и для этого не надо лететь в Среднюю Азию.

За удобными уютными столами хочется тянуть зелёный чай, наслаждаться чувством покоя и расслабленности и вести неспешную беседу.

Интерьер ресторана оформлен в восточном стиле, основными атрибутами которого являются благородное дерево и изысканный текстиль.

*Фирменные блюда ресторана «Узбекистон»: восточный суп из баранины шурпа; азу из телятины.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
2 день

Поселок Усть-Орда

10:00 Завтрак в ресторане отеля.

Свободное время.

12:00 Выезд в поселок Усть-Орда, который является одним из центров бурятской культуры.

Расстояние 75 км, в пути около часа.

13:00 Посещение этнографического комплекса, приветственная программа познакомит с бытом бурят и расскажет о природе самого популярного блюда – бурятских поз!

14.00-15.00 Обед в юрте.

Вы несомненно отведаете блюдо бурятской кухни – знаменитые бурятские буузы!

*Фирменные блюда: буузы из говядины, свинины, конины, баранины; овощной хушуур, таежный десерт с брусникой, кедровым орехом и сгущеным молоком.

15:00 Выезд в Иркутск.

Свободное время.

19:00 Из уютных номеров вам предложат перебраться в ресторан китайской кухни «Китайский Иероглиф».

За соблюдением подлинности рецептуры следят повара, специально приглашённые из Шанхая и Харбина.

*Фирменные блюда ресторана «Китайский Иероглиф»: кольца кальмара на раскаленной сковороде с луком и ароматным соусом, острый суп с перепелиными яйцами, китайскими грибами и фунчозой.

Поселок Усть-ОрдаПоселок Усть-ОрдаПоселок Усть-ОрдаПоселок Усть-Орда
3 день

Листвянка

09:00 Завтрак в ресторане отеля.

10:00 Выезд в п. Листвянка.

Листвянка – небольшой поселок на юго-западном берегу Байкала, одно из самых популярных мест на Байкале и просто замечательное место для того, чтобы познакомиться с Байкалом.

Расстояние 60 км, в пути 1 час.

В программе: этнографический парк под открытым небом «Тальцы», подъем на фуникулере на обзорную площадку «Камень Черского», откуда открывается прекрасный вид, а так же – единственный в мире музей изучающий великое озеро!

Ваш фотоальбом пополнится новыми фотографиями с красивыми пейзажами Байкала!

13.00 Обед в ресторане на берегу реки Ангара.

*Фирменные блюда: котлеты из щуки, мороженое с брусникой, жаркое из свинины с картофелем и грибами со сметаной.

17.00 Размещение в отеле поселка Листвянка.

18.30 Ужин в ресторане отеля – микс сибирской и современной кухни.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
4 день

Кругобайкальская железная дорога

10:00 Завтрак в ресторане отеля.

11:00 Встреча с гидом и трансфер до центрального причала, посадка на теплоход.

Сегодня ждет увлекательная прогулка по водам Байкала вдоль берега, на которой расположена старинная железная дорога.

Архитектурное наследие – Кругобайкальская железная дорога.

Ни одна железная дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов, как этот участок КБЖД.

На протяжении 85 км здесь сохранились тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки вековой давности, все это на фоне мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек.

Экскурсовод расскажет вам о создании этого отрезка Транссиба, о том, сколько усилий и даже человеческих жизней пришлось оставить на этом участке железной дороги.

Обед-пикник на бoрту теплохода.

15:00 Высадка на берег, свободное время.

Вы сможете прогуляться по местному рыбному рынку – на память вы привезете с Байкала не только море положительных эмоций и фотографий, но и байкальские сувениры и рыбку холодного и горячего копчения.

16:30 Трансфер до отеля.

18:30 Ужин в ресторане отеля – микс сибирской и современной кухни.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
5 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

12:00 Выселение из отеля.

Автомобильный трансфер до аэропорта или ж/д вокзала.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Количество человек в группеСтоимость на одного в группе, руб
1 человек209 100
2 человека86 240
3-4 человека82 200
5-6 человек71 100
7-8 человек65 700
9-10 человек61 500
11-12 человек58 900
13-14 человек60 200
15-16 человек59 300
17-18 человек57 700
19-2057 500

Варианты проживания

Гостиница

4 ночи

Размещение по программе отели 3-4* - номера стандарт класса, двухместные, раздельные кровати, душ и туалет в номере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе
  • Услуги гида русскоговорящего
  • Индивидуальное сопровождение на весь период тура (кроме последнего дня)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе (туристическое меню)
  • Индивидуальные трансферы по программе
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Экскурсия в поселок Усть-Орда:для группы до 10 чел: Экскурсия «Бурятская семья» в бурятской юрте. Продолжительность 20-30 мин. + Мастер-класс по лепке бууз. для группы 10 чел: этнопрограмма Степной Волк 25-35мин. для группы 15-20 чел: этнопрограмма Дыхание степи 30-40мин. для группы свыше 20 чел: этнопрограмма Родные просторы 30-40мин.
  • Для группы до 10 чел: Экскурсия «Бурятская семья» в бурятской юрте. Продолжительность 20-30 мин. + Мастер-класс по лепке бууз.
  • Для группы 10 чел: этнопрограмма Степной Волк 25-35мин. для группы 15-20 чел: этнопрограмма Дыхание степи 30-40мин.
  • Для группы 15-20 чел: этнопрограмма Дыхание степи 30-40мин.
  • Для группы свыше 20 чел: этнопрограмма Родные просторы 30-40мин.
  • Экскурсия по КБЖД:для группы до 8-10 чел: групповая экскурсия в паре с индивидуальным гидом. Примерный маршрут: п. Листвянка - вдоль КБЖД - с воды осмотр Шумихинского комплекса (подпорная стенка «Итальянская», галерея) - выход на берег на 110 км (падь Половинная, речка) - осмотр старинного паровоза, тоннелей, мостов - мыс Толстый (пикник) - п. Листвянка. ВАЖНО - групповая экскурсия проходит только при наборе группы! для группы от 8-10 чел. и выше: Индивидуальная экскурсия на теплоходах (вместительностью до 10-12чел) - аренда теплохода 4часа+услуги повара+обед.
  • Для группы до 8-10 чел: групповая экскурсия в паре с индивидуальным гидом. Примерный маршрут: п. Листвянка - вдоль КБЖД - с воды осмотр Шумихинского комплекса (подпорная стенка «Итальянская», галерея) - выход на берег на 110 км (падь Половинная, речка) - осмотр старинного паровоза, тоннелей, мостов - мыс Толстый (пикник) - п. Листвянка. ВАЖНО - групповая экскурсия проходит только при наборе группы!
  • Для группы от 8-10 чел. и выше: Индивидуальная экскурсия на теплоходах (вместительностью до 10-12чел) - аренда теплохода 4часа+услуги повара+обед
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Размещение в номерах и отелях более высокой категории
  • Ранний заезд/поздний выезд
  • Услуги гида с другим языком (доплата 6 тыс руб за сопровождение 4 дня)
  • Дополнительное питание, не включенное в программу и фирменные блюда ресторанов по основному меню
  • Алкогольные напитки
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в маршрут
  • Дополнительный трансфер не включенный в программу
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
В
1 ноя 2020
Благодарю за прекрасную организацию поездки! Это был насыщенный, интересный день. Возили, показывали, кормили, катали на хивусе))) Оставалось только восхищаться красотами Байкала. Вечером с Ириной обошли половину Иркутска, узнал много интересного. Еще раз, спасибо вам!

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